Messi chơi không tồi, Suarez lập cú đúp nhưng Inter Miami vẫn thất bại: Còn trông chờ vào MLS Cup

Giang Lao
Giang Lao
01/10/2025 09:20 GMT+7

Sáng 1.10, Messi thi đấu đầy nỗ lực, cùng Suarez lập cú đúp, nhưng Inter Miami vẫn để thua đau Chicago Fire FC với tỷ số 3-5. Qua đó, chấm dứt hy vọng bảo vệ ngôi vô địch Supporters' Shield. Họ chỉ còn mong đợi vào MLS Cup.

Messi vẫn dẫn đầu giải vua phá lưới MLS

Sau chuỗi trận ghi bàn liên tiếp, Messi đã tịt ngòi trong 2 trận gần đây, gồm trận Inter Miami hòa Toronto FC tỷ số 1-1 ngày 28.9 (sân khách) và trận vừa thua đau Chicago Fire FC tỷ số 3-5 ngay sân nhà ngày 1.10. Trận này, Messi hoạt động hết sức tích cực, nhưng vẫn không thể giúp đội nhà giữ hy vọng.

Messi chơi không tồi, Suarez lập cú đúp nhưng Inter Miami vẫn thất bại: Còn trông chờ vào MLS Cup- Ảnh 1.

Messi hoạt động hết sức tích cực, nhưng vẫn không thể giúp Inter Miami có chiến thắng

Ảnh: Reuters

Chicago Fire FC sớm dẫn trước tỷ số 2-0 do công Dje D'Avilla và Jonathan Dean ghi bàn các phút 11 và 31. Trước khi Tomas Aviles rút ngắn tỷ số còn 1-2 cho Inter Miami phút 39. Mặc dù vậy, cuối hiệp 1 họ lại để đối phương gia tăng lại cách biệt lên tỷ số 3-1 với bàn thắng do Rominigue Kouame ghi phút 43. 

Trong hiệp 2, nỗ lực không biết mệt mỏi của Messi tạo ra các cơ hội cho đồng đội, qua đó tạo điều kiện cho chân sút kỳ cựu Suarez liên tiếp lập công các phút 57 và 74 để cân bằng tỷ số 3-3 đầy ngoạn mục.

Tưởng rằng Inter Miami sẽ vùng lên để giành luôn trận thắng trong cơn mưa bàn thắng trên sân nhà Chase. Nhưng rồi, khi dâng lên quá cao tìm bàn thắng, hàng thủ của họ để mắc quá nhiều sai sót và lỗ hổng, giúp Chicago Fire FC phản công ghi thêm 2 bàn nữa do công Reynolds và Brian Gutierrez ở các phút 80 và 83 để giành trận thắng đậm đà với tỷ số 5-3.

Trận thua đau này khiến Inter Miami mất hết mọi hy vọng bảo vệ ngôi vô địch Supporters' Shield, khi hiện có 56 điểm sau 31 trận, kém đội dẫn đầu là Philadelphia Union đến 7 điểm.

Philadelphia Union còn 2 trận, nếu thắng New York City FC trận sắp tới ngày 5.10, họ sẽ vô địch Supporters' Shield 2025 khi nâng cách biệt với Inter Miami lên 10 điểm (còn 3 trận).

Messi chơi không tồi, Suarez lập cú đúp nhưng Inter Miami vẫn thất bại: Còn trông chờ vào MLS Cup- Ảnh 2.

Messi và Inter Miami chỉ còn hy vọng vào MLS Cup để đoạt ngôi vô địch như mục tiêu đề ra

Ảnh: Reuters

Inter Miami hiện xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng khu vực miền Đông MLS. Họ đã chắc suất có mặt ở vòng 1 MLS Cup tranh ngôi vô địch mùa giải của bóng đá nhà nghề nước Mỹ, diễn ra từ ngày 22.10 đến 6.12. 

Đây mới thực sự là danh hiệu mà Messi và Inter Miami đang đặt tham vọng cần giành được nhất ở mùa giải 2025, sau khi họ đã vô địch Supporters' Shield mùa trước (chỉ tính vòng tính điểm mùa giải MLS). MLS Cup cũng là danh hiệu chính thức và quan trọng nhất của mùa giải bóng đá nước Mỹ. 

Trong khi đó, Messi dù tịt ngòi các trận gần đây, nhưng anh vẫn đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới MLS với 24 bàn và 11 kiến tạo, xếp trên Denis Bouanga (của Los Angeles FC) ghi 23 bàn và Sam Surridge (Nashville SC) ghi 22 bàn. Nếu giành được danh hiệu này, Messi sẽ có khả năng lập kỷ lục lịch sử, khi có lần thứ hai liên tiếp đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải MLS.

Ngôi sao người Hàn Quốc, Son Heung-min mới đến Los Angeles FC đầu tháng 8 vừa qua, thi đấu 8 trận ở MLS nhưng hiện đã ghi đến 8 bàn và có 2 kiến tạo. Son Heung-min và Los Angeles FC cũng đã có suất vào vòng 1 MLS Cup.

