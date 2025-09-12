Có thêm Isak, Liverpool tấn công thế nào?

Hugo Ekitike là một trong những ngôi sao đình đám nhất trong khúc dạo đầu của mùa bóng này, là cầu thủ đầu tiên trong hơn chục năm luôn ghi bàn trong 3 trận đầu khoác áo Liverpool. Nhưng trung phong trị giá 69 triệu bảng này lại là người đầu tiên trực tiếp chịu ảnh hưởng khi Isak xuất hiện. Dĩ nhiên, không có chuyện Liverpool chi ra số tiền chuyển nhượng cao nhất trong lịch sử bóng đá Anh để có Isak, mà lại không dùng.

Isak sẽ gia tăng sức mạnh đáng kể cho hàng tấn công của Liverpool Ảnh: Liverpool FC

Khả năng cao là Ekitike phải dạt ra biên, tức phải chấp nhận vai phụ. Thậm chí anh có thể trôi luôn ra ghế dự bị, trong hoàn cảnh anh đá biên không hay. Nếu Liverpool dùng Ekitike trong vai trò tiền đạo cánh, thì một trong hai tiền đạo cánh còn lại là Mohamed Salah và Cody Gakpo sẽ mất chỗ đứng.

Ekitike thuộc mẫu trung phong hiện đại, chơi tốt ở nhiều vị trí cũng như vai trò khác nhau. Một mặt, anh hoàn toàn có thể hoán đổi vai trò, vào giữa gánh vác trách nhiệm ghi bàn thay vì mặc nhiên hiểu rằng đấy là việc của Isak. Mặt khác, Isak - hay bất cứ ngôi sao nào khác, đều phải có lúc sa sút phong độ. Ở hai biên cũng vậy. Salah mùa này dù vẫn ghi bàn, nhưng không còn hình ảnh rực rỡ như trước nữa. Cái hay khi Liverpool tăng cường hàng loạt ngôi sao tấn công trong mùa bóng này là họ đã rũ bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào Salah.

Trong một thời điểm bất kỳ, tình trạng thừa mứa ngôi sao sẽ bảo đảm cho HLV Arne Slot có ít nhất 3 mũi tấn công xuất sắc. Còn khi có đủ quân số, ai cũng phải chấp nhận hy sinh chỗ đứng, kể cả Salah lẫn Isak, chứ khoan nói tới Gakpo ít tên tuổi hơn. Một cái lợi khác cho hàng công Liverpool sau khi có thêm Isak là giải pháp chiến thuật. Ông Slot có thể dùng 1 hoặc 2 trung phong đều được.

Nói về lối chơi của Liverpool, thì nhân vật đứng sau hàng tiền đạo còn quan trọng hơn. Đấy vốn dĩ cũng là cầu thủ đắt giá nhất Liverpool, và có thể là đắt nhất nước Anh (nếu các điều khoản tăng giá trở thành hiện thực) trước khi Isak xuất hiện. Tiền vệ công Florian Wirtz xem ra chưa đáp ứng được kỳ vọng sau 3 vòng đấu. Anh là nguồn kiến tạo, với trách nhiệm chính là mở ra cơ hội ghi bàn cho Liverpool.

Wirtz có chói sáng hay không, thì trước mắt Liverpool cũng đã toàn thắng 3 trận. Vấn đề bây giờ là hàng tiền đạo đã quá chật chội, không thể đẩy Wirtz lên nữa. Nếu vẫn dùng anh thì các tiền vệ công như Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister (hoặc cả hai) mất chỗ. Liverpool còn có tiền vệ Ryan Gravenberch rất hay, và đặc biệt quan trọng do anh có tư chất phòng ngự rất cao.

Tương tự vấn đề của hàng tiền đạo: HLV Slot dùng tiền vệ nào trước tiên là do phong độ cá nhân - chỉ những cầu thủ chơi hay nhất trong từng thời điểm cụ thể mới có cơ hội ra sân. Ngoài ra, còn tùy hoàn cảnh cần thiên về công hay thủ, trước từng đối thủ cụ thể, mà ông Slot có những giải pháp chiến thuật khác nhau. Trước mắt, lực lượng Liverpool là quá hùng hậu.

Ngoài các ngôi sao vừa nêu, tiền vệ Liverpool vẫn còn Wataru Endo hoặc Curtis Jones. Nếu như lực lượng tiền đạo quá dày làm cho Wirtz trở thành tiền vệ thuần túy và tuyến giữa trở nên đông hơn, thì tiền vệ (dự bị) Endo lại có thể trở thành hậu vệ, và điều này lại giúp hàng thủ Liverpool có thêm người khi cần. Mặt khác, do hàng công đã quá mạnh, hàng thủ Liverpool chỉ cần ưu tiên hướng đến sự an toàn, không phải ào ạt dâng cao và chấp nhận chịu phản đòn như trước nữa.