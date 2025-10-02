U.23 Indonesia gọi nhiều cầu thủ nhập tịch dự SEA Games 33, CĐV tranh cãi: Vì sao?

SEA Games 33 quan trọng hơn U.23 Đông Nam Á và châu Á?

Theo CNN Indonesia, số cầu thủ nhập tịch và từ đội tuyển vừa được gọi vào U.23 Indonesia hiện nay, nhiều hơn so với thành phần đã thi đấu tại 2 giải quan trọng vừa qua là giải vô địch U.23 Đông Nam Á và vòng loại U.23 châu Á.

Đội U.23 Indonesia thua U.23 Việt Nam tỷ số 0-1 ở chung kết U.23 Đông Nam Á hồi tháng 7. Hai đội là ứng viên đoạt HCV tại SEA Games 33 Ảnh: Ngọc Linh

Cả 2 giải này do HLV người Hà Lan, ông Gerald Vanenburg dẫn dắt và đều không thành công, khi Garuda Muda (biệt danh đội U.23 Indonesia) thua trận chung kết U.23 Đông Nam Á trước đội U.23 Việt Nam với tỷ số 0-1 hồi cuối tháng 7. Còn tại vòng loại U.23 châu Á, họ chỉ xếp nhì bảng và bị loại vào đầu tháng 9.

Trong khi đó, HLV Indra Sjafri vừa được Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) chọn thay HLV Gerald Vanenburg để dẫn dắt đội U.23 Indonesia dự SEA Games 33, và được tạo mọi điều kiện tối đa triệu tập các cầu thủ tốt nhất. Qua đó, đặt tham vọng bảo vệ thành công chiếc HCV môn bóng đá nam SEA Games, đã đoạt được tại Campuchia năm 2023 sau 32 năm dài chờ đợi.

HLV Indra Sjafri đã triệu tập đến 4 cầu thủ nhập tịch đang thi đấu ở nước ngoài vào danh sách 32 cầu thủ của đội U.23 nước này chuẩn bị cho SEA Games 33, gồm Ivar Jenner (CLB FC Utrecht), Dion Markx (TOP Oss), Tim Geypens (FC Emmen) đều từ Hà Lan, và Adrian Wibowo (Los Angeles FC, Mỹ). Các cầu thủ này trong đó có Ivar Jenner và Adrian Wibowo đã thi đấu ở đội tuyển Indonesia.

Bên cạnh đó, còn có những cái tên giàu kinh nghiệm khác và cũng đã thi đấu cho đội tuyển Indonesia như Rafael Struick, Muhammad Ferarri và Hokky Caraka. Những cái tên này chắc chắn sẽ là những cầu thủ chủ chốt của U.23 Indonesia trong hành trình bảo vệ chiếc HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 33, theo CNN Indonesia.

Tuy nhiên, việc một số lượng lớn cầu thủ nhập tịch và giàu kinh nghiệm từ đội tuyển được triệu tập vào đội U.23 Indonesia tham dự SEA Games 33, đã gây ra tranh cãi trong cộng đồng mạng xã hội ở nước này, CNN Indonesia cho biết thêm.

Một bộ phận CĐV Indonesia bày tỏ: "Hóa ra, SEA Games ở khu vực lại quan trọng hơn các giải như vòng loại U.23 châu Á hay giải vô địch U.23 Đông Nam Á gần đây. Việc gọi quá nhiều cầu thủ nhập tịch từ nước ngoài và việc dự SEA Games lại không nằm trong lịch FIFA Days, liệu có cần thiết và khả thi? Hơn nữa, liệu các CLB nước ngoài có chấp nhận nhả họ về thi đấu?".

"Trường hợp đến SEA Games, các cầu thủ nhập tịch không thể trở về thi đấu cho U.23 Indonesia do CLB không nhả quân. Khi đó, HLV Indra Sjafri sẽ gặp vấn đề rất lớn và chưa rõ sẽ xoay xở ra sao", một người khác cho biết thêm.

Mặc dù vậy, phần đông CĐV Indonesia khẳng định cần phải ủng hộ HLV Indra Sjafri, vì mục tiêu bảo vệ HCV SEA Games quan trọng không kém các giải khu vực và châu lục.

"HLV Indra Sjafri đang chuẩn bị đội hình tốt nhất để bảo vệ HCV SEA Games, nên việc Ivar Jenner, Tim Geypens và những cầu thủ giàu kinh nghiệm khác từ đội tuyển xuống đội U.23 là điều bình thường, đó như một cách để hỗ trợ.

Nên nhớ, các đội trong khu vực tranh chấp HCV môn bóng đá nam SEA Games cũng tận dụng mọi nguồn lực tốt nhất cho đội U.23. Ngoài ra, lứa cầu thủ U.23 là kế cận ở đội tuyển, việc chọn họ thi đấu ở SEA Games là phù hợp và chúng ta phải ủng hộ họ", một cư dân mạng Indonesia bình luận và được CNN Indonesia trích dẫn.

Đội U.23 Indonesia sẽ bắt đầu hành trình chuẩn bị cho SEA Games 33 từ rất sớm, ngay trong tháng 10 này với 2 trận giao hữu gặp đội U.23 Ấn Độ, diễn ra các ngày 10 và 13.10 tại sân Madya ở Jakarta.