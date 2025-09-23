Liverpool đắc lợi

Đó cũng chính là 6 đại diện Anh đang góp mặt ở trận địa danh giá Champions League. Trong hàng ngũ đại gia này, chỉ có Liverpool lấy trọn 3 điểm ở vòng đấu cuối tuần qua tại giải Ngoại hạng. Thắng Everton 2-1 ở trận derby Merseyside, Liverpool tiếp tục dẫn đầu với số điểm tuyệt đối 15 sau 5 vòng, bỏ xa đến 5 điểm so với Arsenal, Tottenham và Bournemouth.

Liverpool (trái) đang đạt phong độ cao ẢNH: REUTERS

Tâm điểm của vòng đấu là trận cầu đinh giữa 2 ứng viên vô địch Arsenal và Man.City. Erling Haaland tiếp tục thể hiện phong độ tuyệt vời của cây làm bàn số 1 hiện nay. Trong 12 ngày, Haaland liên tục ghi đến 9 bàn trong 4 lần ra sân ở những trận địa khác nhau: Premier League, Champions League, vòng loại World Cup. Kỳ này, anh chỉ mất 9 phút để mở tỷ số cho Man.City vào lưới Arsenal.

Nhưng Haaland dù được nhiều nơi chấm điểm là cầu thủ hay nhất trận, cũng phải rời sân để Man.City chuyển sang chiến thuật cố thủ. Lần đầu tiên người ta thấy một đội bóng của HLV Pep Guardiola phòng ngự kiểu "đỗ xe buýt", và chính ông Guardiola thừa nhận: "Đôi khi cũng đành làm vậy". Chưa bao giờ một đội bóng do Guardiola huấn luyện lại rời sân chỉ với tỷ lệ giữ bóng 32,8% như trận này. Nhưng rút cuộc, nỗ lực cố thủ của Man.City tan thành mây khói, khi Arsenal gỡ hòa 1-1 ở phút 90+3. Vẫn như tình trạng gần đây, cả người kiến tạo (Eberechi Eze) lẫn người ghi bàn (Gabriel Martinelli) cho Arsenal đều vào sân từ ghế dự bị.

Với kết quả này, Mikel Arteta (Arsenal) trở thành HLV đầu tiên trong làng bóng đỉnh cao có chuỗi 5 lần đối đầu liên tiếp bất bại trước đối thủ trứ danh Guardiola (người ta vẫn gọi hơi khiên cưỡng, rằng họ là thầy trò, dựa trên việc Arteta từng là trợ lý của Guardiola ở Man.City).

Trước đó, Liverpool còn đắc lợi khi một đội mạnh khác là Chelsea sớm sụp đổ trên sân Old Trafford của M.U. Thủ môn Robert Sanchez lãnh thẻ đỏ khá sớm, khiến Chelsea phải thay đổi từ đội hình đến lối chơi, theo hướng ưu tiên phòng ngự, để rồi đến khi Casemiro bên phía M.U cũng bị đuổi và Chelsea có nhu cầu tấn công, thì họ không còn giải pháp chiến thuật khả thi nào nữa, đành thua 1-2. Thế trận lần lượt thay đổi hẳn vì các tình huống thẻ đỏ. Nhưng nhìn chung, có vẻ cách tấn công của M.U đã khởi sắc ở trận này. Họ chơi lấn lướt ngay từ đầu, dẫn 2-0 khi có lợi thế hơn người, và bị gỡ 1 bàn khi mỗi bên đều chỉ còn 10 người.

Newcastle và Tottenham đều chỉ hòa trước Bournemouth và Brighton. Ở vòng đấu tới, Arsenal sẽ phải làm khách trên sân Newcastle, nên có thể Liverpool sẽ giữ vững, thậm chí gia tăng cách biệt trước đối thủ gần nhất.