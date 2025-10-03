Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Messi đến Ấn Độ, Inter Miami mời Suarez gia hạn hợp đồng

Giang Lao
Giang Lao
03/10/2025 10:29 GMT+7

Trên tài khoản mạng xã hội Instagram, Messi chính thức xác nhận anh sẽ có chuyến đi đến Ấn Độ vào tháng 12 tới đây, tham gia các hoạt động từ thiện và giao lưu. Cùng lúc, Inter Miami đã mời Suarez gia hạn hợp đồng.

CĐV Ấn Độ phát cuồng vì Messi

Trong thông báo trên Instagram ngày 3.10, Messi viết: "Tôi rất vinh dự khi được thực hiện chuyến đi này vào tháng 12 tới đây. Ấn Độ là một đất nước rất đặc biệt, và tôi đã có những kỷ niệm đẹp ở đó 14 năm trước - những người hâm mộ Ấn Độ thật tuyệt vời. 

Tại đây, tôi sẽ tham dự các buổi hòa nhạc, các buổi tập bóng đá cùng trẻ em, các giải đấu padel, và cũng là các buổi ra mắt các sáng kiến từ thiện tại các sân vận động lịch sử ở Kolkata, Mumbai, New Delhi, và có lẽ một vài thành phố khác nữa".

Messi đến Ấn Độ, Inter Miami mời Suarez gia hạn hợp đồng- Ảnh 1.

Thông báo đến Ấn Độ của Messi lập tức tạo cơn sốt với người hâm mộ tại đây

Ảnh: Reuters

Thời gian Messi đến Ấn Độ được xác định từ ngày 13 đến 15.12, sau khi anh hoàn tất thi đấu mùa giải 2025 cùng CLB Inter Miami (dự vòng play-off tranh ngôi vô địch MLS Cup từ 22.10 đến 6.12). 

Đây là lần trở lại Ấn Độ của Messi sau 14 năm, kể từ khi anh cùng đội tuyển Argentina thi đấu trận giao hữu quốc tế tại Kolkata thắng đội Venezuela tỷ số 1-0 năm 2011.

Messi cũng tham gia giao lưu cùng huyền thoại môn cricket của Ấn Độ là Sourav Ganguly, danh thủ bóng đá Bhaichung Bhutia và VĐV quần vợt giành huy chương ở Olympic là Leander Paes. Bên cạnh đó, danh thủ 38 tuổi người Argentina cũng tham gia giao lưu với các diễn viên hàng đầu của Bollywood (Ấn Độ).

Theo báo chí Mỹ, trước khi có chuyến đi đến Ấn Độ, Messi cũng sẽ sớm hoàn tất việc ký hợp đồng mới với CLB Inter Miami, bao gồm thời gian gia hạn thêm 2 năm nữa và tùy chọn gia hạn năm kết tiếp, dự kiến đến hết năm 2028. 

Inter Miami cũng chính thức đề nghị bạn thân của Messi, tiền đạo kỳ cựu Suarez gia hạn hợp đồng thêm 1 năm nữa. Hiện Suarez đang xem xét lời đề nghị này.

Trong khi đó, Inter Miami cũng được cho đang tham gia vào thương vụ đàm phán chiêu mộ tiền đạo Antoine Griezmann của Atletico Madrid vào kỳ chuyển nhượng đầu năm 2026.

Inter Miami sẽ chia tay tiền vệ kỳ cựu Sergio Busquets sau mùa giải 2025 khép lại, khi danh thủ người Tây Ban Nha vừa công bố quyết định giải nghệ. Busquets còn 3 trận đấu tại vòng tính điểm MLS và các trận tại vòng play-off MLS Cup tùy theo khả năng Inter Miami sẽ tiến bao xa đến trận chung kết tranh ngôi vô địch, trước khi kết thúc sự nghiệp thi đấu.

CLB Inter Miami vừa thông báo, họ sẽ tổ chức một lễ vinh danh và chia tay Busquets vào cuối tuần này, sau trận đấu gặp New England Revolution trên sân nhà lúc 6 giờ 30 ngày 5.10.

