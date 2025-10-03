Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Việt Nam tái hiện kỳ tích ‘Thường Châu tuyết trắng’, tại sao không?

Thiếu Bá
Thiếu Bá
03/10/2025 09:53 GMT+7

Về lý thuyết, bảng A của đội tuyển U.23 Việt Nam dễ thở hơn hẳn các bảng đấu còn lại thuộc vòng chung kết U.23 châu Á 2026. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik có khả năng tạo nên bất ngờ.

Bảng đấu nhẹ ký nhất

Bảng A của đội tuyển U.23 Việt Nam có các đội chủ nhà Ả Rập Xê Út, Jordan và Kyrguzstan. Dĩ nhiên, không có trận đấu nào ở cấp độ châu Á là dễ dàng, nhưng dù sao, việc nằm chung bảng với Jordan và Kyrgyzstan vẫn "dễ thở" hơn so với việc chung bảng với các đội U.23 Nhật Bản hay U.23 Iran (những đội về lý thuyết có khả năng chung bảng với U.23 Việt Nam, trước giờ bốc thăm).

U.23 Việt Nam tái hiện kỳ tích ‘Thường Châu tuyết trắng’, tại sao không? - Ảnh 1.

Lịch thi đấu của VCK U.23 châu Á

U.23 Việt Nam tái hiện kỳ tích ‘Thường Châu tuyết trắng’, tại sao không? - Ảnh 2.

U.23 Việt Nam rơi vào bảng đấu dễ thở tại VCK U.23 châu Á 2026

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Ngoài ra, nếu so bảng A của U.23 Việt Nam với các bảng đấu còn lại của vòng chung kết (VCK) giải U.23 châu Á năm 2026, bảng đấu của U.23 Việt Nam vẫn dễ chịu hơn nhiều.

Ví dụ, ở bảng C, có sự hiện diện của 3 đội bóng rất mạnh gồm Uzbekistan, Hàn Quốc và Iran, Trong số đó, U.23 Uzbekistan là nhà vô địch kỳ giải năm 2018, Hàn Quốc vô địch kỳ giải năm 2020, Iran là đại diện đến từ một trong những nền bóng đá mạnh nhất châu Á. Đội còn lại trong bảng C là Li Băng cũng không hề yếu.

Nếu U.23 Việt Nam lọt vào bảng đấu như bảng C, chắc chắn cơ hội dành cho đoàn quân của HLV Kim Sang-sik sẽ rất thấp. Thậm chí, nguy cơ không giành được điểm nếu ở vào bảng đấu này cực cao.

U.23 Việt Nam phải biết nắm bắt cơ hội

Ở bảng B, U.23 Nhật Bản gần như sẽ có vé đầu tiên dự vòng đấu loại trực tiếp. Nhật Bản là nền bóng đá duy nhất từng 2 lần vô địch U.23 châu Á (2016 và 2024). Trong số 3 đội còn lại của bảng B, có 2 đội thuộc những nền bóng đá từng tham dự World Cup là Qatar và UAE. Đội còn lại là Syria cũng là đối thủ rất khó chịu.

U.23 Việt Nam tái hiện kỳ tích ‘Thường Châu tuyết trắng’, tại sao không? - Ảnh 3.

Đội bóng của HLV Kim Sang-sik mơ về kỳ tích "Thường Châu tuyết trắng" năm 2018

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Tại bảng D, 2 đội Iraq và Úc về lý thuyết mạnh hơn so với 2 đội U.23 Thái Lan và U.23 Trung Quốc. Cũng về lý thuyết, các đội Thái Lan và Trung Quốc có thực lực ngang ngửa với U.23 Việt Nam. Thế nên, nếu U.23 Việt Nam rơi vào bảng D, chúng ta cũng không dễ dàng khi đối đầu với các đội Iraq và Úc.

Sau khi có kết quả bốc thăm VCK U.23 châu Á 2026, cựu Phó chủ tịch chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm bình luận: "Tôi cho rằng chủ nhà Ả Rập Xê Út là đội mạnh nhất ở bảng A của U.23 Việt Nam. Các đối thủ Kyrgyzstan và Jordan cũng không hề dễ chịu. Tuy nhiên, nếu so với các bảng đấu còn lại, bảng A của U.23 Việt Nam dễ đá hơn. Chúng ta vẫn có cơ hội giành chiến thắng trước các đội Kyrgyzstan và Jordan để giành vé vào tứ kết, chứ không đến mức vô vọng về cơ hội như trường hợp phải nằm chung bảng với các đội như Nhật Bản, Iran , UAE, hay Li băng".

Việc nằm trong bảng đấu dễ thở có thể xem là may mắn đầu tiên của U.23 Việt Nam tại giải U.23 châu Á diễn ra vào năm sau. Vấn đề còn lại đối với đội bóng của HLV Kim Sang-sik là chuẩn bị tốt cho giải châu lục, về nhân sự, thể lực, phong độ, cũng như lối chơi, qua đó hy vọng có thể tiến xa nhất trong khả năng có thể.

