Lịch thi đấu U.23 Việt Nam mới nhất: Đá khung giờ cực ‘lạ’, tại sao VTV không có bản quyền truyền hình?

U.23 Việt Nam đặt mục tiêu ít nhất vượt qua vòng bảng giải U.23 châu Á 2026 ảnh: Đồng Nguyên Khang

U.23 Việt Nam khởi đầu tại 'Viên ngọc sáng'

U.23 Việt Nam sẽ khởi đầu hành trình chinh phục giải U.23 châu Á 2026 bằng trận mở màn với đối thủ U.23 Jordan vào lúc 18 giờ 30 Việt Nam ngày 6.1.2026 trên sân vận động King Abdullah Sports City Hall Stadium có biệt danh là "Viên ngọc sáng".

Đây là sân vận động đa năng nằm tại thành phố thể thao cách Jeddah khoảng 30 km về phía bắc. Thành phố thể thao này được đặt theo tên Abdullah, Quốc vương của Ả Rập Xê Út khi sân vận động được khánh thành vào tháng 1.2014.

"Viên ngọc sáng" là sân bóng rất hiện đại với sức chứa 62.345 chỗ ngồi, được xây dựng với tổng kinh phí vào khoảng 560 triệu USD. Đây là sân nhà của 2 CLB lớn của Ả Rập Xê Út là Al-Ittihdad (Jeddah, có danh thủ Ryad Mahrez, Edouard Mendy…) và Al-Ahli Saudi FC (Benzema, N'Golo Kante, Febinho…).

Lịch thi đấu U.23 Việt Nam tại giải U.23 châu Á 2026 ảnh: VFF

Người hâm mộ cổ vũ lúc nửa đêm

U.23 Việt Nam sẽ thi đấu trận thứ 2 ở vòng bảng, gặp U.23 Kyrgyzstan là tân binh cũng là ẩn số của giải đấu, vẫn trên sân vận động King Abdullah Sports City Hall Stadium, nhưng vào lúc 21 giờ Việt Nam ngày 9.1.

Đến trận cuối cùng vòng bảng, được xem là "chung kết" cho cơ hội đi tiếp, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chuyển đến thi đấu trên sân vận động Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium nằm ở phía Đông Nam của TP.Jeddah.

Đây là sân bóng được xây vào năm 1970 với sức chứa khoảng 27.000 chỗ ngồi, sau đó đã có các đợt cải tạo lớn từ năm 2021 đến năm 2023, từng tổ chức 2 trận đấu tại giải vô địch thế giới các CLB FIFA 2023.

HLV Kim Sang-sik sở hữu lứa U.23 Việt Nam 100% đều đang thi đấu tại V-League ảnh: Đồng Nguyên Khang

Trận đấu gặp chủ nhà Ả Rập Xê Út cũng sẽ là trận đấu có giờ bóng lăn muộn nhất trong 3 trận vòng bảng của U.23 Việt Nam, khi trọng tài sẽ khai cuộc lúc 23 giờ 30 Việt Nam ngày 12.1.2026 (19 giờ 30 địa phương), cùng giờ với cuộc chạm trán giữa 2 đối thủ còn lại Jordan - Kyrgyzstan ở bảng A.

Bảng A có kết quả bốc thăm được đánh giá là không quá khắc nghiệt nhưng cũng ẩn chứa nhiều bất ngờ khi quy tụ đội chủ nhà Ả Rập Xê Út và 3 đội bóng U.23 Việt Nam, Jordan và Kyrgyzstan đều xếp nhất bảng thi đấu của mình tại vòng loại.

Do vậy, VFF khẳng định sẽ lên kế hoạch tập huấn thật tốt cho thầy trò HLV Kim Sang-sik với 11-12 trận đấu bao gồm 2 trận giao hữu với U.23 Qatar tại UAE trong tháng 10, tham dự giải giao hữu tứ hùng ở Trung Quốc sau đó sẽ tranh HCV SEA Games 33 tại Thái Lan, đến tháng 1.2026 sẽ tìm kiếm thêm "quân xanh" trước khi đá trận ra quân tại Ả Rập Xê Út.

K+ sẽ phát sóng trực tiếp tất cả các trận đấu, bao gồm các trận của U.23 Việt Nam. K+ mua độc quyền bản quyền phát sóng của các giải châu Á mà bóng đá Việt Nam tham dự, trong đó có VCK U.23 châu Á. Nếu đơn vị nào có nhu cầu muốn tiếp sóng (như VTV, FPT Play...), sẽ cần làm việc với K+ để các bên đàm phán.









