Cầu thủ nhập tịch ‘lậu’ vội vã đến Malaysia để giải quyết vấn đề FIFA xử phạt

Hy vọng mong manh cho các cầu thủ nhập tịch "lậu" Malaysia

Hiện 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" Malaysia làm giả giấy tờ bị FIFA xử phạt mỗi người 2.000 Francs Thụy Sĩ (khoảng 66,1 triệu đồng), và đồng thời bị cấm thi đấu 12 tháng. Còn Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị xử phạt tiền 350.000 Francs Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỉ đồng).

FAM và các cầu thủ này có thời hạn kháng cáo 10 ngày, kể từ ngày 26.9.

Malaysia khó đảo ngược phán quyết của FIFA liên quan tài liệu các cầu thủ nhập tịch đã được làm giả Ảnh: Ngọc Linh

Trong thông báo mới nhất, FAM cho biết: "Vẫn đang chờ đợi căn cứ phán quyết của FIFA và phán quyết của Tòa án Bóng đá. Sau khi hoàn tất việc đó, chúng tôi sẽ chuẩn bị các lập luận kháng cáo dựa trên các sự kiện do FIFA cung cấp. Nếu kháng cáo không thành công, chúng tôi sẽ xem xét một hướng khác, đó là Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS)".

7 cầu thủ bị làm giả giấy tờ là Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Imanol Machuca, Gabriel Palmero, Facundo Garces và Rodrigo Holgado.

Trong số này, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel đang thi đấu cho CLB Johor Darul Ta'zim ở trong nước. Còn Rodrigo Holgado thi đấu cho CLB America de Cali ở Colombia, Gabriel Palmero (CLB Unionistas), Facundo Garces (Alaves, đều ở Tây Ban Nha) và Imanol Machuca (Velez Sarsfield, Argentina). Tất cả họ hiện đều bị CLB đình chỉ thi đấu sau phán quyết của FIFA ngày 26.9.

Theo một hãng truyền thông Argentina, Rodrigo Holgado cùng Gabriel Palmero, Facundo Garces và Imanol Machuca hiện đều đã đến Malaysia trong ngày 2.10, để hy vọng tìm kiếm một giải pháp tốt đẹp về án treo giò hiện nay của FIFA.

Một số người hâm mộ bóng đá Malaysia cũng cho biết trên mạng xã hội rằng, họ đã nhìn thấy Holgado và ba người kia đang ở Johor Baru, theo New Straits Times. Nơi mà họ cũng có thể sẽ gặp gỡ 3 cầu thủ nhập tịch còn lại cũng đang bị FIFA phạt đang thi đấu cho Johor Darul Ta'zim, gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

"Rodrigo Holgado hiện đang ở Malaysia cùng người đại diện. Cầu thủ của CLB America de Cali đã bay về Malaysia sau khi FIFA ra lệnh trừng phạt FAM và 6 cầu thủ khác. Tiền đạo này hy vọng vấn đề có thể được giải quyết vì có thời hạn 10 ngày để nộp đơn kháng cáo", nhà báo Nany Florez từ Colombia viết trên tài khoản mạng xã hội X ngày 2.10.

Hãy ngừng lôi VFF vào vụ bóng đá Malaysia bị FIFA phạt nặng vì giả mạo giấy tờ

Cho đến nay, FAM vẫn đang bế tắc vì FIFA vẫn chưa công bố phán quyết bằng văn bản về việc 7 cầu thủ nhập tịch giả mạo hồ sơ đang bị cấm thi đấu. Do đó, họ phải chờ đợi, dự kiến trong tuần này, trước khi nộp đơn kháng cáo cùng các cầu thủ.