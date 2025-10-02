Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lịch thi đấu cực hay hôm nay: HLV giỏi nhất tháng 9 đấu trí ông Popov, ‘tướng’ Chỉnh nếu thua sẽ…

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
02/10/2025 07:06 GMT+7

Hai trận đấu sớm của vòng 6 V-League 2025-2026 diễn ra vào hôm nay (2.10), với tâm điểm chắc chắn đổ dồn về sân Ninh Bình, nơi tân binh Ninh Bình FC tiếp đón đối thủ sừng sỏ Thể Công Viettel. Thử thách lớn đang chờ các HLV giàu cá tính.

Hoàng Đức chạm trán đội bóng cũ và HLV Popov 

Với 13 điểm sau 5 vòng, CLB xuất sắc nhất V-League tháng 9 Ninh Bình FC do HLV người Tây Ban Nha Albadalejo đang viết nên câu chuyện cổ tích giữa đời thật. 

Lịch thi đấu cực hay hôm nay: HLV giỏi nhất tháng 9 đấu trí ông Popov, ‘tướng’ Chỉnh nếu thua sẽ…- Ảnh 1.

HLV Albadalejo (bìa phải)

Lịch thi đấu cực hay hôm nay: HLV giỏi nhất tháng 9 đấu trí ông Popov, ‘tướng’ Chỉnh nếu thua sẽ…- Ảnh 2.

Geovane (giữa) đang được hỗ trợ nhập tịch Việt Nam

Ảnh: CLB Ninh Bình

Từ một tân binh non kinh nghiệm, đội bóng đất cố đô đã khiến cả V-League phải kinh ngạc, đặc biệt sau chiến thắng vang dội 2-1 trước đương kim vô địch Nam Định trong trận derby nảy lửa. Dưới bàn tay HLV Albadalejo (vừa được chọn là HLV xuất sắc nhất tháng 9), Ninh Bình không chỉ chơi kỷ luật mà còn mang trong mình tinh thần không e ngại bất kỳ đối thủ nào.

Tuy nhiên, trận hòa đầy vất vả trước Hải Phòng ở vòng đấu trước đã gióng lên hồi chuông cảnh báo. Những thử thách thực sự còn đang chờ đón Ninh Bình, và Thể Công Viettel chính là một “phép thử” nặng ký. 

Với 11 điểm, Viettel cũng đang bất bại và tràn đầy khát khao đòi lại vị thế. Dưới sự dẫn dắt của HLV Popov, lối chơi của Thể Công Viettel ngày càng gắn kết, mạch lạc, thể hiện rõ nhất qua chiến thắng 2-0 trước Hà Tĩnh ở vòng 5.

Trận đấu này cũng là cuộc hội ngộ thú vị của Nguyễn Hoàng Đức với đội bóng cũ – nơi đã đưa anh từ một tài năng trẻ thành “nhạc trưởng” của bóng đá Việt Nam. Giờ đây, ở tuổi chín của sự nghiệp, Hoàng Đức sẽ dẫn dắt tuyến giữa Ninh Bình để đối đầu với chính những người đồng đội cũ, trong một trận cầu có thể định đoạt cục diện cuộc đua nhóm đầu.

Sân Ninh Bình từng là điểm tựa vững chắc cho Ninh Bình với 2 chiến thắng liên tiếp, nhưng trước Thể Công Viettel giàu kinh nghiệm và đang có phong độ cao, liệu họ có thể lần thứ 3 "mở hội" hay sẽ bị chặn đứng bởi chính đội bóng mà họ khao khát vượt qua?

Lịch thi đấu cực hay hôm nay: HLV giỏi nhất tháng 9 đấu trí ông Popov, ‘tướng’ Chỉnh nếu thua sẽ…- Ảnh 3.

“Chung kết ngược” tại xứ Thanh

Nếu như trận cầu tại Ninh Bình mang đậm tính chất cạnh tranh ngôi đầu thì cuộc đối đầu giữa Đông Á Thanh Hóa (2 điểm) và Becamex TP.HCM (3 điểm) lại là trận đấu của những người cùng khổ. 

Lịch thi đấu cực hay hôm nay: HLV giỏi nhất tháng 9 đấu trí ông Popov, ‘tướng’ Chỉnh nếu thua sẽ…- Ảnh 4.

Ông Đặng Trần Chỉnh (trái) gánh thử thách lớn

Ảnh: FPT Play

Cả hai đội đang ngụp lặn ở đáy bảng xếp hạng với chuỗi trận thất vọng. Trong khi đội bóng xứ Thanh dưới sự lèo lái của HLV Choi Won-kwon vẫn đang loay hoay tìm kiếm công thức chiến thắng thì Becamex TP.HCM sau khởi đầu như mơ với chiến thắng 3-0 trước HAGL, đã rơi tự do với 4 thất bại liên tiếp.

Lịch thi đấu cực hay hôm nay: HLV giỏi nhất tháng 9 đấu trí ông Popov, ‘tướng’ Chỉnh nếu thua sẽ…- Ảnh 5.

Sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo – khi HLV Đặng Trần Chỉnh được đăng ký thay thế HLV Nguyễn Anh Đức – có thể mang lại làn gió mới, nhưng rõ ràng đội đang gặp khủng hoảng cả về tâm lý lẫn chiến thuật.

So về phong độ, Thanh Hóa có phần nhỉnh hơn khi cầm hòa Hải Phòng tại sân nhà và chỉ thua sát nút Hà Nội FC trên sân khách. Ngược lại, Becamex TP.HCM đều trắng tay trong hai trận gần nhất ngay tại sân Thống Nhất, trước CA.TPHCM và SHB Đà Nẵng.

Chính vì vậy, không ít người tin rằng, Đông Á Thanh Hóa hoàn toàn có thể tận dụng lợi thế sân nhà để giành chiến thắng đầu tay, qua đó tạo cú hích lớn về tinh thần. Ngược lại, nếu tiếp tục thất bại, Becamex TP.HCM sẽ chìm sâu trong khủng hoảng và đối mặt với mùa giải đầy biến động.

