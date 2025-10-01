Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Chuyện lạ

Nepal có nữ thần 2 tuổi

Phi Yến
Phi Yến
01/10/2025 12:32 GMT+7

Một bé gái 2 tuổi ở Nepal vừa chính thức trở thành Kumari, 'nữ thần đồng trinh' là biểu tượng linh thiêng được tôn thờ bởi cả cộng đồng Hindu và Phật giáo tại quốc gia Nam Á.

Nepal có nữ thần mới - Ảnh 1.

Chân dung 'nữ thần' 2 tuổi của Nepal

ảnh: ap

Bé gái tên Aryatara Shakya, được 2 tuổi 8 tháng, đã thay thế bé Trishna Shakya, hiện 11 tuổi, làm nữ thần Kumari nhiệm kỳ kế tiếp của Nepal, theo AP hôm 30.9.

Cô bé được gia đình bế từ nhà đến Cung điện Kumari, nơi bé sẽ sống như một vị thần trong những năm tới của nhiệm kỳ.

Các đời nữ thần Kumari được chọn từ dòng tộc Shakya thuộc cộng đồng Newar vốn là dân bản địa ở thung lũng Kathmandu.

Các bé gái được chọn trong độ tuổi từ 2 đến 4, và được yêu cầu có làn da không tì vết, tóc, mắt và răng ở trạng thái hoàn hảo. Để chọn làm nữ thần, các bé gái cũng không được sợ bóng tối. 

Trong buổi lễ Indra Jatra vào tháng 9, cựu nữ thần Kumari ngồi trên cỗ xe do các tín đồ kéo đi khắp Kathmandu. Các Kumari luôn mặc trang phục màu đỏ, búi tóc cao, và được vẽ "con mắt thứ ba" trên trán.

Hôm 30.9 đánh dấu ngày thứ 8 của Dashain, chuỗi lễ hội kéo dài 15 ngày kỷ niệm cái thiện chiến thắng cái ác. Bé Aryatara đã chính thức trở thành một Kumari. Hàng trăm người đã xếp hàng, cúi đầu chạm trán vào bàn chân cô bé, động tác thể hiện sự tôn kính tối thượng trong văn hóa Hindu.

Nepal có nữ thần mới - Ảnh 2.

Người cha Ananta Shakya khóc vì xúc động trong lúc bế con gái giờ đã là nữ thần Kumari

ảnh: ap

Đến ngày 2.10, tân nữ thần Kumari sẽ ban phước lành cho tất cả mọi người, bao gồm tổng thống.

"Hôm qua con bé chỉ là con gái tôi, nhưng hôm nay cháu trở thành nữ thần", người cha Ananta Shakya nói.

Kumari tiền nhiệm là Trishna Shakya đã rời đi bằng kiệu thông qua cửa sau của cung điện sau khi chấm dứt nhiệm kỳ từ năm 2017.

Chính phủ cũng cung cấp "lương hưu" cho các cựu Kumari, khoảng 110 USD/tháng, cao hơn một chút so với mức lương tối thiểu do chính phủ ấn định.

Tin liên quan

Hộp sọ cổ đại Trung Quốc có thể viết lại lịch sử tiến hóa của loài người?

Hộp sọ cổ đại Trung Quốc có thể viết lại lịch sử tiến hóa của loài người?

Một hộp sọ cổ đại được tìm thấy trong tình trạng bị biến dạng nghiêm trọng ở Trung Quốc nhiều năm trước giờ đây bắt đầu hé lộ những thông tin có thể làm rung chuyển cây tiến hóa của loài người.

Nghiên cứu: quá gầy có nguy cơ tử vong cao hơn béo phì

Albania có bộ trưởng AI đầu tiên trên thế giới

Khám phá thêm chủ đề

Nepal nữ thần Kumari Đạo hindu Phật giáo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận