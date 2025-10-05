HLV Kim Sang-sik lưu ý một điều cực quan trọng về U.23 Việt Nam, sao Việt kiều được khen ngợi

U.23 Việt Nam cần cải thiện năng lực chuyền bóng

Chiều 5.10, U.23 Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Ở đợt tập trung tháng 10, HLV Kim Sang-sik tiếp tục giao đội U.23 cho quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh phụ trách, do ông Kim bận dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đá vòng loại Asian Cup 2027.

Chia sẻ với báo chí trước buổi tập, ông Đinh Hồng Vinh khẳng định HLV Kim Sang-sik đã dặn dò kỹ các trợ lý về những mặt U.23 Việt Nam cần cải thiện.

U.23 Việt Nam hội quân trở lại ẢNH: VFF

"Nhằm hoàn thành mục tiêu ở SEA Games 33 và vòng chung kết U.23 châu Á 2026, ở đợt tập trung này, HLV Kim Sang-sik đã chia sẻ với tôi về việc cần chú trọng vấn đề chuyền bóng, cự ly đội hình và khoảng trống sau lưng hàng thủ", ông Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

Tại vòng chung kết U.23 châu Á 2026, U.23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út, U.23 Jordan và U.23 Kyrgyzstan. Cả ba đối thủ của U.23 Việt Nam đều mạnh. U.23 Ả Rập Xê Út không chỉ có lợi thế sân nhà, mà còn từng vô địch năm 2022, được xem là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho ngai vàng. U.23 Jordan từng giành hạng ba năm 2013, hai lần lọt vào tứ kết năm 2016 và 2020, trong khi U.23 Kyrgyzstan đã giành vé với tư cách đội nhất bảng tại vòng loại.

8 cầu thủ lên đội tuyển, U.23 Việt Nam mở cơ hội cho các chân sút Việt kiều

Đây là bảng đấu giàu tính cạnh tranh nhưng U.23 Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin vào khả năng của mình. Mục tiêu của thầy trò ông Kim là có vé vào tứ kết.

U.23 Việt Nam sẽ có hai trận giao hữu chất lượng với U.23 Qatar trong chuyến tập huấn tại UAE vào tháng 10 này. Đến tháng 11, đội sẽ tham dự giải quốc tế tại Trung Quốc. Giải đấu này dự kiến quy tụ U.23 Trung Quốc, U.23 Việt Nam và hai đội U.23 mạnh khác của châu lục, hứa hẹn sẽ là cơ hội quan trọng để thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục rèn luyện chiến thuật, hoàn thiện đội hình và tích lũy kinh nghiệm trước thềm những mục tiêu lớn.

U.23 Việt Nam vẫn cần cải thiện cự ly đội hình ẢNH: MINH TÚ

"Chúng tôi muốn vô địch SEA Games 33 và đi sâu ở giải châu Á. Do đó, hai trận giao hữu với U.23 Qatar rất quan trọng, nhằm kiểm tra, đánh giá tiềm năng, chất lượng cầu thủ để bổ sung cho U.23 Việt Nam sắp tới", ông Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh.

Việt kiều Vadim Nguyễn được đánh giá cao

Ở đợt tập trung này, ông Đinh Hồng Vinh cùng HLV Kim Sang-sik thống nhất triệu tập 3 cầu thủ Việt kiều, gồm Lê Viktor (Hà Tĩnh), Trần Thành Trung (Ninh Bình) và Vadim Nguyễn (Đà Nẵng).

Cả Trần Thành Trung và Vadim Nguyễn đều sinh năm 2005, là gương mặt hứa hẹn. Thành Trung thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2013, có 62 trận cho Slavia Sofia tại giải vô địch quốc gia Bulgaria. Thành Trung lọt tốp 3 cầu thủ trẻ hay nhất Bulgaria mùa giải 2024 - 2025, từng khoác áo nhiều đội tuyển trẻ nước nay.

Vadim Nguyễn có bản CV "trầm" hơn, nhưng cũng trưởng thành từ lò FK Rostov (Nga). Anh sở hữu thể hình đẹp (cao 1,75 m), lối chơi đa năng khi đá được cả tiền vệ trung tâm lẫn tiền vệ cánh. Sự "đa nhiệm", cùng cách đá trực diện, bài bản, gọn gàng của Thành Trung và Vadim là đặc trưng của những tài năng được đào tạo tại châu Âu.

"Tôi đánh giá cao chuyên môn của Vadim Nguyễn. Ông Kim, ban huấn luyện và đội ngũ tuyển trạch luôn tương tác liên tục, đưa ra tiêu chí để đánh giá, lựa chọn nhân tố cho U.23 Việt Nam", ông Vinh khẳng định.

Nhà cầm quân tạm quyền của U.23 Việt Nam cũng chia sẻ lý do Lê Viktor tập trung muộn. "Cậu ấy gặp chấn thương nhẹ phần đùi non ở phút 65, trận Hà Tĩnh gặp PVF-CAND (vòng 6 V-League). Ngoài ra, quãng đường từ Hà Tĩnh lên Hà Nội bị ảnh hưởng do mưa bão lụt, không có chuyến bay. Lê Viktor tập trung muộn, nhưng đã có mặt vào sáng nay. Chúng tôi chia sẻ khó khăn với cậu ấy".



