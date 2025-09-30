Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Bích Tuyền không thi đấu giai đoạn 2 giải bóng chuyền quốc gia và có thể cả SEA Games 33

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
30/09/2025 14:10 GMT+7

Tay đập Nguyễn Thị Bích Tuyền sẽ không tranh tài ở giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia diễn ra từ ngày 7.10 tới tại Ninh Bình.

Bích Tuyền sẽ xuất hiện ở vai trò cực mới

Ngày 6.10 tới, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam mới chốt danh sách cuối cùng các VĐV tham dự giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025. Tuy nhiên theo một thành viên CLB LPBank Ninh Bình, tay đập số 1 của đội bóng này là Nguyễn Thị Bích Tuyền sẽ không thi đấu.

Bích Tuyền không thi đấu giai đoạn 2 giải bóng chuyền quốc gia và có thể cả SEA Games 33- Ảnh 1.

Nguyễn Thị Bích Tuyền sẽ không tranh tài ở giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025

ẢNH: VFV

Được biết Bích Tuyền đang bị đau cơ bụng, không có thể trạng tốt nhất, vì thế sau khi xem xét nhiều yếu tố, ban huấn luyện CLB LPBank Ninh Bình quyết định không đăng ký tên cô vào danh sách 14 thành viên của đội tranh tài ở giai đoạn 2 và vòng chung kết. Tuy nhiên Bích Tuyền dự kiến sẽ có tên trong thành phần ban huấn luyện CLB này với vai trò là trợ lý HLV.

Kết thúc giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025, CLB LPBank Ninh Bình với sự xuất sắc của Bích Tuyền đã dẫn đầu bảng xếp hạng với 5 trận toàn thắng. Việc cô vắng mặt ở giai đoạn quyết định khiến tham vọng vô địch của CLB LPBank Ninh Bình bị ảnh hưởng. Không có Bích Tuyền, HLV Thái Thanh Tùng trông chờ ngoại binh người Bulgaria Miroslava Paskova tỏa sáng.

Với việc không tham dự giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia, Bích Tuyền cũng bỏ ngỏ khả năng cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tranh tài ở SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tới tại Thái Lan. Trước đó cô rút lui vào giờ chót, không cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự giải vô địch thế giới tại Thái Lan. 

Tin liên quan

Bích Tuyền trở lại, Ninh Bình sẵn sàng bùng nổ ở giai đoạn 2 giải bóng chuyền quốc gia

Bích Tuyền trở lại, Ninh Bình sẵn sàng bùng nổ ở giai đoạn 2 giải bóng chuyền quốc gia

Chủ công Nguyễn Thị Bích Tuyền đã chính thức trở lại tập luyện cùng CLB LPBank Ninh Bình, sẵn sàng cho hành trình chinh phục giai đoạn 2 của giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025. 

FIVB bất ngờ nhắc tên Bích Tuyền cùng dàn sao bóng chuyền nữ Việt Nam

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tiết lộ người chơi thay Bích Tuyền: Xướng tên nhân vật đặc biệt

Khám phá thêm chủ đề

Bích Tuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền bóng chuyền Việt Nam CLB LPBank Ninh Bình
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận