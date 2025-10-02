Điều gì đang xảy ra với Liverpool?

Liverpool thua 2 trận liên tiếp

Thoạt nghe thì có vẻ lạ, nhưng không phải tự nhiên mà Liverpool chi gần nửa tỉ euro để mua sắm cầu thủ mới trong mùa hè vừa rồi. Trên danh nghĩa, Liverpool là đội ĐKVĐ giải Ngoại hạng Anh. Còn trên thực tế, đấy là chức vô địch ngoài dự kiến, ngay cả giới lãnh đạo đội cũng không trông mong, khi HLV Arne Slot mới vừa xuất hiện trong mùa vừa qua và chỉ được duyệt mua một cầu thủ với giá rẻ, hầu như không sử dụng. Chức vô địch Ngoại hạng Anh làm cho Liverpool trở nên vĩ đại hơn so với khả năng thực. Mặt khác, Liverpool thắng tuyệt đối trong 6 trận đầu tiên của mùa bóng này, ở cả Champions League lẫn giải Ngoại hạng, nhờ các bàn thắng muộn hết sức bất ngờ ở 5 trong 6 trận ấy.

Liverpool đã để thua 2 trận liên tiếp ẢNH: REUTERS

Hơn ai hết, HLV Slot thấy rõ ông cần trông cậy vào lực lượng mới, cũng như cả đấu pháp mới. Thời gian chưa đủ để kế hoạch này phát huy tác dụng. May cho Liverpool: tiền đạo Hugo Ekitike chơi quá hay trong những trận đầu. Nhưng bấy nhiêu là chưa đủ để khỏa lấp hai vấn đề lớn hơn: Alexander Isak vẫn chưa khôi phục phong độ đỉnh cao trong khi Florian Wirtz chưa thể hòa nhập với môi trường mới. Liên tiếp trong vòng 4 ngày, Liverpool thất bại trước 2 đối thủ không phải tên tuổi lớn: Crystal Palace ở giải Ngoài hạng (1-2) và Galatasaray ở Champions League (0-1). "Vấn đề Wirtz" là nan giải nhất. Tiền vệ công này chưa theo kịp tốc độ của bóng đá Anh, chưa bắt nhịp được với đồng đội, và tất nhiên đồng đội cũng không thể… đá chậm lại để ăn ý với Wirtz. Ngôi sao người Đức vẫn chưa ghi bàn, chưa kiến tạo, và rất hiếm khi có được đường chuyền sắc bén. Biểu đồ chạm bóng cho thấy bản thân Wirtz còn chưa được xác định một vai trò rõ ràng nào nơi hàng công Liverpool. Đây có lẽ là vấn đề lâu dài.

Có những lúc người ta đành phải lắc đầu ngán ngẩm, dù có nói ra hay không thì cũng ngầm hiểu: đây không phải là ngày của mình. Với HLV Arne Slot, chuyến làm khách trên sân Galatasaray chính là như vậy. Ông xếp Mohamed Salah vào ghế dự bị, đẩy hậu vệ cánh Jeremie Frimpong lên hàng công và xếp tiền vệ Dominik Szoboszlai vào vị trí hậu vệ phải. Nước cờ nào cũng phản tác dụng. Đây là lần đầu tiên kể từ đầu mùa, Liverpool không ghi được bàn nào. Szoboszlai phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, để Victor Osimhen ghi bàn duy nhất cho Galatasaray.

Với Liverpool, việc thua liền 2 trận chỉ xảy ra một lần trong toàn bộ mùa trước. Bây giờ, họ thua liên tiếp trước các đối thủ "đàn em", trong hoàn cảnh phải chuẩn bị làm khách trên sân Chelsea vào ngày 4.10. Đã vậy, Liverpool còn mất thủ môn xuất sắc Alisson do chấn thương khá nặng trong trận gặp Galatasaray (Ekitike cũng vừa chấn thương, chưa biết tình trạng thế nào). Salah mùa này mờ nhạt, nên mới phải ngồi ghế dự bị. Frimpong phòng ngự không ổn, nên mới bị đẩy lên hàng công. Nhưng Szoboszlai hoặc Ibrahima Konate cũng không chắc chắn, trong khi chưa biết thủ môn Alisson sẽ vắng mặt bao lâu. Xem ra Liverpool đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn khó khăn.

Kết quả các trận còn lại trong đêm 30.9, rạng sáng 1.10 tại Champions League: Atalanta - Brugge: 2-1; Kairat - Real Madrid: 1-5; Atletico Madrid - Eintracht Frankfurt: 5-1; Chelsea - Benfica: 1-0; Inter - Slavia Prague: 3-0; Bodo/Glimt - Tottenham: 2-2; Marseille - Ajax: 4-0; Pafos - Bayern Munich: 1-5.