CLB Nam Định thắng kịch tính đại diện Hồng Kông ở đấu trường châu Á

CLB Nam Định thuận lợi ở Cúp C2 châu Á

Chiều 2.10, CLB Nam Định chạm trán CLB Eastern (Hồng Kông), ở trận đấu thuộc khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng F - AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á). Trước đó, đội bóng thành Nam có khởi đầu suôn sẻ ở đấu trường châu lục, khi giành 3 điểm trước đại diện của Thái Lan Ratchaburi. Phía ngược lại, CLB Eastern nhận thất bại trước Gamba Osaka.

CLB Nam Định (phải) chơi tự tin trên sân khách của đại diện Hồng Kông ẢNH: MINH TÚ

Trong hiệp 1, hai đội tạo ra thế trận chặt chẽ. Trong đó, CLB Nam Định tạo ra được những cơ hội nguy hiểm hơn. Dù vậy, chừng đó là chưa đủ để đại diện của Việt Nam vươn lên dẫn trước. Tình huống nguy hiểm nhất do đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt tạo ra đến ở phút thứ 10. Sau một pha phối hợp nhịp nhàng trong vòng cấm, Percy Tau dứt điểm đi trúng vào người thủ môn đội Eastern, rồi cú đá bồi của Brenner cũng đi không chính xác. 45 phút thi đấu đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Các cầu thủ Nam Định ăn mừng bàn thắng ẢNH: MINH TÚ

Phải sang hiệp 2, nỗ lực tấn công của đội Nam Định mới được đền đáp. Phút 55, thủ môn đội Eastern phát bóng không tốt, Hansen đã tận dụng triệt để cơ hội rồi tung cú dứt điểm cực nhanh để mang về bàn mở tỷ số cho đội bóng thành Nam.

Sau khi nhận bàn thua, đội Eastern tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Thế trận trở nên hấp dẫn hơn với những tình huống ăn miếng trả miếng của hai đội. Đặc biệt là trong cuối trận, hai đội đều có cơ hội tốt để ghi bàn, nhưng các chân sút đã không tận dụng tốt và chưa may mắn. CLB Nam Định có tình huống đưa bóng đi trúng cột dọc phút 90.

Chung cuộc, CLB Nam Định thắng sít sao 1-0 trước đội Eastern. Đội bóng thành Nam có 2 chiến thắng liên tiếp ở Cúp C2 châu Á.