'Người hùng' quen thuộc thay Công Phượng cứu CLB Trường Tươi Đồng Nai

Công Phượng vẫn còn đau

Trên sân Thống Nhất, Công Phượng theo dõi trận đấu từ khán đài khi chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Vắng ngôi sao số 1, CLB Trường Tươi Đồng Nai vẫn thi đấu lấn lướt nhờ dàn cầu thủ chất lượng như Xuân Trường, Minh Vương, Tự Nhân, Thanh Bình... Dù vậy, do trời mưa lớn, mặt sân bị ảnh hưởng, các học trò của HLV Nguyễn Việt Thắng không thể triển khai những miếng tấn công sở trường.

Trong 45 phút đầu tiên, CLB Trường Tươi Đồng Nai phải thực hiện nhiều tình huống sút xa. Những cơ hội như vậy tương đối khó chuyển hóa thành bàn thắng. Phải đến phút 57, đội khách mới có thể ghi bàn. Từ pha tạt bóng bên cánh trái, Thanh Bình làm tường tốt, trả bóng về tuyến sau để Tự Nhân băng vào thực hiện cú đặt lòng gọn gàng, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Đây là bàn thắng thứ 2 của Tự Nhân cho CLB Trường Tươi Đồng Nai ở giải hạng nhất mùa này. Ở trận trước, anh ghi bàn trong trận hòa 2-2 trước CLB Long An. Mùa giải 2024-2025, Tự Nhân chính là Vua phá lưới của giải hạng nhất với 9 pha lập công. Hôm nay, trong ngày Công Phượng ngồi ngoài, Minh Vương im tiếng, Tự Nhân đã tỏa sáng đúng lúc để mang về chiến thắng đầu tiên cho CLB Trường Tươi Đồng Nai.

Công Phượng chăm chú theo dõi các đồng đội từ khán đài. Đây là trận thứ 3 liên tiếp ở mùa này anh không được đăng ký thi đấu ẢNH: KHẢ HÒA

Mặt sân Thống Nhất đọng nhiều nước sau cơn mưa lớn, làm ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn của trận đấu ẢNH: KHẢ HÒA

Tự Nhân vẫn đang rất "son" bàn, dù không có đối tác ăn ý nhất là Công Phượng ẢNH: KHẢ HÒA

CLB Bắc Ninh cũng thắng tối thiểu

Trên sân nhà, CLB Bắc Ninh, một trong những ứng cử viên vô địch giải hạng nhất mùa này cũng đã gặp nhiều khó khăn trước đội Khánh Hòa. Hải Huy và các đồng đội giành chiến thắng 1-0. Người lập công cho đại diện miền Bắc là Phan Văn Hiếu với pha đá phạt đền thành công.

Với kết quả này, CLB Bắc Ninh đứng thứ 2 giải hạng nhất với 4 điểm. Họ có cùng điểm số, cùng hiệu số bàn thắng - bại với CLB Trường Tươi Đồng Nai nhưng xếp sau do kém về bàn thắng ghi được (1 bàn so với 3 bàn).