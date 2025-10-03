Bóng đá Malaysia ‘hoảng loạn’ sau án phạt nặng từ FIFA, các liên đoàn thành viên nổi giận

C ÁC LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ THÀNH VIÊN PHẪN NỘ

Tính đến ngày 2.10, cơ quan điều hành bóng đá Malaysia FAM chưa gửi đơn kháng cáo lên FIFA về án phạt nặng được FIFA công bố ngày 26.9. FAM đang chờ FIFA, Tòa án Bóng đá FIFA gửi những văn bản liên quan để có cơ sở viết đơn kháng cáo. FAM đang bị áp lực rất lớn khi thời gian không còn nhiều (FIFA cho FAM 10 ngày để kháng cáo, tức là hạn cuối cùng vào ngày 6.10). FAM phải hồi hộp chờ thông tin từ FIFA, chuẩn bị hồ sơ liên quan để kháng cáo.

Vắng những cầu thủ như Hector Hevel, đội tuyển Malaysia sẽ yếu đi rất nhiều ẢNH: NGỌC LINH

Không chỉ có người hâm mộ và truyền thông, những người làm bóng đá ở Malaysia cũng đang yêu cầu FAM công khai quy trình, hồ sơ nhập tịch cho các cầu thủ để chứng minh FAM trong sạch. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Kuala Lumpur, ông Syed Yazid Omar cũng phản đối cách làm việc của FAM: "Chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, dù chúng tôi là thành viên trực thuộc FAM. FAM nói rằng lỗi xuất phát từ một thành viên trong Ban thư ký FAM. Vậy thì chúng tôi cũng có quyền được biết ai là người đã gửi bộ hồ sơ đó đi. Lỗi kỹ thuật cụ thể ở đây là gì? Vấn đề này không còn là chuyện nội bộ hay bí mật nữa. Nó giờ là vấn đề của cả quốc gia. Đã có khoảng 11 liên đoàn bóng đá địa phương liên hệ với tôi. Tôi hy vọng vấn đề này sẽ sớm được giải quyết". Dù vậy, FAM chỉ im lặng, từ chối công khai nguồn gốc của 7 cầu thủ nhận án phạt từ FIFA. Điều này khiến dư luận Malaysia bất bình dữ dội.

Malaysia lại vội vã nhập TỊCH vì sức ép thành tích?

Đây đang là khoảng thời gian quá nhạy cảm với đội tuyển Malaysia. Trong bối cảnh 2 trận đấu lượt đi - lượt về vòng loại Asian Cup 2027 với đội tuyển Lào đang đến gần (ngày 9 và 14.10), đội tuyển Malaysia tổn thất lực lượng nặng nề do 7 cầu thủ nhập tịch bị cấm thi đấu. Đó đều là những người góp công lớn trong chiến thắng 4-0 trước đội tuyển VN. Ông Rob Friend, Giám đốc điều hành đội tuyển Malaysia, từng bày tỏ: "Chúng tôi rất sốc trước quyết định của FIFA và những hình phạt chưa từng có tiền lệ đối với các cầu thủ của đội tuyển Malaysia".



Ông Friend không chỉ lo lắng cho tương lai của 7 cầu thủ mà còn lo cho số phận của đội tuyển Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027. Hồi tháng 3, khi chạm trán đối thủ yếu Nepal, Malaysia chỉ thắng 2-0 dù đã bổ sung Hector Hevel, một trong 7 cầu thủ nhận án phạt. Đến đầu tháng 9, khi không thể triệu tập các cầu thủ ngoại binh vừa nhập tịch, đội tuyển Malaysia cũng chỉ thắng Singapore 2-1 trong trận giao hữu. Truyền thông Malaysia đánh giá đó đều là những chiến thắng thiếu thuyết phục, nhất là khi so sánh với trận thắng đội tuyển VN 4-0.

Vì thế, FAM lo ngại đội tuyển Malaysia không thể giành 6 điểm trọn vẹn khi gặp Lào. Trang Bharian cho biết FAM sẽ triệu tập 3 cầu thủ nhập tịch là tiền đạo Jordan Mintan (gốc Ghana), tiền vệ Wan Kuzain (gốc Mỹ) và Richard Chin (gốc Anh) để cải thiện sức mạnh. HLV Peter Cklamovski cũng kỳ vọng những cầu thủ nội tỏa sáng để có thể khỏa lấp khoảng trống về chuyên môn mà 7 cầu thủ nhận án phạt của FIFIA để lại. Ông Wan Hassan, cựu HLV trưởng đội tuyển Malaysia, nói: "Đây chắc chắn là một nhiệm vụ nặng nề của các cầu thủ nội, vì cần phải chứng minh được năng lực của mình, chứng minh rằng mình ngang tài với các cầu thủ nhập tịch. Họ phải rất nỗ lực để có thể giúp đội tuyển Malaysia đoạt thành tích tốt nhất".

Đây là bằng chứng để thấy rõ rằng FAM đang chịu áp lực rất lớn về thành tích khi chất lượng bóng đá nội chững lại. Họ vội vã nhập tịch một loạt ngôi sao từ Nam Mỹ để thắng đội tuyển VN và nhận án phạt nặng từ FIFA. Giờ đây, FAM lại tiếp tục triệu tập 3 cầu thủ nhập tịch khác, chỉ để đối đầu Lào, đội tuyển kém đội tuyển Malaysia đến 62 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.