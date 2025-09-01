LCP 2025: GAM, MVKE, TSW ai sẽ đến CKTG 2025

Trong số này, đại diện Việt Nam gồm GAM Esports, MVKE Esports và Team Secret White (TSW) đang thể hiện tham vọng lớn, quyết tâm chinh phục 2 tấm vé đến giải đấu LMHT lớn nhất trong năm.

Theo thể thức của LCP 2025, chỉ có ba suất dự CKTG được trao cho ba đội xuất sắc nhất vòng playoffs. Ba đội này sẽ là những cái tên lọt vào vòng 4 của playoffs, cụ thể là các trận R4 P5 (chung kết nhánh thắng) và R4 P9 (chung kết nhánh thua). Điều này đồng nghĩa, đội nào lọt vào vòng 4 chắc chắn có vé dự CKTG.

Lịch thi đấu playoff LCP 2025 Ảnh: BTC

GAM Esports: Dẫn đầu cuộc đua giành vé đại diện Việt Nam tại LCP 2025

GAM Esports được đặc cách vào thẳng vòng 2 nhánh thắng (R2 P4), đây là lợi thế khá lớn khi đội chỉ cần thắng một trận ở vòng này là sẽ lọt vào vòng 4 (R4 P5) vị trí chắc chắn có vé dự CKTG 2025.

Nếu thua ở trận đầu, GAM vẫn còn cơ hội ở nhánh thua, tuy nhiên đây là trận đấu mà GAM buộc phải thắng (R3 P7) nếu muốn có tấm vé đến với CKTG. Như vậy chỉ cần thắng một trong hai trận là GAM có thể đến CKTG đây là một thuận lợi để họ có lần thứ 6 đến giải đấu này.

MVKE Esports: Chặng đường chông gai

MVKE sẽ gặp PSG tại R1 P2. Nếu thắng, MVKE sẽ gặp GAM hoặc CFO ở vòng tiếp theo. Cơ hội để MVKE đi thẳng vào vòng 4 nhánh thắng và có vé CKTG là khá khó khi họ phải gặp một trong 2 đội tuyển dẫn đầu ở LCP năm nay.

Tuy nhiên, nếu thua bất kỳ trận nào ở nhánh thắng, MVKE sẽ phải bước vào nhánh thua và thi đấu ít nhất hai trận sinh tử liên tiếp (R3 P6 và R3 P8) mới có cơ hội tranh vé ở trận chung kết nhánh thua (R4 P9). Lịch thi đấu dày, áp lực lớn và yêu cầu duy trì phong độ cao là thách thức không nhỏ với đội tuyển này.

Team Secret White: Cơ hội nào cho đội duy nhất đánh bại CFO

Tương tự như MVKE, TSW sẽ gặp DetonatioN FocusMe (DFM) đại diện đến từ Nhật Bản được đánh giá thấp hơn. Nếu vượt qua DFM, TSW có thể đối đầu CFO đội có quyền lựa chọn đối thủ ở vòng 2. Và biết đấu lịch sử lặp lại, TSW tiếp tục đánh bại CFO và giành vé đầu tiên đến với CKTG 2025 là hoàn toàn khả thi.

Nếu thua ở nhánh thắng TSW cũng sẽ phải bước vào nhánh thua và phải thắng 2 trận như MVKE nếu muốn đi tiếp.

Việt Nam có thể có 2 vé CKTG ?

Với phong độ hiện tại của CFO việc giành 3 chiếc vé đến với CKTG là điều dường như rất khó cho 3 đại diện đến từ Việt Nam. Thứ mà người hâm mộ mong muốn là đại diện Việt Nam có thể đánh bật PSG ra khỏi top 3 để giành lấy 2 chiếc vé còn lại. Với khủng hoảng về tài chính và phong độ thi đấu không tốt gần đây của PSG thì cơ hội cho 2 đại diện của Việt Nam có mặt ở CKTG là vô cùng lớn.

Chỉ cần các đại diện Việt Nam giữ được tinh thần thi đấu thoải mái, bản lĩnh và sự tập trung cao độ, người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một trận chung kết LCP trong mơ giữa hai khu vực Đài Loan và Việt Nam, diễn ra tại Cung Thể thao Tiên Sơn – Đà Nẵng vào tháng 9 tới.

Đây sẽ không chỉ là trận đấu đỉnh cao về chuyên môn, mà còn là cột mốc lịch sử đánh dấu bước chuyển mình của LMHT Việt Nam trên bản đồ Esports khu vực. Nếu hai đại diện Việt Nam cùng góp mặt trong top 3 đội mạnh nhất LCP, đó sẽ là lời khẳng định rõ ràng nhất về sự trưởng thành của nền LMHT nước nhà – cả về chiến thuật, tâm lý thi đấu lẫn tiềm lực tổ chức.