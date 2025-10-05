Đội tuyển Việt Nam: Gác chuyện Malaysia, quyết thắng Nepal 2 trận đã!

Đội tuyển Việt Nam tập trung làm tốt việc của mình

Đội tuyển Việt Nam đã hội quân hôm qua (4.10) tại khách sạn Myra, TP.HCM (gần sân vận động Bình Dương), sau khi nhóm tuyển thủ quốc gia từ các vùng bay đáp chuyến bay sáng để có mặt đông đủ.

Tại đây, không khí hội quân của các tuyển thủ đã phấn khởi hơn nhiều, sau khi đội tuyển Việt Nam nhận tin FIFA phạt nặng bóng đá Malaysia vì cáo buộc giả mạo giấy tờ, sử dụng trái phép 7 ngoại binh nhập tịch tại vòng loại Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) trở lại ẢNH: NGỌC LINH

Hiện Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang tiến hành kháng cáo lên Ủy ban khiếu nại của FIFA (hạn cuối là ngày 6.10). Nếu kháng cáo thất bại, FAM có thể nhờ tới Tòa án thể thao thế giới (CAS). Trong trường hợp FAM tiếp tục thất bại, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ họp để chốt xử thua Malaysia với tỷ số 0-3 ở các trận gặp Nepal và Việt Nam.

Tuy nhiên, nhiều khả năng án phạt của AFC không chốt được trong khoảng 1, 2 tuần tới. Đồng nghĩa, trong thời gian chuẩn bị gặp Nepal, đội tuyển Việt Nam chưa thể được xử thắng Malaysia để vươn lên ngôi đầu. Thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn tiếp tục đá 2 trận gặp Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027 với tư cách đội nhì bảng (thắng 1, thua 1, ghi 5 bàn, lọt lưới 4 bàn).

Đội tuyển Malaysia có bị xử thua hay không, nếu có thì khi nào... là những yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của đội tuyển Việt Nam. Thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ có một mục tiêu duy nhất có thể kiểm soát được: chuẩn bị kỹ lưỡng để lấy trọn 6 điểm trước Nepal, lần lượt ở các trận vào ngày 9.10 (sân Bình Dương) và 14.10 (sân Thống Nhất).

Giải mã đội tuyển Nepal

Với thứ hạng 176 thế giới, đội tuyển Nepal không phải đối thủ của Việt Nam. Đại diện Nam Á luôn là "rổ đựng bóng" tại các vòng loại Asian Cup và World Cup. Trong năm 2025, Nepal mới thắng 1 trận duy nhất (1-0 trước Singapore hồi tháng 3).

Ở các trận còn lại, Nepal thua 0-2 trước Malaysia, 1-2 trước Lào, có 2 trận hòa không bàn thắng trước đội Hồng Kông và Bangladesh.

HLV Kim Sang-sik cùng học trò sẽ dốc sức thắng 3 trận tới trước Nepal và Lào ẢNH: NGỌC LINH

Với đối thủ có thể hình, kinh nghiệm hạn chế (10 cầu thủ U.23 ở đợt tập trung gần nhất, có cầu thủ thậm chí mới... 15 tuổi), Nepal ở đẳng cấp thấp hơn hẳn. Nếu phân tích đúng lối chơi của Nepal và có cách tiếp cận phù hợp, đội tuyển Việt Nam sẽ thắng, thậm chí thắng đậm như cái cách đã hạ Lào (5-0) hồi tháng 3 trên sân Bình Dương.

Vấn đề của HLV Kim Sang-sik, là bên cạnh giành lấy chiến thắng, đội tuyển Việt Nam còn cần nhào nặn lại lối chơi theo hướng pressing, tấn công chủ động và bài bản hơn, đồng thời đẩy mạnh tốc độ trẻ hóa với "trái tim" là 7 nhân tố U.23 được đôn lên. Các cầu thủ trẻ cần những trận đấu nhẹ nhàng để từng bước hòa nhập với đội tuyển Việt Nam. Đối thủ Nepal chính là thử thách vừa vặn để dàn tân binh như Hiểu Minh, Xuân Bắc, Phi Hoàng, Nhật Minh... bước những bước vững chãi trên hành trình mới.

Bên cạnh ươm mầm lớp trẻ, HLV Kim Sang-sik cần xoay tua đội hình, với mỗi vị trí có khoảng 2, 3 cái tên tiềm năng để tạo ra sự cạnh tranh, phá vỡ sức ì sau AFF Cup 2024. Chiến lược gia người Hàn Quốc đã mang đến tấm áo tươi mới, năng động cho U.23 Việt Nam, khi trong tay ông là dàn cầu thủ trẻ, khỏe, cầu tiến và khát khao chứng tỏ. Với những ngôi sao đã "no nê" vinh quang ở đội tuyển, ông Kim có làm được điều tương tự hay không, đó vẫn là dấu hỏi.

Đội tuyển Việt Nam cần tận dụng những trận đấu vừa phải với Nepal, Lào để tự tạo cú hích cho mình, mang đến bước đệm tự tin cho trận tái đấu Malaysia (3.2026), hay AFF Cup 2026 diễn ra giữa năm sau. Đồng thời, phải thắng trận để cải thiện thứ hạng FIFA, nhằm tạo lợi thế bốc thăm nếu đoạt vé tới Asian Cup 2027 hay chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2030.

Rất nhiều nhiệm vụ đang chờ đợi thầy trò ông Kim!