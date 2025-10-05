Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Việt Nam ra sân thi đấu châu Á trùng giờ… đi ngủ ở Việt Nam: Ứng phó cách nào?

Nam Nhi
Nam Nhi
05/10/2025 11:16 GMT+7

U.23 Việt Nam sẽ đá 3 trận với thời gian rất khác nhau, thậm chí thi đấu vào nửa đêm theo giờ Việt Nam. Nhưng bản thân đội bóng đá có kinh nghiệm chuẩn bị.

U.23 Việt Nam ra sân thi đấu châu Á trùng giờ… đi ngủ ở Việt Nam: Ứng phó cách nào?- Ảnh 1.

Quốc Việt từng có kinh nghiệm thi đấu cho U.23 Việt Nam tại Qatar

Ảnh: Đồng Nguyên khang

U.23 Việt Nam đá lúc nửa đêm

Những lá thăm trong buổi lễ ngày 2.10 đã đưa U.23 Việt Nam nằm chung bảng A với đội chủ nhà Ả Rập Xê Út, Jordan và tân binh Kyrgyzstan ở giải U.23 châu Á 2026.

Theo lịch thi đấu đã được BTC giải ấn định, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đá 3 trận vòng bảng với thời gian trễ dần, lần lượt trận ra quân gặp Jordan lúc 18 giờ 30 Việt Nam ngày 6.1 (14 giờ 30 địa phương), Kyrgyzstan ngày 9.1 (21 giờ Việt Nam, 17 giờ địa phương) và Ả Rập Xê Út ngày 12.1 (23 giờ 30 Việt Nam, 19 giờ 30 địa phương).

Như vậy, người hâm mộ Việt Nam sẽ có dịp cổ vũ cho U.23 Việt Nam theo 3 mốc thời gian khác nhau, trong đó trận thứ 2 gặp Kyrzgystan sẽ kết thúc vào gần nửa đêm trong khi trận cuối gặp đội chủ nhà Ả Rập Xê Út sẽ vắt qua ngày hôm sau.

U.23 Việt Nam ra sân thi đấu châu Á trùng giờ… đi ngủ ở Việt Nam: Ứng phó cách nào?- Ảnh 2.

U.23 Việt Nam sẽ được chuẩn bị tốt nhất cho giải U.23 châu Á 2026

Ảnh: Minh Tú

Lịch thi đấu đặc biệt như thế này sẽ đem lại sự thuận tiện vì diễn ra sau giờ tan tầm, nhưng cũng có chút thách thức vì trận cuối sẽ kết thúc lúc gần 2 giờ sáng Việt Nam ngày 13.1.

Kinh nghiệm quý giá

Cá nhân U.23 Việt Nam cũng phải chủ động sẵn sàng những kịch bản chuẩn bị thật khoa học, thiết kế những buổi tập theo khung giờ thích hợp để các cầu thủ đạt điểm rơi phong độ tốt nhất.

Tuy nhiên, tin vui là bộ phận hậu cần VFF và cả các bác sĩ, trợ lý đều dày dạn kinh nghiệm thực chiến, trong đó có những người từng có trải nghiệm tương tự ở giải U.23 châu Á 2024 tại Qatar có múi giờ tương tự với Ả Rập Xê Út.

U.23 Việt Nam ra sân thi đấu châu Á trùng giờ… đi ngủ ở Việt Nam: Ứng phó cách nào?- Ảnh 3.

U.23 Việt Nam đặt mục tiêu ít nhất vượt qua vòng bảng

Ảnh: minh tú

Ngoài ra, trong thành phần U.23 Việt Nam cũng đang có nhiều cầu thủ từng có kinh nghiệm thi đấu ở giải U.23 châu Á 2024 như Hồ Văn Cường, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Đức Phú, Nguyễn Văn Trường, Khuất Văn Khang, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Đình Bắc.

Những kinh nghiệm thích ứng với điều kiện thời tiết, khí hậu, ẩm thực và cả múi giờ thi đấu của những "người đi trước" này sẽ rất quan trọng, giúp những cá nhân lần đầu góp mặt ở một giải chính thức lớn như Ngọc Mỹ, Trung Kiên, Văn Thuận, Lê Viktor… nhanh chóng thích ứng và bắt nhịp với nơi sở tại.

Đặc biệt, các cầu thủ sẽ có động lực không nhỏ từ lực lượng CĐV người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc ở Ả Rập Xê Út và các nước lân cận, cùng với hàng triệu trái tim sẽ cùng chung nhịp đập từ quê nhà Việt Nam.

U.23 Việt Nam ra sân thi đấu châu Á trùng giờ… đi ngủ ở Việt Nam: Ứng phó cách nào?- Ảnh 4.

Lịch thi đấu U.23 Việt Nam tại giải U.23 châu Á 2026

 

Tin liên quan

VTV chỉ phát sóng trực tiếp lượt về trận đội tuyển Nepal đấu Việt Nam: Lượt đi xem ở đâu?

VTV chỉ phát sóng trực tiếp lượt về trận đội tuyển Nepal đấu Việt Nam: Lượt đi xem ở đâu?

Đối đầu với Nepal đang gặp nhiều khó khăn, đích đến thực sự của đội tuyển VN không chỉ là giành chiến thắng để cạnh tranh tấm vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027, mà nhiệm vụ quan trọng của HLV Kim Sang-sik là nâng cấp lối chơi cho đội bóng, đồng thời phát huy tối đa tiềm năng các gương mặt trẻ.

Văn Khang đắt nhất U.23 Việt Nam, sao trẻ Ả Rập Xê Út giá bao nhiêu: Bất ngờ ẩn số Kyrgyzstan

Trần Thành Trung ‘sánh bước’ cùng Vadim Nguyễn hội quân U.23 Việt Nam, Lý Đức vội tập gym

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam U.23 châu Á Kim Sang-sik Văn Khang Đình Bắc ả rập xê út jordan Kyrgyzstan
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận