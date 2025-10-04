Văn Khang đắt nhất U.23 Việt Nam, sao trẻ Ả Rập Xê Út giá bao nhiêu: Bất ngờ ẩn số Kyrgyzstan

Văn Khang và Đình Bắc là 2 cái tên đắt giá nhất đội U.23 Việt Nam ảnh: Đồng Nguyên Khang

Sao trẻ U.23 Việt Nam có giá trị không thấp

Sau lễ bốc thăm ngày 2.10, U.23 Việt Nam đã xác định được 3 đối thủ ở bảng A gồm đội chủ nhà Ả Rập Xê Út, Jordan và tân binh Kyrgyzstan được xem là ẩn số rất khó lường.

Nhìn theo giá trị cầu thủ, Ả Rập Xê Út là ứng cử viên hàng đầu vị trí nhất bảng A, trong khi U.23 Việt Nam sẽ có cuộc cạnh tranh khó định đoán với Jordan và nhất là Kyrgyzstan.

Theo transfermarkt, tiền vệ Khuất Văn Khang là người được định giá cao nhất đội là 300.000 euro (khoảng 9,3 tỉ đồng). Bám sát theo anh là Đình Bắc (275.000 euro - khoảng 8,5 tỉ đồng), Nguyễn Thái Sơn (250.000 euro, 7,8 tỉ đồng), Nguyễn Văn Trường (200.000 euro - 6,2 tỉ đồng).

U.23 Việt Nam đang có 7 trận thắng liên tiếp ảnh: Đồng Nguyên Khang

Thấp hơn một chút, những cầu thủ Lê Viktor, Nguyễn Phi Hoàng được định giá 5,4 tỉ đồng (175.000 euro), thủ môn Trung Kiên (150.000 euro - 4,7 tỉ đồng)… Con số này chắc chắn sẽ tăng cao hơn nếu thầy trò HLV Kim Sang-sik đạt được mục tiêu vượt qua vòng bảng và tiến xa ở giải đấu sẽ diễn ra vào tháng 1.2026.

Giá trị cầu thủ U.23 Việt Nam rõ ràng được đánh giá cao hơn nhiều so với Jordan, với 3 cầu thủ đắt nhất là trung vệ Amer Al-Majdoubah, hậu vệ phải Suhaib Al-Qadi, tiền đạo Abdulrahman Al-Zaghaiba (100.000 euro - khoảng 3 tỉ đồng).

Ẩn số Kyrkyzstan

Ả Rập Xê Út luôn là nền bóng đá hùng mạnh nhất châu Á, sở hữu giải VĐQG đang quy tụ dàn sao hàng đầu thế giới như Ronaldo, Benzema, N'Golo Kante… Họ mặc nhiên là ứng viên hàng đầu ở mọi giải đấu cấp châu lục, thậm chí từng đánh bại Argentina của Messi tại World Cup 2022.

U.23 Ả Rập Xê Út có đội hình đắt giá nhất bảng A ảnh: AFC

Là đội chủ nhà, U.23 Ả Rập Xê Út sở hữu rất nhiều ngôi sao có giá hàng chục tỉ đồng như hậu vệ phải Abdulmalik Al-Oyayari (850.000 euro - hơn 26 tỉ đồng), hậu vệ trái Salem Al-Najdi (650.000 - hơn 20 tỉ đồng), hậu vệ phải Mohammed Abdulrahman (550.000 - 17 tỉ đồng), tiền vệ trung tâm Abbas Al-Hassan, tiền đạo Abdullah Radif (500.000 - hơn 15 tỉ đồng)…

Nhưng bất ngờ lớn nhất phải đến từ Kyrgyzstan, tân binh lần đầu góp mặt ở giải U.23 châu Á nhưng có thành tích ấn tượng ở vòng loại, thậm chí xếp trên Uzbekistan từng đá 2 trận chung kết U.23 châu Á gần nhất (các năm 2022, 2024).

Trong đội hình của đội bóng này có những ngôi sao thực sự như hậu vệ phải Christian Brauzman (450.000 euro - 14 tỉ đồng), tiền vệ công Kimi Merk (300.000 euro - hơn 9,3 tỉ đồng), tiền vệ trái Beknaz Almazbekov (250.000 euro - 7,8 tỉ đồng), tiền vệ công Kuduret Iskandarbekov, hậu vệ trái Said Datsiev, trung vệ rslan Bekberdinov, thủ môn Sultan Chomoev (200.000 euro - 6,2 tỉ đồng).