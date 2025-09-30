Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam mới nhất: Gặp Nepal khi nào, xem phát trực tiếp ở đâu?

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
30/09/2025 11:23 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam có 2 cuộc đối đầu liên tiếp với Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 10 này, trực tiếp trên VTV và FPT Play.

Vào ngày 9.10, đội tuyển Việt Nam chạm trán Nepal trên sân Gò Đậu. Trận đấu này sẽ được phát sóng trực tiếp trên FPT Play. Đến ngày 14.10, khi 2 đội tái đấu trên sân Thống Nhất (Nepal được tính là đội chủ nhà), VTV sẽ là đơn vị phát sóng. Cả 2 trận đấu này sẽ diễn ra cùng lúc 19 giờ 30.

Ngoài ra, VTV cũng sẽ phát sóng 3 trận sân khách của đội tuyển Việt Nam (trên các kênh trên các kênh VTV5, VTV Cần Thơ và nền tảng VTVgo). Việc phát sóng được thực hiện sau khi VTV đàm phán thành công với đơn vị nắm giữ bản quyền quốc tế.

Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam mới nhất: Gặp Nepal khi nào, xem phát trực tiếp ở đâu?- Ảnh 1.

VFF thông báo bán vé

Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam mới nhất: Gặp Nepal khi nào, xem phát trực tiếp ở đâu?- Ảnh 2.

Trung vệ Nhật Minh của CLB Hải Phòng có lần đầu được gọi lên đội tuyển Việt Nam

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam mới nhất: Gặp Nepal khi nào, xem phát trực tiếp ở đâu?- Ảnh 3.

Tương tự là trung vệ Hiểu Minh của CLB PVF-CAND

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam mới nhất: Gặp Nepal khi nào, xem phát trực tiếp ở đâu?- Ảnh 4.

Xuân Bắc của CLB PVF-CAND được kỳ vọng mang đến "làn gió mới" cho tuyến giữa đội tuyển Việt Nam

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đội tuyển Việt Nam có gì mới?

Ở đợt tập trung này, HLV Kim Sang-sik gọi trở lại thủ thành Đặng Văn Lâm, đồng thời trao cơ hội cho một loạt cầu thủ thuộc lứa U.23 như Trần Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Nhật Minh.

Những cầu thủ này góp công lớn trong thành tích vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, đoạt vé dự vòng chung kết U.23 châu Á 2026, sở hữu phong độ tốt ở V-League và xứng đáng được gọi lên đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh mục đích tìm ra thế hệ kế cận cho đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik còn muốn nhóm cầu thủ U.23 tích lũy thêm kinh nghiệm, duy trì cảm giác thi đấu quốc tế để hướng đến việc chinh phục tấm HCV SEA Games 33.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 4.10 tại TP.HCM để chuẩn bị cho hai lượt trận gặp đội tuyển Nepal.

