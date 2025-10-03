Ả Rập Xê Út bất ngờ dừng giải VĐQG, Indonesia lo sốt vó mất vé World Cup 2026

Tất cả cho chiếc vé dự World Cup 2026

Vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á diễn ra từ ngày 8 đến 14.10 tranh 2 vé chính thức còn lại dự vòng chung kết (VCK) tại Mỹ, Mexico và Canada. Trong đó, Ả Rập Xê Út là chủ nhà bảng B, còn có 2 đội Indonesia và Iraq. Bảng A do Qatar làm chủ nhà cùng UAE và Oman. Chỉ có đội đứng đầu mỗi bảng mới giành vé đi tiếp, nhì bảng đấu vòng play-off, chót bảng sẽ bị loại.

Đội tuyển Indonesia vẫn gọi lại chân sút số 1 Ole Romeny (trái) dự vòng loại World Cup 2026, dù anh đang bị chấn thương trong quá trình hồi phục

Ảnh: Reuters

Do tính chất quá quan trọng của các trận đấu, cả 6 đội tuyển khu vực châu Á này đều đang chuẩn bị một cách tốt nhất để có thể hy vọng giành suất dự VCK World Cup 2026.

Đội Ả Rập Xê Út bên cạnh triệu tập các ngôi sao hàng đầu đang thi đấu ở giải Saudi Pro League trong nước như Salem Al Dawsari, Mohammed Kanno, Firas Al Buraikan, Hassan Al Tambakti và Nawaf Al Aqidi. Họ cũng đã quyết định cho dừng vòng đấu vào cuối tuần này (ngày 5.10), để các cầu thủ có thời gian tập trung đội tuyển sớm hơn.

Theo lịch FIFA Days, các cầu thủ chỉ có thể tập trung đội tuyển từ ngày 6.10. Hầu hết các giải VĐQG trên thế giới vẫn thi đấu vòng đấu vào cuối tuần này, trước khi nhả cầu thủ cho đội tuyển. Thế nhưng, Ả Rập Xê Út đã gây sốc cho dừng vòng đấu để cầu thủ của họ đến tập trung đội tuyển rất sớm ngay từ ngày 2.10.

Đội Ả Rập Xê Út chỉ có 2 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là Saud Abdulhamid (CLB Lens ở Pháp) và Mohannad Al Saad (Lausanne-Sport, Thụy Sĩ). Họ vẫn phải thi đấu cho CLB của mình vào cuối tuần này, nhưng rõ ràng là không gây ảnh hưởng nhiều cho các "Green Falcons" (biệt danh đội Ả Rập Xê Út), theo CNN Indonesia.

Trong khi đó, đội tuyển Indonesia, đối thủ của đội Ả Rập Xê Út ngay trận ra quân lúc 0 giờ 15 ngày 9.10, triệu tập 29 cầu thủ với phần lớn đều thi đấu ở nước ngoài. Do đó, họ phải thi đấu cho CLB của mình vào cuối tuần này, rồi mới đến tập trung đội tuyển. Tất cả chỉ có khoảng 2 ngày tập trung, tập luyện và lập tức chuẩn bị thi đấu.

Đội tuyển Indonesia là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á tại vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á Ảnh: Reuters

CNN Indonesia cho biết, đa số các cầu thủ Indonesia ở nước ngoài sau khi thi đấu xong ở CLB sẽ bay thẳng đến Jeddah (Ả Rập Xê Út), chỉ có một số ít bao gồm cả các trợ lý, HLV, nhân viên, cầu thủ đi từ Jakarta.

Đội tuyển xứ vạn đảo ngoài bất lợi việc tập trung cầu thủ có quá ít thời gian, họ cũng đang đối mặt cơn bão chấn thương với các trụ cột như thủ môn số 1 Emil Audero có thể phải rút lui không thi đấu. Ngoài ra là tiền đạo chủ chốt Ole Romeny chưa rõ có kịp bình phục để tham gia các trận sắp tới hay không.

Cùng diễn biến, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) cũng quyết định dừng vòng đấu giải Super League vào cuối tuần này nhằm hỗ trợ cho đội tuyển. Do đó, các cầu thủ đang thi đấu trong nước sẽ có điều kiện tập trung sớm từ ngày 2.10. Nhưng tổng cộng cũng chỉ có 8 cầu thủ, và đa số là những cầu thủ thường thi đấu dự bị.

"Rõ ràng, đội tuyển Indonesia đã gặp bất lợi rất lớn so với Ả Rập Xê Út từ ngay trận ra quân. Nếu không vượt qua được khó khăn hiện nay và nhận thất bại trước đối thủ này, đội quân của HLV Kluivert sẽ đối mặt nguy cơ không hoàn thành giấc mơ dự World Cup 2026. Sau trận này, đội Indonesia gặp tiếp đối thủ còn lại là Iraq lúc 2 giờ 30 ngày 12.10", CNN Indonesia bày tỏ.