Thể thao Các môn khác

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đoạt thêm HCV giải bơi vô địch châu Á tại Ấn Độ

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
01/10/2025 20:21 GMT+7

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục mang về thành công cho đội tuyển bơi Việt Nam tại giải vô địch châu Á khi đoạt thêm HCV ở nội dung 800 m tự do.

Tối nay (1.10), kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng mang tin vui cho đội tuyển bơi Việt Nam khi xuất sắc đoạt HCV ở cự ly 800 m tự do tại giải bơi vô địch châu Á diễn ra ở Ấn Độ.

Ở chung kết, Nguyễn Huy Hoàng cạnh tranh với 7 đối thủ gồm Ilya Sibirtsev (Uzbekistan), Haibo Xu (Trung Quốc), Shun Tanaka (Nhật Bản), Kushagra Rawat (Ấn Độ), Hoe Yean Khiew (Malaysia), Ratth Thammananthachote (Thái Lan) và đồng đội Trần Văn Nguyễn Quốc.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đoạt thêm HCV giải bơi vô địch châu Á tại Ấn Độ- Ảnh 1.

Nguyễn Huy Hoàng hoàn tất cú đúp HCV đầy ấn tượng ở giải bơi vô địch châu Á 2025 tại Ấn Độ

ẢNH: KHẢ HÒA

Cũng giống như ở cự ly 1.500 m tự do diễn ra cách đây 2 ngày, Nguyễn Huy Hoàng thể hiện phong độ tốt, đánh bại các đối thủ để cán đích đầu tiên, đoạt HCV với thành tích 7 phút 57 giây 58. Về nhì là Ilya Sibirtsev với thành tích 8 phút 0 giây 37 và xếp hạng ba là kình ngư Haibo Xu với thành tích 8 phút 02 giây 34.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đoạt thêm HCV giải bơi vô địch châu Á tại Ấn Độ- Ảnh 2.

Nguyễn Huy Hoàng (giữa) tỏa sáng ở giải bơi vô địch châu Á 2025

ẢNH: NVCC

Giải bơi vô địch châu Á lần này không có sự góp mặt của một số tuyển thủ mạnh ở cự ly 1.500 m, 800 m, mở ra cơ hội cho Nguyễn Huy Hoàng và anh đã tận dụng rất tốt để không những đoạt 1 mà đến 2 HCV cũng là thành tích lịch sử đối với cá nhân kình ngư này. Tiếc là ở SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tới ở Thái Lan không có nội dung 800 m tự do. Tuy nhiên người hâm mộ kỳ vọng chàng "rái cá sông Gianh" sẽ giữ vững phong độ để gặt hái thành tích cao cho đội tuyển bơi Việt Nam ở SEA Games 33, nơi anh được kỳ vọng giành HCV ở các nội dung 1.500 m tự do, 400 m tự do và bơi đường dài 10 km.

