Nóng: Malaysia công bố danh sách trận gặp Lào, vắng mặt toàn bộ cầu thủ nhập tịch ‘lậu’

Giang Lao
Giang Lao
03/10/2025 13:43 GMT+7

Trưa 3.10, sau hai ngày trì hoãn, đội tuyển Malaysia cuối cùng cũng đã chính thức công bố danh sách 29 cầu thủ chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp đội tuyển Lào tại vòng loại Asian Cup 2027 sắp tới đây.

7 cầu thủ nhập tịch "lậu" vắng mặt, đội tuyển Malaysia dựa vào ai?

Trong danh sách được tài khoản mạng xã hội X của đội tuyển Malaysia (Malaysia NT) công bố, 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" làm nên sức mạnh cho họ thời gian qua, nhưng đang bị FIFA cấm thi đấu 12 tháng, đều vắng mặt. Đó là các cầu thủ Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Imanol Machuca, Gabriel Palmero, Facundo Garces và Rodrigo Holgado.

Nóng: Malaysia công bố danh sách trận gặp Lào, vắng mặt toàn bộ cầu thủ nhập tịch ‘lậu’ - Ảnh 1.

Vắng 7 cầu thủ nhập tịch làm nên 80% sức mạnh, liệu đội tuyển Malaysia có duy trì ưu thế trước đội Lào?

Ảnh: Ngọc Linh

Các cầu thủ này hiện đang ở Johor Baru để hợp tác với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), về việc xem xét các chi tiết trong hồ sơ nhập tịch được cho là đã làm giả và khả năng kháng cáo án phạt của FIFA.

Vắng số cầu thủ này, đội tuyển Malaysia mất đi đến 80% sức mạnh, theo báo chí nước này đánh giá. HLV Peter Cklamovski vì thế đã có sự xáo trộn trong danh sách triệu tập cầu thủ chuẩn bị cho 2 trận đấu sắp tới tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027, gặp đội tuyển Lào gồm lượt đi sân khách ngày 9.10 và lượt về sân nhà ngày 14.10.

Theo đó, HLV Peter Cklamovski đã gọi cầu thủ nhập tịch gốc ngoại từ Ghana, Jordan Mintah lần đầu tiên lên đội tuyển Malaysia. Bên cạnh đó còn có cầu thủ Ramadhan Saifullah cũng lần đầu được gọi.

Số còn lại, bao gồm các cái tên là cầu thủ bản xứ và nhập tịch hợp lệ quen thuộc như, thủ môn Azri Ghani, Syihan Hazmi, hậu vệ Corbin-Ong, Daniel Ting, Dion Cools, Dominic Tan, Junior Eldstal... 

Nóng: Malaysia công bố danh sách trận gặp Lào, vắng mặt toàn bộ cầu thủ nhập tịch ‘lậu’ - Ảnh 2.

Danh sách 29 cầu thủ đội tuyển Malaysia

Ảnh: Chụp màn hình Malaysia NT/X

Các tiền vệ là Endrick (gốc Brazil, đang thi đấu cho CLB CA TP.HCM), hay Ezequiel Aguero, ở hàng công là Romel Morales, Faisal Halim, Paulo Josue... Ngôi sao xuất sắc nhất của bóng đá Malaysia tiền đạo Safawi Rasid cũng góp mặt, được xem là niềm hy vọng lớn nhất trong giai đoạn khủng hoảng hiện nay.

Đội tuyển Malaysia hiện vẫn xếp đầu bảng F với 6 điểm sau 2 trận thắng đội Nepal tỷ số 2-0 và đội tuyển Việt Nam tỷ số 4-0. Nhưng 2 trận này họ đều sử dụng các cầu thủ nhập tịch không hợp lệ thi đấu, bị FIFA xử phạt và đang đứng khả năng bị AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á) xử thua cả 2 trận cùng tỷ số 0-3. 

Nếu điều này xảy ra, đội tuyển Malaysia đánh mất mọi ưu thế tranh vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027, cho dù họ có thắng 2 trận sắp tới gặp đội Lào.

