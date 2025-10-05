Đội tuyển Việt Nam: 3 tân binh tập riêng, Bùi Tiến Dũng vắng mặt ít ngày vì…

3 cầu thủ trẻ tập riêng
Chiều 5.10, đội tuyển Việt Nam có buổi tập chính thức đầu tiên trên sân Gò Đậu để chuẩn bị cho trận gặp Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027. 3 cầu thủ của CLB PVF-CAND gồm trung vệ Nguyễn Hiểu Minh, tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc và tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn tập riêng cùng bác sĩ Trần Huy Thọ. Họ chạy nhiều vòng quanh sân và giãn cơ, tập trung vào khâu hồi phục. Họ đã thi đấu nhiều trong khoảng thời gian qua và được cho tập nhẹ nhàng. Đây là những cầu thủ có lần đầu được gọi lên đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik nhưng đều đã làm việc với chiến lược gia người Hàn Quốc ở đội U.23 Việt Nam.
Trong khi đó, trung vệ Bùi Tiến Dũng không góp mặt trong buổi tập. Cầu thủ thuộc biên chế Thể Công Viettel bị chấn thương nhẹ, anh xin phép các thầy cho nghỉ ít ngày để hồi phục.
Buổi tập rộn tiếng cười của đội tuyển Việt Nam
Trong phần trả lời phỏng vấn trước buổi tập, thủ môn Đặng Văn Lâm tiết lộ không khí trong đội rất vui vẻ. Toàn đội đều hào hứng trước 2 cuộc đối đầu Nepal. Điều này cũng được thể hiện trong buổi tập hôm nay.
Các cầu thủ trụ cột cười đùa trong lúc khởi động, tạo sự gần gũi. Trong khi đó, nhóm cầu thủ trẻ như Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang... cũng tỏ ra thoải mái, không có bất cứ áp lực nào. Đội tuyển Việt Nam cho thấy những tín hiệu tích cực về mặt tâm lý, điều kiện quan trọng để có thể giành trọn vẹn 6 điểm trước Nepal.
Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Nepal lúc 19 giờ 30 ngày 9.10 trên sân Gò Đậu. Đến ngày 14.10, 2 đội tái đấu trên sân Thống Nhất.
