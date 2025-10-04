HLV Văn Sỹ Sơn thay Huy Hoàng, dẫn dắt SLNA: Ghế nóng càng nóng!

Theo tìm hiểu của Báo Thanh Niên, HLV Văn Sỹ Sơn đã đạt thỏa thuận với SLNA. Nếu không có gì thay đổi, chiến lược gia này sẽ chính thức có trận ra mắt vào ngày 18.10, khi SLNA chạm trán CLB Công an Hà Nội.

Trước đó, sau trận thua ngược CLB Công an TP.HCM 2-3 ở vòng 5 V-League, HLV Phan Như Thuật xin từ chức. HLV Nguyễn Huy Hoàng lên nắm tạm quyền, dẫn dắt SLNA trận hòa 1-1 với HAGL trên sân Pleiku, thuộc vòng 6 V-League.

HLV Văn Sỹ Sơn trở lại gắn bó với đội bóng quê hương ẢNH: ĐÔNG NGHI

HLV Văn Sỹ Sơn là ai?

HLV Văn Sỹ Sơn năm nay 53 tuổi, quê Nghệ An. Ông là hậu duệ của cựu danh thủ Văn Sỹ Chi và là anh em với những ngôi sao một thời của SLNA nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung như Văn Sĩ Ngọc, Văn Sỹ Hùng, Văn Sỹ Thủy, Văn Sỹ Linh.

Khi còn là một cầu thủ, ông Văn Sỹ Sơn cống hiến gần như trọn vẹn sự nghiệp cho SLNA. Ông giữ băng thủ quân CLB này từ 2004 trước khi chuyển đến thi đấu cho đội Hà Nội T&T vào năm 2007. Ông từng giành 2 chức vô địch V-League, 1 Cúp quốc gia và 3 Siêu cúp quốc gia.

Chuyển sang công tác huấn luyện, ông làm phó tướng ở CLB Hà Nội từ năm 2008 đến 2020. Tháng 8.2022, HLV Văn Sỹ Sơn được bổ nhiệm dẫn dắt CLB Quảng Nam. Ông giúp đội bóng này giành quyền thăng hạng lên V-League vào mùa 2023-2024.

Với kinh nghiệm dày dặn, HLV Văn Sỹ Sơn được kỳ vọng giúp SLNA vượt qua giai đoạn khó khăn. Hiện tại, đội bóng xứ Nghệ mới có 5 điểm và đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng V-League mùa này.



