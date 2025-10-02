AFC chưa 'kết án' vụ gian lận, Malaysia gọi 3 cầu thủ nhập tịch cho trận gặp Lào: Là ai?

Hiện tại, nhóm cầu thủ nhập tịch góp công lớn trong chiến thắng 4-0 của đội tuyển Malaysia trước đội tuyển Việt Nam hồi tháng 6 đều đang bị FIFA đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá. Đó là Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado và Imanol Machuca. Vì thế, ban lãnh đạo FAM cần phương án 2 cho trận gặp Lào, đội đứng hạng 185 thế giới.

Trong bối cảnh trận gặp Lào chỉ còn 8 ngày nữa là diễn ra, đội tuyển Malaysia cần những cầu thủ nhập tịch để cải thiện sức mạnh. Theo Bharian, 3 cái tên được HLV Peter Cklamovski nhắm đến là tiền đạo Jordan Mintan (gốc Ghana), tiền vệ Wan Kuzain (gốc Mỹ) và Richard Chin (gốc Anh).

Mintah được kỳ vọng cải thiện sức mạnh hàng công Malaysia ẢNH: THE STAR

Đội tuyển Malaysia cần cầu thủ nội tỏa sáng

Bên cạnh đó, ông Wan Hassan, cựu HLV trưởng đội tuyển Malaysia còn cho biết ông Ckalamovski còn gọi nhiều cầu thủ nội hơn. Ông Hassan chia sẻ rằng các cầu thủ nội địa được triệu tập phải sẵn sàng gánh vác một nhiệm vụ nặng nề để chứng minh năng lực của mình, đặc biệt là sau những gì mà nhóm cầu thủ nhập tịch đã thể hiện.

Ông Hassan nói: "Đây là lúc các cầu thủ bản địa phải chứng tỏ mình ngang tầm với các cầu thủ nhập tịch. Những người được triệu tập cho trận gặp Lào phải tiếp tục nỗ lực và đưa đội tuyển Malaysia giành thành tích tốt nhất có thể. Điều quan trọng là họ phải chứng minh được năng lực của mình, gác lại những vấn đề hiện tại và để các bên liên quan giải quyết".

Đội tuyển Malaysia sẽ có 2 trận gặp Lào liên tiếp, lần lượt vào các ngày 9.10 (trên SVĐQG Lào) và ngày 14.10 (trên sân Bukit Jalil).

