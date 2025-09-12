Albania có bộ trưởng AI đầu tiên trên thế giới

Trong cuộc họp đảng Xã hội ngày 11.9 tại thủ đô Tirana, Thủ tướng Albania Edi Rama giới thiệu một thành viên mới có tên Diella (nghĩa là mặt trời trong tiếng Albania) trước nội các, theo AFP. "Diella là thành viên chính phủ đầu tiên không phải là người thật mà là nhân vật ảo do AI tạo ra", ông Rama nói.

Thủ tướng Albania Edi Rama ẢNH: REUTERS

Diella là trợ lý ảo AI được ra mắt vào tháng 1, được thiết kế như một người phụ nữ trong trang phục truyền thống Albania. Nhiệm vụ khi đó của Diella là giúp người dân sử dụng e-Albania, nền tảng chính thức của nhà nước chuyên cung cấp các văn bản và dịch vụ.

Đến nay, trợ lý ảo này đã giúp phát hành 36.600 văn bản số và gần 1.000 dịch vụ trên nền tảng.

Trợ lý ảo AI Diella trên nền tảng e-Albania ẢNH: REUTERS

Bộ trưởng Diella được giao nhiệm vụ giám sát các cuộc đấu thầu công, kiểm tra từng bên đấu thầu và đánh giá khách quan. Thủ tướng Rama nói trách nhiệm quyết định người thắng thầu sẽ dần dần được chuyển giao từ các bộ ngành sang cho AI để đảm bảo mọi khoản đầu tư công đều minh bạch.

Ông Rama đắc cử nhiệm kỳ thủ tướng thứ tư sau cuộc bầu cử hồi tháng 5. Ông dự kiến nộp danh sách nội các mới lên quốc hội trong vài ngày tới.

Việc chống tham nhũng là một trong những tiêu chí quan trọng để giúp Albania được kết nạp làm thành viên Liên minh châu Âu (EU). Thủ tướng Rama hy vọng sẽ dẫn dắt Albania, quốc gia có 2,8 triệu dân, gia nhập EU vào năm 2030. Ông Rama từng nói rằng ông coi AI là công cụ chống tham nhũng hiệu quả, có thể giúp loại bỏ hối lộ, đe dọa và xung đột lợi ích.