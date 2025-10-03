Nhiều tuyển thủ Nepal bị thất nghiệp trước trận gặp đội tuyển Việt Nam, chờ AFC xử Malaysia

Đội tuyển Nepal có 18 ngày chuẩn bị cho màn đối đầu thầy trò HLV Kim Sang-sik

Tại vòng loại cuối Asian Cup 2027, đội tuyển Nepal nằm ở bảng F, cùng với đội tuyển Việt Nam , Malaysia và Lào. Đại diện của Nam Á vẫn chưa có điểm số nào khi nhận 2 trận thua (bại trận 1-2 trước đội tuyển Lào và thua 0-2 trước Malaysia ), xếp cuối bảng. Cơ hội góp mặt ở sân chơi châu Á rất hẹp với Nepal, đặc biệt khi họ phải đụng độ đội tuyển Việt Nam trong 2 trận tháng 10, diễn ra vào các ngày 9 và 14. Đáng chú ý, cả 2 trận này đội tuyển Nepal đều sẽ thi đấu tại Việt Nam, do tình hình bất ổn tại Nepal thời gian qua.

Theo ANFA, HLV Matt Ross chuẩn bị rất kỹ cho màn so tài sắp với đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Nepal đã công bố danh sách 33 cầu thủ được triệu tập kể từ ngày 21.9, với đầy đủ những cầu thủ nổi bật như Kiran Chemjong, Anjan Bista. Tiếp đó, đội tuyển Nepal cũng bắt đầu tập luyện từ ngày 23.9. Đặc biệt, các buổi huấn luyện của đội bóng Nam Á đều được đóng kín, không tiếp truyền thông.

Đội tuyển Nepal đã hội quân và tập luyện từ ngày 23.9 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tính từ thời điểm hội quân cho đến khi bước vào trận gặp đội tuyển Việt Nam, các cầu thủ Nepal có gần 18 ngày để tập luyện. Dù vậy, ông Kiran Rai bất ngờ thừa nhận khó khăn và ANFA vẫn đang làm mọi thứ để thầy trò HLV Matt Ross có sự chuẩn bị tốt nhất.

Ông Kiran Rai chia sẻ trong buổi phỏng vấn với trang Hamro Khelkud: “Thật không đúng khi nói về bóng đá Nepal bây giờ. Nhưng phải thừa nhận đội tuyển quốc gia đã bị cản trở và gặp quá nhiều thử thách. Chi phí hỗ trợ từ FIFA và AFC là không đủ, chúng tôi phải sử dụng tiết kiệm nhất có thể. Hơn thế, các cầu thủ không có nhiều giải đấu trong nước, thiếu cơ sở vật chất tập luyện và buộc phải ra nước ngoài thi đấu. Dù vậy, khi họ ra nước ngoài chất lượng lại không được đảm bảo. Thành phần 33 cầu thủ vừa được triệu tập gần như là tốt nhất của bóng đá Nepal, nhưng phần lớn họ đều chơi trong nước. Thậm chí, nhiều cầu thủ trong số này còn trải qua thời điểm thất nghiệp”.

Ông Kiran Rai thừa nhận đội tuyển Nepal đang gặp quá nhiều khó khăn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tổng thư ký ANFA cũng không quên đánh giá về trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nepal sắp tới. “Vì lý do này, chúng tôi không thể đòi hỏi đội bóng của ông Matt Ross giành kết quả tích cực ngay được. Trận đấu với đội tuyển Việt Nam trong tháng 10 rất quan trọng và tôi có thể khẳng định đội tuyển Nepal sẽ thi đấu với tinh thần, quyết tâm cao nhất. ANFA đang trên con đường cải cách và đội tuyển quốc gia chính là nơi tốt nhất để mọi người thất tinh thần ấy”, ông Kiran Rai nhấn mạnh.

ANFA chờ AFC xử đội tuyển Malaysia

Ông Kiran Rai tiết lộ, trong tuần qua ANFA đã nhận được thông tin đội tuyển Malaysia nhận án phạt của FIFA vì nhập tịch “lậu” 7 cầu thủ. ANFA lẫn các cầu thủ đội tuyển Nepal dành sự quan tâm lớn cho sự việc này và vẫn đang chờ những phán quyết của AFC.

Đáng chú ý, trong số 7 cầu thủ Malaysia bị FIFA nhắc tên có Lawrence Corbin Ong - người đã ghi bàn ở trận đấu giữa 2 đội, diễn ra vào tháng 3.2025. Chính vì thế, nếu AFC xác định đội tuyển Malaysia vi phạm và xử thua, đội tuyển Nepal cũng sẽ được “hưởng lợi”.

Đội tuyển Malaysia (áo vàng) cũng sử dụng 1 cầu thủ bị nghi nhập tịch "lậu" ở trận gặp Nepal ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bình luận về vụ việc của đội tuyển Malaysia, ký giả của tờ báo nổi tiếng ở Nepal, Kantipur viết: “ANFA và tất cả các cầu thủ Nepal theo dõi chi tiết các thông báo mới nhất của AFC về án phạt dành cho Malaysia. Nếu mọi thứ xác định Liên đoàn Bóng đá Malaysia vi phạm, đội tuyển Nepal có thể giành được ba điểm và mọi thứ lại đảo ngược, có lợi cho chúng ta.

Trước đó, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã có hành động xử lý Liên đoàn Bóng đá Malaysia vì đã nộp giấy tờ giả mạo. Ủy ban Kỷ luật FIFA cho rằng bóng đá Malaysia vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA. Không chỉ bị phạt tiền, Liên đoàn Bóng đá Malaysia còn đứng trước nguy cơ bị phạt nặng hơn, thậm chí bị đình chỉ hoạt động. 7 cầu thủ vi phạm trong những trận gần đây cũng đã vắng mặt. Malaysia có 10 ngày kháng cáo nhưng tính đến giờ đây họ có lẽ đang hoảng loạn vì thời gian chỉ còn chưa đầy 1 tuần”.