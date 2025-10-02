Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

U.23 Indonesia gọi nhiều cầu thủ nhập tịch dự SEA Games 33, CĐV tranh cãi: Vì sao?

Giang Lao
Giang Lao
02/10/2025 11:27 GMT+7

CĐV Indonesia chia rẽ sau khi HLV Indra Sjafri công bố danh sách 32 cầu thủ của đội U.23 nước này chuẩn bị cho SEA Games 33 vào tháng 12 tới đây, có đến 4 cầu thủ nhập tịch và 3 cầu thủ từ đội tuyển.

SEA Games 33 quan trọng hơn U.23 Đông Nam Á và châu Á?

Theo CNN Indonesia, số cầu thủ nhập tịch và từ đội tuyển vừa được gọi vào U.23 Indonesia hiện nay, nhiều hơn so với thành phần đã thi đấu tại 2 giải quan trọng vừa qua là giải vô địch U.23 Đông Nam Á và vòng loại U.23 châu Á.

U.23 Indonesia gọi nhiều cầu thủ nhập tịch dự SEA Games 33, CĐV tranh cãi: Vì sao?- Ảnh 1.

Đội U.23 Indonesia thua U.23 Việt Nam tỷ số 0-1 ở chung kết U.23 Đông Nam Á hồi tháng 7. Hai đội là ứng viên đoạt HCV tại SEA Games 33

Ảnh: Ngọc Linh

Cả 2 giải này do HLV người Hà Lan, ông Gerald Vanenburg dẫn dắt và đều không thành công, khi Garuda Muda (biệt danh đội U.23 Indonesia) thua trận chung kết U.23 Đông Nam Á trước đội U.23 Việt Nam với tỷ số 0-1 hồi cuối tháng 7. Còn tại vòng loại U.23 châu Á, họ chỉ xếp nhì bảng và bị loại vào đầu tháng 9.

Trong khi đó, HLV Indra Sjafri vừa được Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) chọn thay HLV Gerald Vanenburg để dẫn dắt đội U.23 Indonesia dự SEA Games 33, và được tạo mọi điều kiện tối đa triệu tập các cầu thủ tốt nhất. Qua đó, đặt tham vọng bảo vệ thành công chiếc HCV môn bóng đá nam SEA Games, đã đoạt được tại Campuchia năm 2023 sau 32 năm dài chờ đợi.

HLV Indra Sjafri đã triệu tập đến 4 cầu thủ nhập tịch đang thi đấu ở nước ngoài vào danh sách 32 cầu thủ của đội U.23 nước này chuẩn bị cho SEA Games 33, gồm Ivar Jenner (CLB FC Utrecht), Dion Markx (TOP Oss), Tim Geypens (FC Emmen) đều từ Hà Lan, và Adrian Wibowo (Los Angeles FC, Mỹ). Các cầu thủ này trong đó có Ivar Jenner và Adrian Wibowo đã thi đấu ở đội tuyển Indonesia.

Bên cạnh đó, còn có những cái tên giàu kinh nghiệm khác và cũng đã thi đấu cho đội tuyển Indonesia như Rafael Struick, Muhammad Ferarri và Hokky Caraka. Những cái tên này chắc chắn sẽ là những cầu thủ chủ chốt của U.23 Indonesia trong hành trình bảo vệ chiếc HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 33, theo CNN Indonesia.

Tuy nhiên, việc một số lượng lớn cầu thủ nhập tịch và giàu kinh nghiệm từ đội tuyển được triệu tập vào đội U.23 Indonesia tham dự SEA Games 33, đã gây ra tranh cãi trong cộng đồng mạng xã hội ở nước này, CNN Indonesia cho biết thêm.

Một bộ phận CĐV Indonesia bày tỏ: "Hóa ra, SEA Games ở khu vực lại quan trọng hơn các giải như vòng loại U.23 châu Á hay giải vô địch U.23 Đông Nam Á gần đây. Việc gọi quá nhiều cầu thủ nhập tịch từ nước ngoài và việc dự SEA Games lại không nằm trong lịch FIFA Days, liệu có cần thiết và khả thi? Hơn nữa, liệu các CLB nước ngoài có chấp nhận nhả họ về thi đấu?".

"Trường hợp đến SEA Games, các cầu thủ nhập tịch không thể trở về thi đấu cho U.23 Indonesia do CLB không nhả quân. Khi đó, HLV Indra Sjafri sẽ gặp vấn đề rất lớn và chưa rõ sẽ xoay xở ra sao", một người khác cho biết thêm.

Mặc dù vậy, phần đông CĐV Indonesia khẳng định cần phải ủng hộ HLV Indra Sjafri, vì mục tiêu bảo vệ HCV SEA Games quan trọng không kém các giải khu vực và châu lục.

"HLV Indra Sjafri đang chuẩn bị đội hình tốt nhất để bảo vệ HCV SEA Games, nên việc Ivar Jenner, Tim Geypens và những cầu thủ giàu kinh nghiệm khác từ đội tuyển xuống đội U.23 là điều bình thường, đó như một cách để hỗ trợ. 

Nên nhớ, các đội trong khu vực tranh chấp HCV môn bóng đá nam SEA Games cũng tận dụng mọi nguồn lực tốt nhất cho đội U.23. Ngoài ra, lứa cầu thủ U.23 là kế cận ở đội tuyển, việc chọn họ thi đấu ở SEA Games là phù hợp và chúng ta phải ủng hộ họ", một cư dân mạng Indonesia bình luận và được CNN Indonesia trích dẫn.

Đội U.23 Indonesia sẽ bắt đầu hành trình chuẩn bị cho SEA Games 33 từ rất sớm, ngay trong tháng 10 này với 2 trận giao hữu gặp đội U.23 Ấn Độ, diễn ra các ngày 10 và 13.10 tại sân Madya ở Jakarta.

Tin liên quan

FAM mải đổ ‘lỗi kỹ thuật’, quên lý do bị FIFA xử phạt là giả mạo hồ sơ?

FAM mải đổ ‘lỗi kỹ thuật’, quên lý do bị FIFA xử phạt là giả mạo hồ sơ?

Cho đến ngày 2.10, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vẫn đang bế tắc vì FIFA vẫn chưa công bố phán quyết bằng văn bản về việc 7 cầu thủ nhập tịch giả mạo hồ sơ đang bị cấm thi đấu.

FAM sẽ kháng cáo lên CAS, nếu thua kiện FIFA vụ cầu thủ nhập tịch Malaysia

Barca thua ngược đau đớn PSG đúng phút 90: Yamal ‘hết phép’, De Jong may mắn thoát thẻ đỏ

Khám phá thêm chủ đề

SEA Games 33 U.23 Indonesia U.23 Việt Nam Indra Sjafri Liên đoàn Bóng đá Indonesia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận