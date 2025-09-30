Cá cược thể thao không chỉ để cho vui

T HẬN TRỌNG LÀ CHỦ TRƯƠNG ĐÚNG

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo nghị định thay thế Nghị định 06/2017 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Theo đó, những trận bóng đá do Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) tổ chức, dứt khoát không cho cá cược. Lý do rất đơn giản: Nếu cho phép hoạt động kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế ở những giải do VFF đăng cai (có thể VFF tự đăng cai hoặc được AFC, AFF giao quyền đăng cai) sẽ xuất hiện những trò bán độ rất tệ hại mà bản thân lãnh đạo các đội bóng có cầu thủ bán độ cũng không thể biết, hoặc biết nhưng không thể tìm ra chứng cứ để trừng phạt. Trên thực tế, chính những trò cá cược "chui" ở một số giải đấu do VFF tổ chức đã làm khá nhiều cầu thủ bán độ phải đối diện với pháp luật, nhiều khi làm hỏng cả sự nghiệp của một số cầu thủ tài năng.

Giải quốc tế như vòng loại U.23 châu Á nếu được tổ chức tại VN sau này sẽ không được phép đặt cược ẢNH: MINH TÚ

Vì đặt cược hợp pháp ở VN còn là điều hết sức mới mẻ nên mọi thứ cần phải kiểm soát chặt từng bước. Bộ Tài chính đề xuất chỉ cho cá cược với hai mức tiền, tối thiểu 10.000 đồng, tối đa 10 triệu đồng, theo tôi là bước đi an toàn. Và chỉ được cá cược những trận đấu do FIFA hay thành viên FIFA tổ chức (trừ VFF như đề cập ở trên). Việc thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá có lộ trình 5 năm. Sau giai đoạn thí điểm, Chính phủ sẽ tổng kết, đánh giá để quyết định cho phép chính thức hoặc chấm dứt hoạt động này. Đây là lộ trình đúng đắn và phù hợp với điều kiện xã hội ở VN. Chủ trương thận trọng trong việc cho cá cược là một chủ trương đúng, nhằm tránh những sai phạm rất dễ xảy ra, mà khi đã xảy ra rồi thì giải quyết cũng rất mệt.

Để những hoạt động cá cược bóng đá trở nên bình thường và minh bạch như ở các nước phát triển, luật pháp phải thật nghiêm. Doanh nghiệp được chọn kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế và người tham gia đặt cược phải tuân thủ các nguyên tắc, không để mọi chuyện xấu xảy ra rồi, báo chí và mạng xã hội lên tiếng mới tìm cách tháo gỡ.

Vấn nạn cá cược bóng đá bất hợp pháp xảy ra suốt bao năm qua ở VN, không ai kiểm soát, việc nhà nước chính thức cho cá cược bóng đá là việc tốt. Phải cho thì mới thật sự kiểm soát được, và khi cá cược bóng đá trở nên chính danh, những trò cá cược "chui" sẽ tắt dần. Cho để kiểm soát, nguyên tắc của kinh tế thị trường là như vậy.

K IỂM SOÁT CHẶT VÀ ĐÚNG CÁCH

Riêng tôi lại rất thích thú về hai loại hình thể thao mà nhà nước cho phép cá cược, gồm đua ngựa và đua chó. Ngày trước, sân Phú Thọ ở TP.HCM là một sân đua ngựa rất lớn và chuẩn. Những cuộc đua ngựa ở đây diễn ra mỗi cuối tuần và được cộng đồng hưởng ứng. Ngoài Hà Nội, trước năm 1954 cũng có sân Quần Ngựa (một sân đua ngựa do người Pháp lập ra). Sau năm 1954, sân này chỉ còn cái tên, chứ không còn đua ngựa nữa. Bây giờ rất nên mở lại những sân đua ngựa thật chuẩn, vì đây là môn thể thao được cả thế giới ưa chuộng, và kinh doanh cá cược môn này mang lại thu nhập rất lớn cho doanh nghiệp, và nhà nước thu được thuế…

Còn đua chó cũng là môn thể thao hết sức thú vị. Những chú chó được tập luyện rất dày công và tham gia những trận đua hết sức quyết liệt. Người xem ủng hộ hết mình vì coi đây là một trò giải trí tạo niềm vui, và chuyện cá cược thắng thua cũng là chuyện cho vui mà thôi. Môn đua chó cho cá cược cũng có thể thu lợi nhuận cao. Tại Vũng Tàu những năm trước đã có môn này, rất nên cho phát triển ở khắp ba miền.

Khi được kiểm soát chặt và đúng cách, cá cược thể thao thu hút rất đông người tham gia, nhà nước có thể thu tiền thuế rất đáng kể, nhưng với điều kiện là phải quản lý thật tốt, thật nghiêm ngặt để tránh những vi phạm pháp luật.