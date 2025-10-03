HAGL giải hạn bàn thắng, nhưng tiếc đứt ruột vì đá hỏng phạt đền phút 95: Hòa nghiệt ngã SLNA

Minh Tâm (thứ 3 từ phải sang) ghi bàn đầu tiên cho HAGL mùa này Minh Trần

HAGL đã có bàn thắng đầu tiên

HAGL đang chìm ở khu vực đáy bảng với kỷ lục không hề mong muốn khi chưa có nổi bàn thắng nào sau 5 vòng đấu đầu tiên ở LPBank V-League 2025 - 2026. Thầy trò HLV Lê Quang Trãi kỳ vọng sân nhà Pleiku Arena sẽ là chỗ dựa để giải hạn cơn khát bàn thắng, trước đối thủ SLNA cũng đang khủng hoảng vừa phải thay HLV trưởng.

Cơn mưa như trút nước trắng trời đã khiến Pleiku Arena ngập sũng nước, biến trận đấu trở thành trận thủy chiến đầy mất sức. Nhưng HAGL đã khởi đầu như mơ, khi quả căng rất khó chịu từ cánh trái đã được Minh Tân rất nhanh lao lên đệm lòng mở tỷ số ngay ở phút thứ 7.

Bàn thắng này như liều kích thích giúp tinh thần của HAGL tăng vọt, trong khi SLNA gặp rất nhiều khó khăn trong lên bóng với những vũng nước sũng thường xuyên trở thành vật cản chặn đứng các đường chuyền, bên cạnh cầu thủ HAGL luôn áp sát tranh chấp quyết liệt.

Olaha lại là người hùng cho SLNA

Olaha giật lại 1 điểm cho SLNA ảnh: Minh Trần

SLNA đã chia tay HLV Phan Như Thuật và bổ nhiệm HLV tạm quyền Nguyễn Huy Hoàng trước trận đấu ở vòng 6 này. Thực tế tinh thần của các cầu thủ xứ Nghệ vẫn rất tốt, đầy nỗ lực cố gắng để tranh đoạt bóng, tìm cách đẩy bóng lên trên.

Như mọi khi, khi đội gặp khó đã có Olaha. Đội trưởng SLNA vẫn luôn là ngòi nổ quan trọng trên hàng công, trận này cũng vậy khi liên tục gây ra rất nhiều khó khăn cho cặp trung vệ Jairo - Quang Kiệt. Để rồi đến phút 69, anh đã chớp thời cơ trong vòng cấm, ghi bàn bằng cú sút chéo góc gỡ hòa 1-1.

Bàn thắng này đã khiến trận đấu nóng hơn trong những phút cuối trận, khi SLNA và HAGL đều cùng tạo ra những cơ hội nhất định, nhưng 2 thủ môn cũng là 2 tuyển thủ U.23 Việt Nam là Trung Kiên và Văn Bình đều chơi chắc chắn.

Trận đấu giữa 2 đội thuộc nhóm dưới diễn ra quyết liệt ảnh: Minh Trần

Nhưng bước ngoặt đã đến ở phút bù giờ cuối cùng, khi trong tình huống căng ngang nguy hiểm Văn Khánh đã phải kéo tay cầu thủ trẻ Gia Bảo vừa vào sân thay người. Trọng tài Xuân Hùng sau khi xem VAR đã rút thẻ vàng cho Văn Khánh và cho HAGL hưởng quả phạt đền.

Trên chấm 11 m, Jairo sau khi xung phong giành đá phạt đền đã sút bóng lên trời trong sự tiếc nuối vô cùng của cầu thủ và CĐV HAGL. Cú sút đã đá bay hy vọng về 3 điểm đầu tiên ở V-League trong khi SLNA tạm hài lòng với 1 điểm cùng HLV Huy Hoàng.