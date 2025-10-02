Hai thẻ đỏ, hai bàn thắng: Trận quá căng, Thể Công Viettel quật khởi tuyệt vời bắt Ninh Bình chia điểm

Xuân Tiến ghi bàn tuyệt đẹp cho Thể Công Viettel ảnh: Thể Công Viettel

Thể Công Viettel khởi đầu khó khăn

Thể Công Viettel rất quyết tâm có một chiến thắng để chặn bước Ninh Bình FC, chính thức bước vào nhóm đầu bảng sau vòng 6 LPBank V-League 2025 - 2026 trước khi bước vào kỳ nghỉ FIFA Days tháng 10.

Thực tế dù phải làm khách trên sân Ninh Bình, đội quân của HLV Velizar Popov đã nhập cuộc tốt, các cầu thủ áo đỏ chơi tấn công linh hoạt, vây bắt khắc chế lối chơi đối thủ và tung ra nhiều cú sút hơn so với đội chủ nhà Ninh Bình FC.

Tuy nhiên, bước ngoặt đã xảy ra ở phút 35 khi trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng rời sân với thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống kéo ngã Rodrigues Gustavo trong khu vực cấm địa (được xác định ngăn cản một bàn thắng rõ ràng khi anh đứng dưới cùng của hàng thủ).

Ninh Bình FC dẫn bàn và chơi hơn người từ hiệp 1 ảnh: Minh Tú

Trên chấm 11 m, tiền vệ Đức Chiến đã dễ dàng đánh bại thủ môn Văn Việt để ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà Ninh Bình. Lợi thế chơi hơn người đã giúp tân binh V-League 2025 - 2026 chơi bóng dễ dàng hơn, nhưng chỉ dễ hơn một chút mà thôi.

Tinh thần quật khởi tuyệt vời của đội bóng áo lính

Trong thế khốn khó, nhưng phải ghi nhận Thể Công Viettel đã thể hiện được tinh thần không từ bỏ, sự lỳ lợm và nỗ lực tập thể không ngừng. Nhờ vậy, các học trò của HLV Popov đã không bị vỡ trận, ngược lại vẫn cố gắng đưa bóng lên mỗi khi có thể.

Đặc biệt, nhà cầm quân người Bulgaria đã cho thấy tài cầm quân của mình khi tung Xuân Tiến, Nhật Nam vào sân ở phút 67 và lập tức có được bàn gỡ 1-1 chỉ 2 phút sau đó, từ pha dàn xếp tấn công có ít người tham gia nhưng cực kỳ hiệu quả.

Trương Tiến Anh đi bóng trước tuyển thủ U.23 Việt Nam Quốc Việt của Ninh Bình FC ảnh: Thể Công Viettel

Lucas cầm bóng trong khu vực cấm địa đã thu hút sự chú ý của số đông hàng thủ Ninh Bình FC, trước khi anh nhả về để Xuân Tiến lao lên sút rất căng làm tung nóc lưới, trong sự chôn chân bất lực của thủ môn Đặng Văn Lâm.

Một bàn thắng đã lột tả được tinh thần "10 người như 1" của Thể Công Viettel, khi trước đó suốt một thời gian dài cả đội đã cùng nhau di chuyển, cùng nhau tranh chấp để có thể có những pha đưa bóng về gần khung thành đối thủ.

Các thông số cũng chỉ rõ điều đó khi dù mất người Thể Công Viettel vẫn có tỷ lệ kiểm soát bóng 42,7% trong khi Ninh Bình FC trên sân nhà và hơn người, dẫn bàn cũng chỉ giữ bóng 57,2%. Thực tế, khả năng tranh chấp tay đôi của đội khách thậm chí còn lấn lướt hơn.

Cú sút vô lê gỡ hòa 1-1 cho Thể Công Viettel ảnh: thể công viettel

Thậm chí, đến cuối trận Ninh Bình FC đã mất bình tĩnh, dẫn đến việc Geovane bị nhận thẻ đỏ trực tiếp phải rời sân sau pha đánh nguội với trung vệ Kyle của Thể Công, giúp trận đấu được quân bình từ tỷ số hòa 1-1 đến việc mỗi đội rời sân với chỉ 10 người.

Thể Công Viettel đã chia tay Ninh Bình với 1 điểm trong tay, nhưng đó là trận hòa như thắng của thầy trò HLV Velizar Popov khi cho thấy sức mạnh tập thể và ý chí quyết tâm mạnh mẽ đáng gờm. Thậm chí họ còn có quyền tiếc nuối khi Xuân Tiến không đánh bại được Đặng Văn Lâm ở phút 90+6.

Ngược lại, Ninh Bình FC đã phải nhận trận hòa thứ 2 liên tiếp, lỡ mất cơ hội bứt phá dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2025 - 2026. Vào lúc này họ vẫn tạm thời dẫn đầu bảng với 14 điểm, nhưng nếu không cải thiện phong độ, đội bóng cố đô rất có thể sẽ bị bắt kịp hoặc vượt qua.