Trần Thành Trung ‘sánh bước’ cùng Vadim Nguyễn hội quân U.23 Việt Nam, Lý Đức vội tập gym

22/23 cầu thủ đã hội quân cùng U.23 Việt Nam

Ngày 4.10, 22/23 cầu thủ có tên trong danh sách tập trung tháng 10 của U.23 Việt Nam đã hiện diện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ. Lê Viktor hội quân muộn 1 ngày vì trục trặc chuyến bay từ Hà Tĩnh ra Hà Nội. Một ngày trước đó, anh đã cùng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hòa PVF-CAND 1-1 tại vòng 6 V-League 2025-2026.

Danh sách tập trung U.23 Việt Nam lần này ẢNH: VFF

Phạm Lý Đức là người đến sớm nhất. Trung vệ 22 tuổi nhanh chóng vào phòng gym tập luyện trong khi đồng đội vẫn di chuyển. Khác với mùa trước thường xuyên thi đấu cho HAGL, Lý Đức hiện phải cạnh tranh vị trí với các đàn anh như Adou Minh, Hugo Gomes, Bùi Hoàng Việt Anh hay Trần Đình Trọng tại CLB Công an Hà Nội.

Lý Đức nỗ lực hết sức để có cơ hội lên đội tuyển lần tới ẢNH: VFF

Lý Đức tích cực tập luyện

Việc ít được ra sân khiến Lý Đức không góp mặt trong đợt tập trung đội tuyển Việt Nam thi đấu với đội tuyển Nepal vào các ngày 9.10 và 14.10. Chỉ 3 tháng trước, cầu thủ quê Tây Ninh vẫn được HLV Kim Sang-sik tung vào sân trận gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Ở thời điểm này, trong khi 8 đồng đội cùng lứa được đôn lên đội tuyển quốc gia, Lý Đức chỉ góp mặt trong danh sách U.23 Việt Nam tập huấn ngày 7.10 và thi đấu giao hữu tại Qatar (9 và 13.10). Nhận thức rõ điều đó, anh tích cực tập luyện để tìm cơ hội khẳng định ở đội tuyển trẻ quốc gia, hy vọng phong độ và ý thức rèn luyện sẽ giúp mình được trao cơ hội lên đội tuyển.

Cơ hội cho gương mặt mới

Do 8 cầu thủ U.23 Việt Nam được điều lên đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik bổ sung nhiều gương mặt mới hoặc ít có cơ hội thể hiện. Trong đó có thủ môn Phạm Đình Hải, trung vệ Đinh Quang Kiệt, tiền vệ Trần Nam Hải, Nguyễn Thái Quốc Cường và đặc biệt là Vadim Nguyễn.

Lần đầu hội quân U.23 Việt Nam, Vadim Nguyễn trải qua cảm giác vừa hào hứng vừa hồi hộp. Khi thấy phóng viên ghi hình, anh vừa ngại ngùng vừa vui mừng vì lần đầu sự nghiệp quần đùi áo số nhận được sự chú ý lớn như vậy. Điều này càng thúc đẩy cầu thủ Việt kiều sinh tại Nga nỗ lực chứng tỏ dưới sự theo dõi của quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh – “cánh tay nối dài” của HLV Kim Sang-sik.

Vadim Nguyễn rụt rè trước ống kính

Tại Đà Nẵng, Vadim Nguyễn đã được HLV Lê Đức Tuấn cho ra sân 4/6 trận V-League 2025-2026. Anh có thể chơi tiền vệ trái lẫn tiền vệ trung tâm và được kỳ vọng lớn. Theo HLV Lê Đức Tuấn, Vadim Nguyễn chịu khó lắng nghe, hòa nhập tốt, có tố chất nhưng cần thêm thực chiến, nhất là kỹ năng phòng ngự.

Trần Thành Trung hướng tới trận ra mắt chính thức với U.23 Việt Nam

Bên cạnh đó, Trần Thành Trung cũng đặt mục tiêu tạo dấu ấn sau lần hội quân trước. Ở đợt tập trung thứ hai này với U.23 Việt Nam, tiền vệ thuộc biên chế Ninh Bình hy vọng lần đầu khoác áo đỏ ra sân trong 2 trận giao hữu với U.23 Qatar ngày 9 và 13.10. Anh kỳ vọng chứng tỏ những kỹ năng từng được rèn ở đội tuyển trẻ Bulgaria và CLB Slavia Sofia, từ đó mở ra cơ hội dự SEA Games 33 cùng U.23 Việt Nam.