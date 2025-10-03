Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Xuất hiện bức ảnh gây xôn xao, quan chức bóng đá Malaysia chụp cùng Chủ tịch FIFA

Giang Lao
Giang Lao
03/10/2025 09:10 GMT+7

Một bức ảnh đang thu hút sự chú ý của giới CĐV Malaysia, khi Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), Gianni Infantino vừa đăng tải đã có sự hiện diện của Chủ tịch danh dự FAM, ông Tan Sri Haji Hamidin Mohd Amin.

Bóng đá Malaysia vẫn nín thở chờ kết luận điều tra từ FIFA

Chủ tịch danh dự Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), Tan Sri Haji Hamidin Mohd Amin hiện là thành viên Hội đồng FIFA. Trước đó, ông này được cho là đến trụ sở FIFA tại Zurich (Thụy Sĩ) để thảo luận và tìm cách tháo gỡ án phạt của FAM và 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" làm giả giấy tờ.

Xuất hiện bức ảnh gây xôn xao, quan chức bóng đá Malaysia chụp cùng Chủ tịch FIFA- Ảnh 1.

Bức ảnh gây tò mò với giới CĐV Malaysia khi Chủ tịch FIFA đăng tải chụp cùng Chủ tịch danh dự FAM, Hamidin (bìa phải)

Ảnh: Chụp màn hình Infantino/Instagram

Tuy nhiên, theo Chủ tịch tạm quyền FAM, ông Yusoff Mahadi, chuyến đi của ông Hamidin không liên quan gì đến việc kháng cáo của cơ quan này, hay thảo luận về án phạt của FIFA ngày 26.9. Đồng thời nhấn mạnh rằng, vị chủ tịch danh dự của FAM đến Zurich để làm nhiệm vụ liên quan đến vai trò của mình (thành viên Hội đồng FIFA), theo New Straits Times ngày 28.9.

Mặc dù vậy, bức ảnh vừa chụp ông Hamidin cùng Chủ tịch FIFA, Infantino bên cạnh các quan chức khác, và được đăng tải trên tài khoản mạng xã hội Instagram ngày 2.10. Qua đó, đã tạo sự chú ý của công chúng ở Malaysia. Nhiều bàn luận xung quanh bức ảnh này cũng xuất hiện, trong đó có liên quan đến sự việc bóng đá Malaysia đang bị FIFA xử phạt, và liệu có được FIFA giảm nhẹ hình phạt hoặc thay đổi phán quyết hay không...

Trong khi đó, cho đến ngày 1.10, trong thông báo gần nhất, FAM đã đưa ra tuyên bố rằng, họ vẫn đang chờ đợi phán quyết đầy đủ của FIFA trước khi có thể chuyển sang bước tiếp theo, đó là quy trình kháng cáo.

Cùng diễn biến, vào ngày 2.10, nhiều CĐV Malaysia đã trông thấy sự hiện diện của 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' đang ở trong nước tại Johor Baru. Họ cũng được cho đã đến trụ sở FAM tại Kelana Jaya, để tìm hiểu thêm mọi chi tiết về án phạt của FIFA. Ngoài ra, họ cũng tham gia tìm hướng giải quyết các vấn đề về giấy tờ được cho đã làm giả và dẫn đến lệnh cấm thi đấu của FIFA.

Hiện 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" Malaysia, gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Imanol Machuca, Gabriel Palmero, Facundo Garces và Rodrigo Holgado, bị FIFA xử phạt mỗi người 2.000 Francs Thụy Sĩ (khoảng 66,1 triệu đồng), và đồng thời bị cấm thi đấu 12 tháng. Còn Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị xử phạt tiền 350.000 Francs Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỉ đồng). 

FAM và các cầu thủ này có thời hạn kháng cáo 10 ngày, kể từ ngày 26.9.

Tin liên quan

FAM mải đổ ‘lỗi kỹ thuật’, quên lý do bị FIFA xử phạt là giả mạo hồ sơ?

FAM mải đổ ‘lỗi kỹ thuật’, quên lý do bị FIFA xử phạt là giả mạo hồ sơ?

Cho đến ngày 2.10, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vẫn đang bế tắc vì FIFA vẫn chưa công bố phán quyết bằng văn bản về việc 7 cầu thủ nhập tịch giả mạo hồ sơ đang bị cấm thi đấu.

Cầu thủ nhập tịch ‘lậu’ vội vã đến Malaysia để giải quyết vấn đề FIFA xử phạt

U.23 Indonesia gọi nhiều cầu thủ nhập tịch dự SEA Games 33, CĐV tranh cãi: Vì sao?

Khám phá thêm chủ đề

FIFA Malaysia bóng đá Malaysia Cầu thủ nhập tịch án phạt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận