Chờ hàng công bùng nổ, đội tuyển Việt Nam còn chờ… AFC ra phán quyết vụ Malaysia

Dù kết quả án phạt chung cuộc của FIFA, AFC dành cho Malaysia là thế nào thì trên hết VN phải thi đấu thật tốt trước đối thủ kém đến 65 bậc trên bảng xếp hạng thế giới. Để đạt mục tiêu này, HLV Kim Sang-sik gọi 5 tiền đạo Tiến Linh, Tuấn Hải, Thanh Nhàn, Gia Hưng, Đình Bắc. Ông kỳ vọng chân sút chủ lực Tiến Linh sẽ cùng đồng đội tái lập phong độ như trong trận thắng Lào 5-0 (hồi tháng 3) khi gặp Nepal - đội cũng sẽ chơi với hàng thủ đông người giống đội tuyển Lào.

Tiến Linh sẽ có động lực ghi bàn mạnh mẽ trong 2 trận đội tuyển VN đá tại TP.HCM ẢNH: Đồng Nguyên Khang

Tiến Linh lúc này đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới nội với 3 pha lập công. Đó đều là những bàn thắng quan trọng, gồm 2 lần mở tỷ số trước CLB Hà Nội, CLB Becamex TP.HCM và mở ra cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước SLNA. Phong độ cao của tiền đạo 28 tuổi này đã trở thành chỗ dựa quan trọng giúp CLB Công an TP.HCM (CA TP.HCM) bay cao, dẫn đầu V-League 2025 - 2026. Việc được chơi trên 2 sân nhà là Bình Dương (có 10 năm gắn bó) và sân Thống Nhất (trong màu áo CLB CA TP.HCM) chính là động lực lớn để Quả bóng vàng VN 2024 săn bàn. Ngoài ra, Tiến Linh sẽ càng khát khao lập công hơn khi với 25 pha lập công cho đội tuyển VN (không tính bàn vào lưới CLB Borussia Dortmund - PV), anh chỉ còn kém 2 bàn thắng so với người thầy Lê Huỳnh Đức (đang xếp nhì trong danh sách dội bom lịch sử đội tuyển VN với 27 bàn).

Đội tuyển Việt Nam sử dụng nhân sự thế nào?

Ngoài Tiến Linh, đội tuyển VN còn một trung phong cắm sở trường khác là Phạm Gia Hưng. Chân sút 25 tuổi đã hòa nhập tốt với môi trường đội tuyển nên về lý thuyết anh sẽ là sự lựa chọn đầu tiên của ông Kim trong tính toán xoay tua với Tiến Linh. Trong khi đó, 3 cái tên còn lại là Tuấn Hải, Thanh Nhàn, Đình Bắc sẽ cùng hợp với Hai Long cho phép tính ở 2 biên trên hàng công. Tuấn Hải và Hai Long sẽ là ứng viên cho vị trí tiền đạo lệch trái, tùy theo tính toán phá sức đối thủ bằng sức mạnh của Tuấn Hải hay sự linh hoạt của Hai Long. Ở cánh đối diện, Đình Bắc và Thanh Nhàn sẽ cạnh tranh với ứng viên Văn Khang và Hai Long (người có khả năng đá mọi vị trí xung quanh tiền đạo cắm).

Ngoài ra, ông Kim còn có thể gây bất ngờ cho Nepal bằng những phép tính đã hé lộ trong các trận đấu trước, như Văn Vĩ đá ở vị trí tiền vệ trái (ghi 2 bàn vào lưới Lào, đá chính trước Malaysia), hoặc thậm chí cho Văn Khang về đá hậu vệ biên trái để Quang Vinh đá trung vệ lệch trái, nhằm dồn sức tấn công cho cánh này… Trong những tính toán của mình, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng sẽ tùy theo thế trận mà trao cơ hội cho những sao mai U.23 VN có cơ hội thực chiến ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, mục tiêu cao nhất sẽ vẫn là những bàn thắng và chiến thắng thật thuyết phục để giữ vững sự tập trung cho những bước tiến xa hơn tại Asian Cup 2027.