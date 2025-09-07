Playoff LCP 2025: GAM sụp đổ trước PSG, LMHT Việt Nam chỉ còn hy vọng vé vớt

GAM Esports - niềm hy vọng lớn nhất của người hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại nước nhà đã thất bại muối mặt 0-2 trước PSG Talon, trong khi TSW gục ngã 1-2 trước CFO dù đã có lúc chạm gần chiến thắng. Kết quả này đẩy cả ba đại diện Việt Nam xuống nhánh thua, đồng nghĩa chúng ta chỉ còn lại duy nhất một cơ hội góp mặt tại CKTG 2025 ở Trung Quốc.

TSW là đội để lại nhiều tiếc nuối nhất trong lòng người hâm mộ khi họ thi đấu sòng phẳng với đội hạt giống số 1 khu vực là CFO, thậm chí có lúc tưởng chừng sẽ khép lại loạt BO3 với chiến thắng 2-0. Tuy nhiên, sự thiếu bản lĩnh trong những thời khắc quyết định đã khiến TSW không thể kết liễu đối thủ, chấp nhận thất bại ngược 1-2.

Levi viết bài xin lỗi người hâm mộ trên trang cá nhân sau thất bại trước PSG Ảnh: LOL Esports VN

Ngược lại, GAM lại mang đến nỗi thất vọng lớn nhất cho người hâm mộ. Đối thủ của họ là PSG, đội từng thể hiện bộ mặt bất ổn ở vòng bảng. Tuyển thủ Levi và đồng đội được đánh giá cửa trên khi trước đó họ đã đánh bại chính PSG với tỉ số 2-1. Thế nhưng, trong trận đấu quyết định ngoài Levi vẫn giữ phong độ ổn định ở vị trí đi rừng, bốn thành viên còn lại đều thi đấu dưới sức. Đặc biệt, đường giữa Emo trở thành “tử huyệt” khi liên tục mắc lỗi chí mạng. Trong ván 2, một tình huống xử lý sai lầm của Emo đã phá hỏng hoàn toàn giao tranh quyết định, dù Levi khi đó đang trên cơ Karsa đến hai cấp độ.

Thất bại chóng vánh của GAM khiến cộng đồng LMHT Việt Nam “vỡ mộng”. Trước loạt playoff, nhiều chuyên gia đã đánh giá Việt Nam có cơ hội sở hữu 2 vé đi CKTG, bởi PSG thể hiện sự bất ổn liên tục. Nhưng khi bước vào vòng loại trực tiếp, Karsa và đồng đội như bừng tỉnh, quật ngã GAM bằng lối chơi kỷ luật và sự vượt trội về kỹ năng. Thất bại này một lần nữa nhắc nhở rằng, dù có những giai đoạn thăng hoa, nền LMHT Việt Nam vẫn chưa thể vượt qua người Đài ở sân chơi khu vực.

Với việc cả GAM, TSW và MVKE đều rớt xuống nhanh thua thì chiếc vé đến với CKTG của Việt Nam chỉ còn có một. Dù vậy người hâm mộ vẫn luôn chờ đợi một kịch bản “trong mơ”, một trận chung kết tổng giữa đại diện Việt Nam và Đài Loan ngay tại Cung Thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng). Nhưng khả năng cũng không loại trừ, sân khấu này sẽ chứng kiến một cuộc nội chiến giữa PSG và CFO.

Dù kịch bản nào xảy ra, thất bại của GAM và sự hụt hơi của TSW là lời cảnh tỉnh rõ ràng: muốn vươn ra thế giới, LMHT Việt Nam cần nhiều hơn những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân. Đó phải là sự ổn định, bản lĩnh ở những trận then chốt và một tư duy chiến thuật đủ sức sánh ngang với các đối thủ hàng đầu khu vực.