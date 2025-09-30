Bích Tuyền không thi đấu giai đoạn 2 giải bóng chuyền quốc gia và có thể cả SEA Games 33

Bích Tuyền sẽ xuất hiện ở vai trò cực mới

Ngày 6.10 tới, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam mới chốt danh sách cuối cùng các VĐV tham dự giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025. Tuy nhiên theo một thành viên CLB LPBank Ninh Bình, tay đập số 1 của đội bóng này là Nguyễn Thị Bích Tuyền sẽ không thi đấu.

Nguyễn Thị Bích Tuyền sẽ không tranh tài ở giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 ẢNH: VFV

Được biết Bích Tuyền đang bị đau cơ bụng, không có thể trạng tốt nhất, vì thế sau khi xem xét nhiều yếu tố, ban huấn luyện CLB LPBank Ninh Bình quyết định không đăng ký tên cô vào danh sách 14 thành viên của đội tranh tài ở giai đoạn 2 và vòng chung kết. Tuy nhiên Bích Tuyền dự kiến sẽ có tên trong thành phần ban huấn luyện CLB này với vai trò là trợ lý HLV.

Kết thúc giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025, CLB LPBank Ninh Bình với sự xuất sắc của Bích Tuyền đã dẫn đầu bảng xếp hạng với 5 trận toàn thắng. Việc cô vắng mặt ở giai đoạn quyết định khiến tham vọng vô địch của CLB LPBank Ninh Bình bị ảnh hưởng. Không có Bích Tuyền, HLV Thái Thanh Tùng trông chờ ngoại binh người Bulgaria Miroslava Paskova tỏa sáng.

Với việc không tham dự giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia, Bích Tuyền cũng bỏ ngỏ khả năng cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tranh tài ở SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tới tại Thái Lan. Trước đó cô rút lui vào giờ chót, không cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự giải vô địch thế giới tại Thái Lan.