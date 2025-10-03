Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup mới nhất: Việt Nam và Malaysia thế nào khi AFC chưa phán quyết?

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
03/10/2025 12:14 GMT+7

FIFA áp dụng án phạt cho FAM vì hành vi 'làm giả hồ sơ' để đưa 7 cầu thủ nhập tịch vào sân giúp Malaysia đang tạm dẫn đầu bảng C, vòng loại Asian Cup 2027.

Bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup mới nhất: Việt Nam và Malaysia thế nào khi AFC chưa phán quyết?- Ảnh 1.

Malaysia thắng đội tuyển Việt Nam 4-0, trong đó có 1 nội binh và 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu'

ảnh: Ngọc Linh

Ngôi đầu của Malaysia không xứng đáng  

Đêm 26.9 trang chủ FIFA đã công bố án phạt đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ vì hành vi "làm giả hồ sơ" để đưa 7 cầu thủ nhập tịch vào thi đấu cho Malaysia trong các trận đấu với đội tuyển Việt Nam và Nepal.

Cụ thể, toàn bộ 7 cái tên Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Iraurgui và Hector Hevel đã đá chính, góp công lớn giúp Malaysia (chỉ có 1 nội binh ra sân) thắng đội tuyển Việt Nam 4-0 trên sân Bukit Jalil ngày 10.6.

Ngoài ra, tiền vệ Hector Hevel cũng đá chính giúp trong chiến thắng 2-0 chật vật của Malaysia trước Nepal ở trận ra quân hồi tháng 3. Nói cách khác, ngôi đầu bảng C sau 2 lượt đấu của Malaysia (6 điểm, hiệu số +6) là chính nhờ 7 cầu thủ bị FIFA xác định là nhập tịch "lậu".

Bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup mới nhất: Việt Nam và Malaysia thế nào khi AFC chưa phán quyết?- Ảnh 2.

Facundo Garces đã rút cờ Malaysia ra khỏi hồ sơ trên mạng xã hội của mình

ảnh: Ngọc Linh

Chờ thời khắc của sự thật

Trước án phạt của FIFA, FAM đang rất tự hào - dù bị CĐV, truyền thông phản đối kịch liệt - khi Hairimau Malaya (biệt danh "Những chú hổ Mã Lai" của Malaysia) tiến gần tấm vé dự Asian Cup 2027, nhờ hơn 3 điểm so với Việt Nam (3 điểm, +1), Lào (3 điểm, -4) trong khi Nepal xếp chót với 0 điểm và hiệu số -3.

Lợi thế rất lớn cho Malaysia vì thắng đội tuyển Việt Nam đến 4-0 ở lượt đi, đồng nghĩa thầy trò HLV Kim Sang-sik ít nhất phải tái lập kết quả tương tự (hoặc cách biệt 5 bàn) ở lượt về trước đội hình Harimau Malaya nhập tịch nếu muốn duy trì cơ hội tranh ngôi đầu bảng C.

Nhưng niềm tự hào đó đã như lâu đài trên cát, vỡ vụn khi cơn sóng sự thật ập tới. Vào lúc này, FAM đang phải tìm cách trì hoãn. Họ không thể đưa ra bằng chứng nào, ngoài đổ lỗi cho sai sót kỹ thuật của nhân viên văn phòng, tìm cách đánh lạc hướng dư luận sang đối thủ "tấn công"...

Xem thêm bình luận