Nepal có nữ thần 2 tuổi

Chân dung 'nữ thần' 2 tuổi của Nepal ảnh: ap

Bé gái tên Aryatara Shakya, được 2 tuổi 8 tháng, đã thay thế bé Trishna Shakya, hiện 11 tuổi, làm nữ thần Kumari nhiệm kỳ kế tiếp của Nepal, theo AP hôm 30.9.

Cô bé được gia đình bế từ nhà đến Cung điện Kumari, nơi bé sẽ sống như một vị thần trong những năm tới của nhiệm kỳ.

Các đời nữ thần Kumari được chọn từ dòng tộc Shakya thuộc cộng đồng Newar vốn là dân bản địa ở thung lũng Kathmandu.

Các bé gái được chọn trong độ tuổi từ 2 đến 4, và được yêu cầu có làn da không tì vết, tóc, mắt và răng ở trạng thái hoàn hảo. Để chọn làm nữ thần, các bé gái cũng không được sợ bóng tối.

Trong buổi lễ Indra Jatra vào tháng 9, cựu nữ thần Kumari ngồi trên cỗ xe do các tín đồ kéo đi khắp Kathmandu. Các Kumari luôn mặc trang phục màu đỏ, búi tóc cao, và được vẽ "con mắt thứ ba" trên trán.

Hôm 30.9 đánh dấu ngày thứ 8 của Dashain, chuỗi lễ hội kéo dài 15 ngày kỷ niệm cái thiện chiến thắng cái ác. Bé Aryatara đã chính thức trở thành một Kumari. Hàng trăm người đã xếp hàng, cúi đầu chạm trán vào bàn chân cô bé, động tác thể hiện sự tôn kính tối thượng trong văn hóa Hindu.

Người cha Ananta Shakya khóc vì xúc động trong lúc bế con gái giờ đã là nữ thần Kumari ảnh: ap

Đến ngày 2.10, tân nữ thần Kumari sẽ ban phước lành cho tất cả mọi người, bao gồm tổng thống.

"Hôm qua con bé chỉ là con gái tôi, nhưng hôm nay cháu trở thành nữ thần", người cha Ananta Shakya nói.

Kumari tiền nhiệm là Trishna Shakya đã rời đi bằng kiệu thông qua cửa sau của cung điện sau khi chấm dứt nhiệm kỳ từ năm 2017.

Chính phủ cũng cung cấp "lương hưu" cho các cựu Kumari, khoảng 110 USD/tháng, cao hơn một chút so với mức lương tối thiểu do chính phủ ấn định.