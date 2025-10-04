Đôi chân Văn Lâm khiến đội tuyển Việt Nam vừa mừng vừa... lo: 'Tường thép' trở lại

Văn Lâm mang sự vững chãi trở lại đội tuyển Việt Nam

Nỗ lực của thủ môn Đặng Văn Lâm trong màu áo CLB Ninh Bình đã được tưởng thưởng xứng đáng, khi người gác đền sinh năm 1993 có tấm vé trở lại đội tuyển Việt Nam.

Sau gần 1 năm, cái tên Văn Lâm mới lại xuất hiện. Lần gần nhất thủ môn 32 tuổi bắt chính là ở trận giao hữu với Nga (đội tuyển Việt Nam thua 0-3) trên sân Mỹ Đình, diễn ra hồi tháng 9.2024. Sau đó, Văn Lâm lỡ hẹn AFF Cup 2024 vì chấn thương bắp chân.

Khi Văn Lâm bình phục, HLV Kim Sang-sik đã có Nguyễn Đình Triệu vững vàng trong khung gỗ, cùng Nguyễn Filip vốn dĩ toàn diện hơn. Suất thủ môn còn lại, ông Kim ưu tiên giải pháp tương lai, đó là Trần Trung Kiên, người gác đền 22 tuổi có đầy đủ tiềm năng vươn xa.

Đặng Văn Lâm (áo vàng) trở lại đội tuyển Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

Từ chỗ là thủ môn số một suốt 5 năm, Văn Lâm bị gạt ngoài kế hoạch. Dù vậy, người gác đền từng chơi ở Nhật Bản và Thái Lan không bỏ cuộc. Bình luận viên Vũ Quang Huy khẳng định "Văn Lâm luôn chuyên nghiệp trong bất cứ hoàn cảnh nào". Tại CLB Ninh Bình, Văn Lâm luôn sinh hoạt, tập luyện chuẩn mực.

Anh cùng đội nhà thăng hạng lên V-League, rồi như lẽ tất yếu, khi Ninh Bình bay cao, màn thể hiện của Văn Lâm được ghi nhận. HLV Kim Sang-sik đã quan sát kỹ, rồi đưa học trò trở lại đội tuyển Việt Nam.

Nếu Nguyễn Filip gặp khó bởi rào cản giao tiếp, Đình Triệu thiếu kinh nghiệm ở sân chơi quốc tế, còn Trung Kiên quá trẻ, Văn Lâm lúc này lại là phương án an toàn nhất. Anh giao tiếp thuần thục sau tròn 10 năm ở Việt Nam, dạn dày kinh nghiệm tại AFF Cup, Asian Cup, vòng loại World Cup, đồng thời đang ở độ tuổi "chín" của một thủ môn.

Quan trọng hơn cả, Văn Lâm thăng hoa tại CLB Ninh Bình. Thủ môn sinh năm 1993 có 7 tình huống cứu thua ngoạn mục, trong đó có 2 lần cản đối mặt, giúp đội bóng cố đô "thoát hiểm" tại Hải Phòng.

Cả hai pha cứu thua bằng chân trước những cú sút của Fred Friday đều cho thấy sự vững chãi, lì lợm của Văn Lâm. Khi trước mặt là đối thủ, còn sau lưng là cầu môn rộng như... chiếc container, Văn Lâm vẫn kịp dùng sải chân để cản bóng trong tích tắc.

"Bức tường thép" đáng tin cậy ẢNH: MINH TÚ

Suốt sự nghiệp, cựu thủ môn Cerezo Osaka không ít lần "bao bọc" cầu môn bằng các pha xuất tướng cản phá xuất sắc. Văn Lâm có phản xạ, khả năng đọc tình huống, cứu thua tốt và xử lý an toàn. Một người gác đền tin cậy.

Điểm yếu của Văn Lâm

Ở trận gặp Thể Công Viettel, Văn Lâm lại cứu thua bằng chân ở phút 90+4, giúp CLB Ninh Bình thoát thua.

Dù vậy, Lâm "Tây" đã có pha khống chế bóng bằng chân gây lỗi... khó hiểu trong hiệp 1, suýt nữa biết cho đối thủ một bàn thắng. Đó là tình huống nói lên sự tương phản của Văn Lâm. Đôi chân của anh tạo thành tấm lá chắn vững vàng khi đối thủ có bóng. Nhưng, khi chính Văn Lâm có bóng, anh lại xử lý lóng ngóng, thiếu chắc chắn.

Khả năng chơi chân và điều phối bóng lâu nay luôn bị nhìn nhận là cái thiếu, trong rất nhiều cái giỏi của Lâm "Tây". Văn Lâm thuộc mẫu thủ môn cổ điển, chỉ chú trọng cản phá và cứu thua. Anh không giỏi điều phối lối chơi từ hàng thủ, có thể chuyền bóng mượt mà, chuẩn xác để đội nhà phá giải thế trận pressing của đối thủ.

Văn Lâm cần chơi chân tốt hơn ẢNH: MINH TÚ

Không ít lần, Văn Lâm luống cuống phá bóng ra biên, hay phất bóng lỗi, tạo cơ hội cho đối thủ tấn công ngược trở lại. Trận gặp Iraq (thua 0-1) ở vòng loại World Cup 2026 hồi tháng 11.2023 là ví dụ.

Tuy nhiên, cần nhìn nhận, ngay cả khi Văn Lâm chơi chân tốt, đội tuyển Việt Nam cũng khó triển khai bóng bài bản từ sân nhà. Bởi, đây là triết lý cần sự đồng bộ, nhịp nhàng của cả hệ thống, mà thủ môn thuần túy chỉ là một mắt xích. Văn Lâm có chơi chân hay, mà các hậu vệ vẫn... vụng như hiện tại khi cầm bóng, có lẽ cũng chẳng để làm gì.

Có lẽ hiểu điều đó, nên HLV Kim Sang-sik đã gọi Văn Lâm trở lại (thay vì một thủ môn chơi chân tốt như Filip). Vì nhiệm vụ trước tiên của thủ môn vẫn phải là cứu thua, mà cái này thì Văn Lâm có thừa. Chẳng phải chính HLV Pep Guardiola đã từ bỏ một thủ môn chơi chân giỏi như Ederson, để tin dùng một thủ môn bắt tốt như Gianluigi Donnarumma hay sao?

Việc của thủ môn, trước tiên vẫn là cản phá. Bởi thế, Văn Lâm vẫn rất giá trị với đội tuyển Việt Nam. Dẫu đôi lúc, đôi chân anh vẫn khiến nhiều người... nín thở!