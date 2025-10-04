Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đôi chân Văn Lâm khiến đội tuyển Việt Nam vừa mừng vừa... lo: 'Tường thép' trở lại

Hồng Nam
Hồng Nam
04/10/2025 00:00 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam chào đón 'bức tường thép' Đặng Văn Lâm trở lại, tuy nhiên, thủ môn sinh năm 1993 vẫn còn điểm yếu cần cải thiện.

Văn Lâm mang sự vững chãi trở lại đội tuyển Việt Nam

Nỗ lực của thủ môn Đặng Văn Lâm trong màu áo CLB Ninh Bình đã được tưởng thưởng xứng đáng, khi người gác đền sinh năm 1993 có tấm vé trở lại đội tuyển Việt Nam

Sau gần 1 năm, cái tên Văn Lâm mới lại xuất hiện. Lần gần nhất thủ môn 32 tuổi bắt chính là ở trận giao hữu với Nga (đội tuyển Việt Nam thua 0-3) trên sân Mỹ Đình, diễn ra hồi tháng 9.2024. Sau đó, Văn Lâm lỡ hẹn AFF Cup 2024 vì chấn thương bắp chân. 

Khi Văn Lâm bình phục, HLV Kim Sang-sik đã có Nguyễn Đình Triệu vững vàng trong khung gỗ, cùng Nguyễn Filip vốn dĩ toàn diện hơn. Suất thủ môn còn lại, ông Kim ưu tiên giải pháp tương lai, đó là Trần Trung Kiên, người gác đền 22 tuổi có đầy đủ tiềm năng vươn xa.

Đôi chân Văn Lâm khiến đội tuyển Việt Nam vừa mừng vừa... lo: 'Tường thép' trở lại- Ảnh 1.

Đặng Văn Lâm (áo vàng) trở lại đội tuyển Việt Nam

ẢNH: MINH TÚ

Từ chỗ là thủ môn số một suốt 5 năm, Văn Lâm bị gạt ngoài kế hoạch. Dù vậy, người gác đền từng chơi ở Nhật Bản và Thái Lan không bỏ cuộc. Bình luận viên Vũ Quang Huy khẳng định "Văn Lâm luôn chuyên nghiệp trong bất cứ hoàn cảnh nào". Tại CLB Ninh Bình, Văn Lâm luôn sinh hoạt, tập luyện chuẩn mực. 

Anh cùng đội nhà thăng hạng lên V-League, rồi như lẽ tất yếu, khi Ninh Bình bay cao, màn thể hiện của Văn Lâm được ghi nhận. HLV Kim Sang-sik đã quan sát kỹ, rồi đưa học trò trở lại đội tuyển Việt Nam.

Nếu Nguyễn Filip gặp khó bởi rào cản giao tiếp, Đình Triệu thiếu kinh nghiệm ở sân chơi quốc tế, còn Trung Kiên quá trẻ, Văn Lâm lúc này lại là phương án an toàn nhất. Anh giao tiếp thuần thục sau tròn 10 năm ở Việt Nam, dạn dày kinh nghiệm tại AFF Cup, Asian Cup, vòng loại World Cup, đồng thời đang ở độ tuổi "chín" của một thủ môn.

Quan trọng hơn cả, Văn Lâm thăng hoa tại CLB Ninh Bình. Thủ môn sinh năm 1993 có 7 tình huống cứu thua ngoạn mục, trong đó có 2 lần cản đối mặt, giúp đội bóng cố đô "thoát hiểm" tại Hải Phòng. 

Cả hai pha cứu thua bằng chân trước những cú sút của Fred Friday đều cho thấy sự vững chãi, lì lợm của Văn Lâm. Khi trước mặt là đối thủ, còn sau lưng là cầu môn rộng như... chiếc container, Văn Lâm vẫn kịp dùng sải chân để cản bóng trong tích tắc.

Đôi chân Văn Lâm khiến đội tuyển Việt Nam vừa mừng vừa... lo: 'Tường thép' trở lại- Ảnh 2.

"Bức tường thép" đáng tin cậy

ẢNH: MINH TÚ

Suốt sự nghiệp, cựu thủ môn Cerezo Osaka không ít lần "bao bọc" cầu môn bằng các pha xuất tướng cản phá xuất sắc. Văn Lâm có phản xạ, khả năng đọc tình huống, cứu thua tốt và xử lý an toàn. Một người gác đền tin cậy.

Điểm yếu của Văn Lâm

Ở trận gặp Thể Công Viettel, Văn Lâm lại cứu thua bằng chân ở phút 90+4, giúp CLB Ninh Bình thoát thua.

Dù vậy, Lâm "Tây" đã có pha khống chế bóng bằng chân gây lỗi... khó hiểu trong hiệp 1, suýt nữa biết cho đối thủ một bàn thắng. Đó là tình huống nói lên sự tương phản của Văn Lâm. Đôi chân của anh tạo thành tấm lá chắn vững vàng khi đối thủ có bóng. Nhưng, khi chính Văn Lâm có bóng, anh lại xử lý lóng ngóng, thiếu chắc chắn.

Khả năng chơi chân và điều phối bóng lâu nay luôn bị nhìn nhận là cái thiếu, trong rất nhiều cái giỏi của Lâm "Tây". Văn Lâm thuộc mẫu thủ môn cổ điển, chỉ chú trọng cản phá và cứu thua. Anh không giỏi điều phối lối chơi từ hàng thủ, có thể chuyền bóng mượt mà, chuẩn xác để đội nhà phá giải thế trận pressing của đối thủ. 

Đôi chân Văn Lâm khiến đội tuyển Việt Nam vừa mừng vừa... lo: 'Tường thép' trở lại- Ảnh 3.

Văn Lâm cần chơi chân tốt hơn

ẢNH: MINH TÚ

Không ít lần, Văn Lâm luống cuống phá bóng ra biên, hay phất bóng lỗi, tạo cơ hội cho đối thủ tấn công ngược trở lại. Trận gặp Iraq (thua 0-1) ở vòng loại World Cup 2026 hồi tháng 11.2023 là ví dụ.

Tuy nhiên, cần nhìn nhận, ngay cả khi Văn Lâm chơi chân tốt, đội tuyển Việt Nam cũng khó triển khai bóng bài bản từ sân nhà. Bởi, đây là triết lý cần sự đồng bộ, nhịp nhàng của cả hệ thống, mà thủ môn thuần túy chỉ là một mắt xích. Văn Lâm có chơi chân hay, mà các hậu vệ vẫn... vụng như hiện tại khi cầm bóng, có lẽ cũng chẳng để làm gì.

Có lẽ hiểu điều đó, nên HLV Kim Sang-sik đã gọi Văn Lâm trở lại (thay vì một thủ môn chơi chân tốt như Filip). Vì nhiệm vụ trước tiên của thủ môn vẫn phải là cứu thua, mà cái này thì Văn Lâm có thừa. Chẳng phải chính HLV Pep Guardiola đã từ bỏ một thủ môn chơi chân giỏi như Ederson, để tin dùng một thủ môn bắt tốt như Gianluigi Donnarumma hay sao?

Việc của thủ môn, trước tiên vẫn là cản phá. Bởi thế, Văn Lâm vẫn rất giá trị với đội tuyển Việt Nam. Dẫu đôi lúc, đôi chân anh vẫn khiến nhiều người... nín thở!

Tin liên quan

Thể hình đẹp và CV xịn nhưng Việt kiều U.23 Việt Nam chớ quên: Thầy Kim còn ‘soi’ cả…

Thể hình đẹp và CV xịn nhưng Việt kiều U.23 Việt Nam chớ quên: Thầy Kim còn ‘soi’ cả…

Đợt tập trung sắp tới cùng U.23 Việt Nam là cơ hội để Trần Thành Trung và Vadim Nguyễn thể hiện bản thân nhiều hơn.

Ông Kim Sang-sik chờ nguyên liệu hảo hạng

Nóng: U.23 Việt Nam cùng bảng chủ nhà Ả Rập Xê Út, sáng cửa vào tứ kết châu Á

Khám phá thêm chủ đề

đội tuyển Việt Nam Văn Lâm Ninh Bình Asian Cup
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận