Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Anh Đức chia tay CLB Becamex TP.HCM: ‘Nên dừng lại để mọi thứ tốt đẹp hơn’

Đồng Nguyên Khang
30/09/2025 11:45 GMT+7

Trưa 30.9, HLV Nguyễn Anh Đức đã nói lời chia tay với CLB Becamex TP.HCM sau chuỗi thành tích đáng thất vọng.

HLV Anh Đức trải lòng trên trang cá nhân

Trên trang cá nhân, HLV Nguyễn Anh Đức bộc bạch: "Có lẽ nên dừng lại để mọi thứ tốt đẹp hơn. Rất tiếc khi mọi thứ vẫn đang dang dở, nhưng vẫn rất trân trọng và cám ơn những ngày tháng đã qua ở Becamex TP.HCM. Xin tạm biệt và chúc đội luôn thành công ở chặng đường phía trước".

CLB Becamex Bình Dương cũng đã nói lời chia tay với HLV Nguyễn Anh Đức: "Sau những thành tích không như mong đợi, HLV Nguyễn Anh Đức đã chủ động gửi đơn xin thôi cương vị HLV trưởng, khép lại một hành trình nhiều cảm xúc cùng đội bóng quê hương. Trong suốt thời gian qua, anh đã cống hiến hết mình, đặt trọn tâm huyết và tình yêu cho màu áo này. Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến HLV, chúc anh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công trên chặng đường phía trước".

HLV Anh Đức chia tay CLB Becamex TP.HCM: ‘Nên dừng lại để mọi thứ tốt đẹp hơn’- Ảnh 1.

HLV Nguyễn Anh Đức trải qua khoảng thời gian khó khăn ở CLB Becamex TP.HCM

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Việc HLV Nguyễn Anh Đức chia tay CLB Becamex TP.HCM là điều được dự báo trước. Chiến thắng 3-0 trước HAGL ở vòng 1 V-League tưởng chừng là tín hiệu tích cực, báo hiệu một mùa giải suôn sẻ cho CLB Becamex TP.HCM nhưng điều đó đã không xảy ra. Sau đó, CLB Becamex TP.HCM trượt dài, thua 5 trận liên tiếp trên mọi đấu trường (4 trận V-League và 1 trận Cúp quốc gia trước CLB Trường Tươi Đồng Nai).

Như vậy, HLV Nguyễn Anh Đức trở thành người thứ 3 rời ghế nóng ở V-League mùa này, sau HLV Makoto Teguramori (CLB Hà Nội) và Phan Như Thuật (SLNA).

Khám phá thêm chủ đề

Nguyễn Anh Đức Becamex TP.HCM Anh Đức
