U.23 Việt Nam ra sân thi đấu châu Á trùng giờ… đi ngủ ở Việt Nam: Ứng phó cách nào?

Quốc Việt từng có kinh nghiệm thi đấu cho U.23 Việt Nam tại Qatar Ảnh: Đồng Nguyên khang

U.23 Việt Nam đá lúc nửa đêm

Những lá thăm trong buổi lễ ngày 2.10 đã đưa U.23 Việt Nam nằm chung bảng A với đội chủ nhà Ả Rập Xê Út, Jordan và tân binh Kyrgyzstan ở giải U.23 châu Á 2026.

Theo lịch thi đấu đã được BTC giải ấn định, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đá 3 trận vòng bảng với thời gian trễ dần, lần lượt trận ra quân gặp Jordan lúc 18 giờ 30 Việt Nam ngày 6.1 (14 giờ 30 địa phương), Kyrgyzstan ngày 9.1 (21 giờ Việt Nam, 17 giờ địa phương) và Ả Rập Xê Út ngày 12.1 (23 giờ 30 Việt Nam, 19 giờ 30 địa phương).

Như vậy, người hâm mộ Việt Nam sẽ có dịp cổ vũ cho U.23 Việt Nam theo 3 mốc thời gian khác nhau, trong đó trận thứ 2 gặp Kyrzgystan sẽ kết thúc vào gần nửa đêm trong khi trận cuối gặp đội chủ nhà Ả Rập Xê Út sẽ vắt qua ngày hôm sau.

U.23 Việt Nam sẽ được chuẩn bị tốt nhất cho giải U.23 châu Á 2026 Ảnh: Minh Tú

Lịch thi đấu đặc biệt như thế này sẽ đem lại sự thuận tiện vì diễn ra sau giờ tan tầm, nhưng cũng có chút thách thức vì trận cuối sẽ kết thúc lúc gần 2 giờ sáng Việt Nam ngày 13.1.

Kinh nghiệm quý giá

Cá nhân U.23 Việt Nam cũng phải chủ động sẵn sàng những kịch bản chuẩn bị thật khoa học, thiết kế những buổi tập theo khung giờ thích hợp để các cầu thủ đạt điểm rơi phong độ tốt nhất.

Tuy nhiên, tin vui là bộ phận hậu cần VFF và cả các bác sĩ, trợ lý đều dày dạn kinh nghiệm thực chiến, trong đó có những người từng có trải nghiệm tương tự ở giải U.23 châu Á 2024 tại Qatar có múi giờ tương tự với Ả Rập Xê Út.

U.23 Việt Nam đặt mục tiêu ít nhất vượt qua vòng bảng Ảnh: minh tú

Ngoài ra, trong thành phần U.23 Việt Nam cũng đang có nhiều cầu thủ từng có kinh nghiệm thi đấu ở giải U.23 châu Á 2024 như Hồ Văn Cường, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Đức Phú, Nguyễn Văn Trường, Khuất Văn Khang, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Đình Bắc.

Những kinh nghiệm thích ứng với điều kiện thời tiết, khí hậu, ẩm thực và cả múi giờ thi đấu của những "người đi trước" này sẽ rất quan trọng, giúp những cá nhân lần đầu góp mặt ở một giải chính thức lớn như Ngọc Mỹ, Trung Kiên, Văn Thuận, Lê Viktor… nhanh chóng thích ứng và bắt nhịp với nơi sở tại.

Đặc biệt, các cầu thủ sẽ có động lực không nhỏ từ lực lượng CĐV người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc ở Ả Rập Xê Út và các nước lân cận, cùng với hàng triệu trái tim sẽ cùng chung nhịp đập từ quê nhà Việt Nam.