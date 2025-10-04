Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV triệu USD Harry Kewell của CLB Hà Nội: Gặp đội nào trận đầu, thắng được không?

Hồng Nam
Hồng Nam
04/10/2025 11:36 GMT+7

Trận ra mắt của HLV Harry Kewell trên cương vị 'thuyền trưởng' CLB Hà Nội là màn tiếp đón đội đầu bảng Ninh Bình trên sân nhà.

Trận ra mắt khó khăn của HLV Harry Kewell

CLB Hà Nội đã công bố tân HLV trưởng (thay thế cho ông Yusuke Adachi đang ngồi ghế tạm quyền), đó là Harry Kewell, cựu tiền đạo lừng danh từng chinh chiến trong màu áo Liverpool và Leeds United ở Ngoại hạng Anh.

Trận ra mắt của cựu sao Liverpool chính là màn so tài CLB Ninh Bình ở vòng 7 Ngoại hạng Anh, diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 18.10 trên sân vận động Hàng Đẫy.

Đây là trận đấu rất khó khăn cho Kewell, khi Ninh Bình đang bay cao trên ngôi đầu V-League. Dù để hòa cả 2 trận gần nhất trước Hải Phòng (2-2) và Thể Công Viettel (1-1), nhưng Ninh Bình vẫn là đội mạnh, sở hữu tiềm lực lớn cả về tài chính lẫn lực lượng nội, ngoại binh. 

HLV triệu USD Harry Kewell của CLB Hà Nội: Gặp đội nào trận đầu, thắng được không? - Ảnh 1.

Lịch thi đấu của CLB Hà Nội trong tháng 10

ẢNH: CLB HÀ NỘI

Sau 6 vòng, Ninh Bình có 14 điểm (thắng 4, hòa 2), đứng đầu bảng. Trong khi đó, CLB Hà Nội đứng hạng 6 với 8 điểm. Nếu đánh bại CLB Ninh Bình, đội chủ nhà Hà Nội sẽ thu hẹp khoảng cách xuống còn 3 điểm, đồng thời đánh dấu sự trở lại trên đường đua vô địch đầy hấp dẫn. Dưới bàn tay HLV tạm quyền Yusuke Adachi, CLB Hà Nội đã thắng Thanh Hóa (3-2) và Đà Nẵng (2-0) trong 2 trận gần nhất.

Thuận lợi của HLV Kewell, là ông có 2 tuần dịp FIFA Days để làm quen với học trò, thử nghiệm chiến thuật và truyền tải phương pháp huấn luyện. Đây là khoảng thời gian vàng để cựu tiền đạo Úc hiểu hơn về CLB Hà Nội. 

Tân binh triệu USD

Kewell cùng với Tim Cahill và Mark Viduka là những tuyển thủ Úc thành công nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Ông khoác áo Leeds United giai đoạn 1995 - 2003, trong đó có những năm tháng đầu những năm 2000 cùng Leeds "làm mưa làm gió" ở Ngoại hạng Anh. 

Đây là giai đoạn Kewell được định giá 10 triệu euro (khoảng 300 tỉ đồng). Nên nhớ, 10 triệu euro cách đây 25 năm là con số rất lớn mà không nhiều ngôi sao có thể chạm đến. 

HLV triệu USD Harry Kewell của CLB Hà Nội: Gặp đội nào trận đầu, thắng được không? - Ảnh 2.

Harry Kewell từng giúp Yokohama F.Marinos giành ngôi á quân Cúp C1 châu Á

ẢNH: AFP

Đến năm 2003, Kewell chuyển sang Liverpool với bản hợp đồng 8,5 triệu euro, bắt đầu thời kỳ hoàng kim sự nghiệp khi cùng "Lữ đoàn đỏ" vô địch Champions League 2004 - 2005 với cuộc lội ngược dòng thần kỳ tại Istanbul trước AC Milan (gỡ hòa 3-3 sau khi bị dẫn 0-3). Mùa giải sau đó, Liverpool lại vô địch FA Cup 2005 - 2006, rồi tiếp tục lọt vào chung kết Champions League 2006 - 2007. Tuy nhiên, lần này, Kewell cùng đồng đội thua 1-2 trước AC Milan bởi cú đúp của Filippo Inzaghi.

Năm 2008, Kewell chia tay bóng đá Anh, đồng thời giã từ luôn sân chơi đỉnh cao. Ông khoác áo Galatasaray thêm 3 năm, rồi lần lượt chơi cho Melbourne Heart, Al-Gharafa và Melbourne Victory trước khi giải nghệ, khép lại sự nghiệp huy hoàng.

Trên cương vị HLV, Kewell từng cầm quân ở CLB tại Anh như Crawley Town, Notts County, Oldham Athletic và Barnet.

Năm 2022, ông gia nhập ban huấn luyện CLB Celtic (Scotland) với vai trò trợ lý cho huấn luyện viên Ange Postecoglou, trước khi đảm nhận vị trí huấn luyện viên trưởng Yokohama F. Marinos vào đầu năm 2024. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội bóng Nhật Bản giành ngôi á quân AFC Champions League 2023 - 2024.

Ngôi nhì AFC Champions League 2023 - 2024 đến nay vẫn là đỉnh cao trong sự nghiệp cầm quân của chiến lược gia sinh năm 1978. Nhìn chung, dù có sự nghiệp thi đấu ấn tượng, nhưng thành tích huấn luyện đến lúc này của Kewell không quá nổi bật. 

Tại CLB Hà Nội, Kewell sẽ có cơ hội chứng tỏ năng lực cầm quân của mình. Trong mùa giải kỷ niệm 20 năm thành lập, đội bóng thủ đô khao khát vô địch V-League. Lần gần nhất CLB Hà Nội xưng vương V-League đã diễn ra cách đây 3 năm.

Tin liên quan

CLB Hà Nội công bố tân HLV: Cái tên cực 'khủng', từng cùng Liverpool vô địch Champions League

CLB Hà Nội công bố tân HLV: Cái tên cực 'khủng', từng cùng Liverpool vô địch Champions League

CLB Hà Nội quyết định bổ nhiệm cựu tiền đạo Harry Kewell (từng chơi cho Liverpool và Leeds ở Ngoại hạng Anh) vào ghế HLV trưởng.

U.23 Việt Nam sẵn sàng cho thử thách châu Á, đối thủ mạnh cỡ nào?

Đôi chân Văn Lâm khiến đội tuyển Việt Nam vừa mừng vừa... lo: 'Tường thép' trở lại

Khám phá thêm chủ đề

Harry Kewell CLB Hà Nội Ninh Bình V-League
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận