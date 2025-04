Cảnh sát rô bốt AI của Thái Lan lần đầu làm nhiệm vụ

Rô bốt cảnh sát Nakhonpathom Plod Phai trang bị ứng dụng AI giúp tăng cường an ninh công cộng ẢNH: CẢNH SÁT HOÀNG GIA THÁI LAN

Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan (RTP) ngày 16.4 chia sẻ những hình ảnh của rô bốt cảnh sát AI đầu tiên của nước này được điều động đến tỉnh Nakhon Pathom vào dịp lễ hội Songkran (13-15.4).

Đại tá cảnh sát Nakhonpathom Plod Phai (Nakhon Pathom an toàn) đã được triển khai tại địa điểm Songkran trên đường Tonson ở quận Muang để tăng cường an toàn công cộng, theo tờ The Nation dẫn thông tin đăng trên mạng xã hội của RTP, đề cập rô bốt cảnh sát trên.

Rô bốt này còn được gọi là "cảnh sát người máy AI 1.0" là cảnh sát rô bốt theo phong cách Robocop được trang bị camera AI thông minh 360 độ. Đây là sản phẩm phát triển chung của cảnh sát tỉnh khu vực 7, cảnh sát tỉnh Nakhon Pathom và thành phố Nakhon Pathom.

Cảnh sát rô bốt của Thái Lan chụp ảnh cùng với các "đồng nghiệp" ảnh: Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan

Cảnh sát AI này tích hợp cảnh quay trực tiếp từ camera an ninh trong và xung quanh khu vực sự kiện, cũng như từ giám sát bằng máy bay không người lái (UAV) và xử lý chúng bằng công nghệ AI được tích hợp trong hệ thống.

Các camera của người máy được tăng cường khả năng phân tích video và được liên kết trực tiếp với trung tâm chỉ huy và kiểm soát của tỉnh để quản lý hiệu quả an toàn công cộng trong các sự kiện như tết Songkran.

Sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt, người máy có thể xác định và thông báo cho cảnh sát nếu phát hiện ra những cá nhân bị truy nã hoặc có nguy cơ cao. "Sĩ quan" này còn có thể tìm kiếm và xác định danh tính cá nhân thông qua các đặc điểm trên khuôn mặt, quần áo, vóc dáng và giới tính.

Ngoài ra, người máy cũng có thể theo dõi và giám sát nghi phạm trong suốt sự kiện, phát hiện các hành vi có khả năng gây bạo lực hoặc phá hoại. Nó cũng có thể phát hiện ra các loại vũ khí tiềm ẩn bao gồm dao và gậy gỗ, đồng thời loại trừ súng nước khỏi khả năng phát hiện.