Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Cầu thủ nhập tịch ‘lậu’ vội vã đến Malaysia để giải quyết vấn đề FIFA xử phạt

Giang Lao
Giang Lao
02/10/2025 14:58 GMT+7

Theo New Straits Times, cầu thủ Rodrigo Holgado là 1 trong 4 cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia bị FIFA xử phạt đang thi đấu ở nước ngoài, hiện đã trở về nước tại Johor Baru để tìm kiếm giải pháp và nộp đơn kháng cáo.

Hy vọng mong manh cho các cầu thủ nhập tịch "lậu" Malaysia

Hiện 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" Malaysia làm giả giấy tờ bị FIFA xử phạt mỗi người 2.000 Francs Thụy Sĩ (khoảng 66,1 triệu đồng), và đồng thời bị cấm thi đấu 12 tháng. Còn Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị xử phạt tiền 350.000 Francs Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỉ đồng).

FAM và các cầu thủ này có thời hạn kháng cáo 10 ngày, kể từ ngày 26.9.

Cầu thủ nhập tịch ‘lậu’ vội vã đến Malaysia để giải quyết vấn đề FIFA xử phạt- Ảnh 1.

Malaysia khó đảo ngược phán quyết của FIFA liên quan tài liệu các cầu thủ nhập tịch đã được làm giả

Ảnh: Ngọc Linh

Trong thông báo mới nhất, FAM cho biết: "Vẫn đang chờ đợi căn cứ phán quyết của FIFA và phán quyết của Tòa án Bóng đá. Sau khi hoàn tất việc đó, chúng tôi sẽ chuẩn bị các lập luận kháng cáo dựa trên các sự kiện do FIFA cung cấp. Nếu kháng cáo không thành công, chúng tôi sẽ xem xét một hướng khác, đó là Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS)".

7 cầu thủ bị làm giả giấy tờ là Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Imanol Machuca, Gabriel Palmero, Facundo Garces và Rodrigo Holgado. 

Trong số này, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel đang thi đấu cho CLB Johor Darul Ta'zim ở trong nước. Còn Rodrigo Holgado thi đấu cho CLB America de Cali ở Colombia, Gabriel Palmero (CLB Unionistas), Facundo Garces (Alaves, đều ở Tây Ban Nha) và Imanol Machuca (Velez Sarsfield, Argentina). Tất cả họ hiện đều bị CLB đình chỉ thi đấu sau phán quyết của FIFA ngày 26.9.

Theo một hãng truyền thông Argentina, Rodrigo Holgado cùng Gabriel Palmero, Facundo Garces và Imanol Machuca hiện đều đã đến Malaysia trong ngày 2.10, để hy vọng tìm kiếm một giải pháp tốt đẹp về án treo giò hiện nay của FIFA.

Một số người hâm mộ bóng đá Malaysia cũng cho biết trên mạng xã hội rằng, họ đã nhìn thấy Holgado và ba người kia đang ở Johor Baru, theo New Straits Times. Nơi mà họ cũng có thể sẽ gặp gỡ 3 cầu thủ nhập tịch còn lại cũng đang bị FIFA phạt đang thi đấu cho Johor Darul Ta'zim, gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

"Rodrigo Holgado hiện đang ở Malaysia cùng người đại diện. Cầu thủ của CLB America de Cali đã bay về Malaysia sau khi FIFA ra lệnh trừng phạt FAM và 6 cầu thủ khác. Tiền đạo này hy vọng vấn đề có thể được giải quyết vì có thời hạn 10 ngày để nộp đơn kháng cáo", nhà báo Nany Florez từ Colombia viết trên tài khoản mạng xã hội X ngày 2.10.

Hãy ngừng lôi VFF vào vụ bóng đá Malaysia bị FIFA phạt nặng vì giả mạo giấy tờ

Cho đến nay, FAM vẫn đang bế tắc vì FIFA vẫn chưa công bố phán quyết bằng văn bản về việc 7 cầu thủ nhập tịch giả mạo hồ sơ đang bị cấm thi đấu. Do đó, họ phải chờ đợi, dự kiến trong tuần này, trước khi nộp đơn kháng cáo cùng các cầu thủ.

Tin liên quan

U.23 Indonesia gọi nhiều cầu thủ nhập tịch dự SEA Games 33, CĐV tranh cãi: Vì sao?

U.23 Indonesia gọi nhiều cầu thủ nhập tịch dự SEA Games 33, CĐV tranh cãi: Vì sao?

CĐV Indonesia chia rẽ sau khi HLV Indra Sjafri công bố danh sách 32 cầu thủ của đội U.23 nước này chuẩn bị cho SEA Games 33 vào tháng 12 tới đây, có đến 4 cầu thủ nhập tịch và 3 cầu thủ từ đội tuyển.

FAM mải đổ ‘lỗi kỹ thuật’, quên lý do bị FIFA xử phạt là giả mạo hồ sơ?

Barca thua ngược đau đớn PSG đúng phút 90: Yamal ‘hết phép’, De Jong may mắn thoát thẻ đỏ

Khám phá thêm chủ đề

Cầu thủ nhập tịch phán quyết của FIFA FIFA FAM Malaysia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận