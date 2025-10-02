Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
FAM mải đổ ‘lỗi kỹ thuật’, quên lý do bị FIFA xử phạt là giả mạo hồ sơ?

Giang Lao
Giang Lao
02/10/2025 10:02 GMT+7

Cho đến ngày 2.10, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vẫn đang bế tắc vì FIFA vẫn chưa công bố phán quyết bằng văn bản về việc 7 cầu thủ nhập tịch giả mạo hồ sơ đang bị cấm thi đấu.

FIFA không nói có 'lỗi kỹ thuật', FAM nín thở chờ phán quyết

Trong một diễn biến mới nhất, CLB Johor Darul Ta'zim (JDT) lên tiếng về vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA cấm thi đấu, vẫn là do "lỗi kỹ thuật" trong quá trình nộp tài liệu của FAM. 

Đây cũng là lý do một bộ phận dư luận ở Malaysia, bao gồm một số quan chức các ngày gần đây cho rằng, vấn đề này có thể được giải quyết và FAM sẽ thoát án kỷ luật của FIFA, một khi nhận được đầy đủ phán quyết và nộp đơn kháng cáo.

FAM mải đổ ‘lỗi kỹ thuật’, quên lý do bị FIFA xử phạt là giả mạo hồ sơ?- Ảnh 1.

Dự kiến ngày 2.10 đội tuyển Malaysia công bố danh sách các cầu thủ chuẩn bị thi đấu vòng loại Asian Cup 2027. Nhưng vắng mặt 7 cầu thủ nhập tịch đang bị FIFA xử phạt

Ảnh: Ngọc Linh

Ngày 28.9, hai ngày sau khi FIFA công bố án phạt cực nặng đối với FAM và 7 cầu thủ nhập tịch, cơ quan bóng đá Malaysia ra thông báo do Tổng thư ký FAM, Noor Azman Rahman công bố rằng, họ đã sai sót với một "lỗi kỹ thuật" do một nhân viên hành chính gây ra trong quá trình đăng ký cầu thủ lên FIFA.

Sự thừa nhận này tạo dư luận lạc quan ở Malaysia, với một bộ phận tin rằng sai sót "lỗi kỹ thuật" có thể sửa chữa và thay đổi bản chất vấn đề FAM đang bị FIFA xử phạt. Nhưng đa phần khác lại nhắc nhở và cho rằng, có lẽ FAM đã quên hoặc cố tình lái câu chuyện sang hướng khác.

"Xin nhắc lại rằng, FIFA không hề nói có lỗi kỹ thuật trong các hồ sơ nộp của FAM. FIFA cho biết, các tài liệu này là giả mạo (hồ sơ của các cầu thủ nhập tịch). "Lỗi kỹ thuật" chỉ là chuyện bịa đặt từ FAM để làm giảm áp lực từ người hâm mộ trong nước", một người dùng mạng xã hội X từ Malaysia nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, nhiều CĐV Malaysia cũng chỉ ra, việc một số quan chức thể thao và bóng đá nước này cho rằng, FAM làm đúng quy trình và quy định của FIFA trong việc nhập tịch cầu thủ. Và số cầu thủ này cũng đang là người Malaysia. 

Mặc dù vậy, các yếu tố này cũng không phù hợp, vì các cầu thủ nhập tịch Malaysia khi nộp hồ sơ lên FIFA đã được làm giả giấy tờ, và đây chính là mấu chốt vấn đề FIFA đã xử phạt FAM và 7 cầu thủ nhập tịch khi đã nói rất rõ điều đó trong thông báo của mình vào ngày 26.9.

Hơn nữa, FIFA không quan tâm đến việc bất kỳ quốc gia nào cấp quốc tịch thông qua nhập tịch. Họ không có thẩm quyền quyết định Malaysia hay bất cứ một nước nào khác đặt ra các yêu cầu nhập tịch là như thế nào. FIFA chỉ trừng phạt các cầu thủ hay cơ quan bóng đá vì sai phạm luật chơi của họ, chứ không phải tước quyền công dân của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia.

FAM mải đổ ‘lỗi kỹ thuật’, quên lý do bị FIFA xử phạt là giả mạo hồ sơ?- Ảnh 2.

Đội tuyển Malaysia bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau phán quyết của FIFA xử phạt FAM vụ làm giả giấy tờ 7 cầu thủ nhập tịch

Ảnh: Ngọc Linh

Ngoài ra, FIFA cũng xác nhận rất rõ ràng trong thông báo, việc điều tra các cầu thủ nhập tịch Malaysia là từ: "FAM đã gửi các yêu cầu về tính đủ điều kiện tới FIFA và khi làm như vậy, họ đã sử dụng tài liệu đã được chỉnh sửa để có thể đưa các cầu thủ trên vào danh sách".

"Ủy ban kỷ luật FIFA đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với FAM và 7 cầu thủ nhập tịch - Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano - vì vi phạm Điều 22 của Bộ luật kỷ luật FIFA (FDC) liên quan đến giả mạo và xuyên tạc", thông báo của FIFA ngày 26.9 nêu rõ.

Vì vậy, việc FAM và một bộ phận dư luận Malaysia có khả năng đang lái câu chuyện từ "giả mạo và xuyên tạc" hồ sơ cầu thủ nhập tịch như FIFA công bố, sang "lỗi kỹ thuật" là 2 vấn đề khác nhau. Qua đó, có thể họ muốn giảm sức ép từ sự chỉ trích và cơn giận dữ từ người hâm mộ nước này.

Động thái mới nhất, sau khi quyền Chủ tịch FAM, Yusoff Mahadi lên tiếng cơ quan bóng đá này đang chờ căn cứ phán quyết của FIFA và phán quyết của Tòa án Bóng đá. Sau đó sẽ chuẩn bị các lập luận kháng cáo dựa trên các sự kiện do FIFA cung cấp. "Nếu kháng cáo không thành công, chúng tôi sẽ xem xét một hướng khác, đó là Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS)", ông Yusoff Mahadi nhấn mạnh.

Tổng thư ký FAM, ông Noor Azman Rahman cũng tiếp tục lặp lại thông báo này trong một công bố vào ngày 1.10, rằng: "FAM vẫn đang chờ đợi văn bản quyết định phán quyết đầy đủ từ FIFA. Quá trình kháng cáo sẽ chỉ bắt đầu sau khi nhận được phán quyết đầy đủ. FAM sẽ không có thêm tuyên bố nào được đưa ra cho đến khi quá trình kháng cáo hoàn tất".

Dự kiến trong ngày 2.10 hoặc 3.10, FAM sẽ nhận báo cáo bằng văn bản quyết định phán quyết đầy đủ từ FIFA, theo báo Malaysia, The Star.

