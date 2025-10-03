Xuất hiện bức ảnh gây xôn xao, quan chức bóng đá Malaysia chụp cùng Chủ tịch FIFA

Bóng đá Malaysia vẫn nín thở chờ kết luận điều tra từ FIFA

Chủ tịch danh dự Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), Tan Sri Haji Hamidin Mohd Amin hiện là thành viên Hội đồng FIFA. Trước đó, ông này được cho là đến trụ sở FIFA tại Zurich (Thụy Sĩ) để thảo luận và tìm cách tháo gỡ án phạt của FAM và 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" làm giả giấy tờ.

Bức ảnh gây tò mò với giới CĐV Malaysia khi Chủ tịch FIFA đăng tải chụp cùng Chủ tịch danh dự FAM, Hamidin (bìa phải) Ảnh: Chụp màn hình Infantino/Instagram

Tuy nhiên, theo Chủ tịch tạm quyền FAM, ông Yusoff Mahadi, chuyến đi của ông Hamidin không liên quan gì đến việc kháng cáo của cơ quan này, hay thảo luận về án phạt của FIFA ngày 26.9. Đồng thời nhấn mạnh rằng, vị chủ tịch danh dự của FAM đến Zurich để làm nhiệm vụ liên quan đến vai trò của mình (thành viên Hội đồng FIFA), theo New Straits Times ngày 28.9.

Mặc dù vậy, bức ảnh vừa chụp ông Hamidin cùng Chủ tịch FIFA, Infantino bên cạnh các quan chức khác, và được đăng tải trên tài khoản mạng xã hội Instagram ngày 2.10. Qua đó, đã tạo sự chú ý của công chúng ở Malaysia. Nhiều bàn luận xung quanh bức ảnh này cũng xuất hiện, trong đó có liên quan đến sự việc bóng đá Malaysia đang bị FIFA xử phạt, và liệu có được FIFA giảm nhẹ hình phạt hoặc thay đổi phán quyết hay không...

Trong khi đó, cho đến ngày 1.10, trong thông báo gần nhất, FAM đã đưa ra tuyên bố rằng, họ vẫn đang chờ đợi phán quyết đầy đủ của FIFA trước khi có thể chuyển sang bước tiếp theo, đó là quy trình kháng cáo.

Cùng diễn biến, vào ngày 2.10, nhiều CĐV Malaysia đã trông thấy sự hiện diện của 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' đang ở trong nước tại Johor Baru. Họ cũng được cho đã đến trụ sở FAM tại Kelana Jaya, để tìm hiểu thêm mọi chi tiết về án phạt của FIFA. Ngoài ra, họ cũng tham gia tìm hướng giải quyết các vấn đề về giấy tờ được cho đã làm giả và dẫn đến lệnh cấm thi đấu của FIFA.

Hiện 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" Malaysia, gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Imanol Machuca, Gabriel Palmero, Facundo Garces và Rodrigo Holgado, bị FIFA xử phạt mỗi người 2.000 Francs Thụy Sĩ (khoảng 66,1 triệu đồng), và đồng thời bị cấm thi đấu 12 tháng. Còn Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị xử phạt tiền 350.000 Francs Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỉ đồng).

FAM và các cầu thủ này có thời hạn kháng cáo 10 ngày, kể từ ngày 26.9.