Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Trần Thành Trung ‘sánh bước’ cùng Vadim Nguyễn hội quân U.23 Việt Nam, Lý Đức vội tập gym

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
04/10/2025 21:18 GMT+7

Hai Việt kiều Vadim Nguyễn và Trần Thành Trung đang nhận sự kỳ vọng lớn khi hội quân cùng U.23 Việt Nam, hướng tới loạt trận giao hữu với U.23 Qatar và mục tiêu khẳng định vị trí tại đội tuyển trẻ quốc gia.

22/23 cầu thủ đã hội quân cùng U.23 Việt Nam

Ngày 4.10, 22/23 cầu thủ có tên trong danh sách tập trung tháng 10 của U.23 Việt Nam đã hiện diện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ. Lê Viktor hội quân muộn 1 ngày vì trục trặc chuyến bay từ Hà Tĩnh ra Hà Nội. Một ngày trước đó, anh đã cùng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hòa PVF-CAND 1-1 tại vòng 6 V-League 2025-2026.

Trần Thành Trung ‘sánh bước’ cùng Vadim Nguyễn hội quân U.23 Việt Nam, Lý Đức vội tập gym- Ảnh 1.

Danh sách tập trung U.23 Việt Nam lần này

ẢNH: VFF

Phạm Lý Đức là người đến sớm nhất. Trung vệ 22 tuổi nhanh chóng vào phòng gym tập luyện trong khi đồng đội vẫn di chuyển. Khác với mùa trước thường xuyên thi đấu cho HAGL, Lý Đức hiện phải cạnh tranh vị trí với các đàn anh như Adou Minh, Hugo Gomes, Bùi Hoàng Việt Anh hay Trần Đình Trọng tại CLB Công an Hà Nội.

Trần Thành Trung ‘sánh bước’ cùng Vadim Nguyễn hội quân U.23 Việt Nam, Lý Đức vội tập gym- Ảnh 2.

Lý Đức nỗ lực hết sức để có cơ hội lên đội tuyển lần tới

ẢNH: VFF

Trần Thành Trung ‘sánh bước’ cùng Vadim Nguyễn hội quân U.23 Việt Nam, Lý Đức vội tập gym- Ảnh 3.

Lý Đức tích cực tập luyện

Việc ít được ra sân khiến Lý Đức không góp mặt trong đợt tập trung đội tuyển Việt Nam thi đấu với đội tuyển Nepal vào các ngày 9.10 và 14.10. Chỉ 3 tháng trước, cầu thủ quê Tây Ninh vẫn được HLV Kim Sang-sik tung vào sân trận gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Ở thời điểm này, trong khi 8 đồng đội cùng lứa được đôn lên đội tuyển quốc gia, Lý Đức chỉ góp mặt trong danh sách U.23 Việt Nam tập huấn ngày 7.10 và thi đấu giao hữu tại Qatar (9 và 13.10). Nhận thức rõ điều đó, anh tích cực tập luyện để tìm cơ hội khẳng định ở đội tuyển trẻ quốc gia, hy vọng phong độ và ý thức rèn luyện sẽ giúp mình được trao cơ hội lên đội tuyển.

Cơ hội cho gương mặt mới

Do 8 cầu thủ U.23 Việt Nam được điều lên đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik bổ sung nhiều gương mặt mới hoặc ít có cơ hội thể hiện. Trong đó có thủ môn Phạm Đình Hải, trung vệ Đinh Quang Kiệt, tiền vệ Trần Nam Hải, Nguyễn Thái Quốc Cường và đặc biệt là Vadim Nguyễn.

Lần đầu hội quân U.23 Việt Nam, Vadim Nguyễn trải qua cảm giác vừa hào hứng vừa hồi hộp. Khi thấy phóng viên ghi hình, anh vừa ngại ngùng vừa vui mừng vì lần đầu sự nghiệp quần đùi áo số nhận được sự chú ý lớn như vậy. Điều này càng thúc đẩy cầu thủ Việt kiều sinh tại Nga nỗ lực chứng tỏ dưới sự theo dõi của quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh – “cánh tay nối dài” của HLV Kim Sang-sik.

Trần Thành Trung ‘sánh bước’ cùng Vadim Nguyễn hội quân U.23 Việt Nam, Lý Đức vội tập gym- Ảnh 4.

Vadim Nguyễn rụt rè trước ống kính

Tại Đà Nẵng, Vadim Nguyễn đã được HLV Lê Đức Tuấn cho ra sân 4/6 trận V-League 2025-2026. Anh có thể chơi tiền vệ trái lẫn tiền vệ trung tâm và được kỳ vọng lớn. Theo HLV Lê Đức Tuấn, Vadim Nguyễn chịu khó lắng nghe, hòa nhập tốt, có tố chất nhưng cần thêm thực chiến, nhất là kỹ năng phòng ngự.

Trần Thành Trung ‘sánh bước’ cùng Vadim Nguyễn hội quân U.23 Việt Nam, Lý Đức vội tập gym- Ảnh 5.

Trần Thành Trung hướng tới trận ra mắt chính thức với U.23 Việt Nam

Bên cạnh đó, Trần Thành Trung cũng đặt mục tiêu tạo dấu ấn sau lần hội quân trước. Ở đợt tập trung thứ hai này với U.23 Việt Nam, tiền vệ thuộc biên chế Ninh Bình hy vọng lần đầu khoác áo đỏ ra sân trong 2 trận giao hữu với U.23 Qatar ngày 9 và 13.10. Anh kỳ vọng chứng tỏ những kỹ năng từng được rèn ở đội tuyển trẻ Bulgaria và CLB Slavia Sofia, từ đó mở ra cơ hội dự SEA Games 33 cùng U.23 Việt Nam.

Tin liên quan

Văn Khang đắt nhất U.23 Việt Nam, sao trẻ Ả Rập Xê Út giá bao nhiêu: Bất ngờ ẩn số Kyrgyzstan

Văn Khang đắt nhất U.23 Việt Nam, sao trẻ Ả Rập Xê Út giá bao nhiêu: Bất ngờ ẩn số Kyrgyzstan

Khuất Văn Khang đắt giá nhất U.23 Việt Nam, tân binh Kyrgyzstan có nhiều cái tên đáng gờm, đội chủ nhà Ả Rập Xê Út là ứng cử viên vô địch hàng đầu với dàn sao đắt giá.

HLV Văn Sỹ Sơn thay Huy Hoàng, dẫn dắt SLNA: Ghế nóng càng nóng!

Sao nhập tịch Malaysia rớt giá trầm trọng sau án phạt của FIFA: Giảm hơn 30 tỉ đồng

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam Việt kiều Trần Thành Trung Vadim Nguyễn U.23 Qatar SEA Games 33
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận