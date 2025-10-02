Barca thua ngược đau đớn PSG đúng phút 90: Yamal ‘hết phép’, De Jong may mắn thoát thẻ đỏ

Barca ghi bàn trước nhưng...

Barca gặp PSG được đánh giá là cặp đấu hấp dẫn, thu hút sự chú ý lớn của CĐV. Đáp lại sự kỳ vọng, hai đội bóng cũng thể hiện phong độ rất cao, trình diễn thứ bóng đá đẹp mắt. Trong hiệp 1, cả Barca và PSG đều chọn lối tấn công, sút tổng cộng 20 lần. Không cần đợi quá lâu, phút thứ 9, CĐV có mặt trên sân Lluís Companys đã được chứng kiến bàn thắng mở tỷ số của Barca khi Ferran Torres dứt điểm chính xác từ đường kiến tạo của Rashford. Đến phút 38, trận đấu được đưa về vạch xuất phát khi Senny Mayulu ghi bàn cho PSG, cân bằng tỷ số 1-1.

Barca và PSG đều chọn lối đá tấn công, khiến trận đấu diễn ra cởi mở ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, điểm nhấn ở hiệp 1 không đến từ tỷ số trận đấu mà đến từ tình huống va chạm nguy hiểm của Frenkie De Jong và Nuno Mendes ở phút 32. Trong pha bóng này, Nuno Mendes dốc bóng tự tin và bị Frenkie De Jong phạm lỗi nguy hiểm từ phía sau. Dù vậy, trọng tài Michael Oliver chỉ rút thẻ vàng với cầu thủ người Hà Lan. Ngay lập tức cầu thủ và ban huấn luyện PSG tranh cãi dữ dội, yêu cầu ông Michael Oliver phải xử lý quyết liệt hơn, rút thẻ đỏ cho Frenkie De Jong thay vì thẻ vàng.

"Hành động của tiền vệ Barca là vô cùng nguy hiểm, và anh ta cũng không hề chạm bóng, xứng đáng phải nhận thẻ đỏ. Thật may mắn cho Barca khi trọng tài không xem VAR và Frenkie De Jong vẫn an toàn, thi đấu tiếp trước sự phản ứng quyết liệt của đối thủ”, chuyên gia phân tích Pérez Burrull phát biểu trên chương trình của Radio báo Marca.

Frenkie De Jong phạm lỗi nguy hiểm với Nuno Mendes nhưng chỉ nhận thẻ vàng ẢNH: REUTERS

Sau hiệp 1 cởi mở, hiệp 2 diễn ra với nhịp độ chậm hơn khi Barca không còn duy trì được tốc độ chơi bóng như trước. Đội chủ nhà chỉ cầm bóng khoảng 40%, không có nhiều cơ hội ăn bàn. Lamine Yamal - cầu thủ được xếp ở cánh phải Barca và nhận được sự chờ đợi lớn thi đấu mờ nhạt, không có cú sút nào nguy hiểm. Trong khi đó, những đối tác của Lamine Yamal trên hàng công là Lewwandoki, Rashford cũng gặp khó trước hàng thủ PSG.

Không chỉ bế tắc ở mặt trận tấn công, khoảng 20 phút cuối khung thành Barca còn liên tục chao đảo trước sức ép của PSG. Sau những lần thoát thua may mắn, phút 90, lưới Barca cũng rung lên lần thứ 2 sau pha phản công chớp nhoáng của PSG. Cầu thủ ấn định thắng lợi 2-1 cho nhà vô địch Champions League là Gonçalo Ramos với cú đá chìm chính xác, không cho thủ thành Wojciech Szczęsny bất kỳ cơ hội nào để cản phá.

Gonçalo Ramos mang về 3 điểm cho PSG với bàn thắng phút 90 ẢNH: REUTERS

Với thắng lợi 2-1 trước Barca, PSG có 6 điểm, bằng với những đội như Real Madrid, Bayern Munich. Dù vậy, đại diện nước Pháp phải xếp thứ 3 vì có hiệu số bàn thắng bại kém hơn. Trong khi đó, Barca đón nhận thất bại đầu tiên ở Champions League 2025 - 2026. Đội bóng của HLV Hansi Flick có 3 điểm, rơi xuống vị trí thứ 16.