Thể thao Bóng đá Việt Nam

Báo Indonesia chỉ thẳng đội tuyển Malaysia sẽ yếu ớt vì thiếu 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu'

Nam Nhi
Nam Nhi
03/10/2025 16:53 GMT+7

Tờ Bola (Indonesia) cho rằng, hàng công Malaysia sẽ mất đi sự sắc bén sau khi 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' bị FIFA đình chỉ vì làm giả giấy tờ.

Báo Indonesia chỉ thẳng đội tuyển Malaysia sẽ yếu ớt vì thiếu 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu'- Ảnh 1.

Figueiredo (14) là chân sút chủ lực của Malaysia trước khi nhận án phạt từ FIFA

ảnh: Ngọc Linh

Đội tuyển Malaysia như hổ bị tước mất nanh?

Bóng đá Malaysia đang chìm trong khủng hoảng sau vụ bê bối làm giả giấy tờ để đưa 7 cầu thủ nước ngoài vào sân thi đấu, dẫn đến án phạt của FIFA ngày 26.9.

Sau quyết định của FIFA, các CLB chủ quản đã đồng loạt gỡ tên 7 cầu thủ Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Gabriel Palmero khỏi danh sách đăng ký thi đấu ở các giải quốc nội và quốc tế.

"Malaysia đang đứng trước nguy cơ mất đi sự sắc bén trên hàng công do các lệnh trừng phạt của FIFA liên quan đến vụ bê bối làm giả giấy tờ nhập tịch của cầu thủ. Họ có thể mất đi cỗ máy ghi bàn chủ lực, vốn đã thi đấu rất hiệu quả trong những trận đấu gần đây", dẫn nhận xét của tờ Bola.

Đội tuyển Malaysia ‘thay máu’ đội hình sau bê bối nhập tịch, chuẩn bị tái đấu Lào

Báo Indonesia chỉ thẳng đội tuyển Malaysia sẽ yếu ớt vì thiếu 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu'- Ảnh 2.

HLV Peter Cklamovski đối phó việc vắng 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' bằng cách gọi thêm cầu thủ nhập tịch

ảnh: Ngọc Linh

Hàng công Malaysia sẽ gặp vấn đề thực sự khi vắng tiền đạo Brazil Joao Figueiredo, người ghi bàn mở tỷ số giúp Harimau Malaya phá vỡ thế bế tắc để mở ra chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Việt Nam trong trận đấu có sự góp mặt của đầy đủ 7 cầu thủ bị FIFA đình chỉ vì làm giả giấy tờ.

Tổng cộng, Joao Figueiredo đã có 3 bàn thắng cho đội tuyển Malaysia, bao gồm thêm 2 pha lập công trong 2 trận giao hữu với Singapore (thắng 2-1) và Palestine (1-0).

Ngoài ra, tiền vệ Hector Hevel (1 trong 7 người bị FIFA phạt) cũng đóng góp bàn mở tỷ số trong chiến thắng chật vật 2-0 trước Nepal trận mở màn vòng loại Asian Cup 2027.

Lại kỳ vọng vào cầu thủ nhập tịch?

Báo Indonesia chỉ thẳng đội tuyển Malaysia sẽ yếu ớt vì thiếu 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu'- Ảnh 3.

Cầu thủ Việt kiều Quang Vinh ra mắt đội tuyển Việt Nam khi đã hoàn tất thủ tục nhập tịch

ảnh: Ngọc Linh

Rõ ràng, sự góp mặt của 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" đã giúp lột xác đội tuyển Malaysia vốn chưa bao giờ thắng được, chỉ biết hòa và thua đội tuyển Việt Nam trong suốt 11 năm liền (nếu AFC xử thua Malaysia 0-3 trận đấu ở Bukit Jalil, chuỗi trận đó sẽ kéo dài đến 12 năm trước trận lượt về vào tháng 3.2026).

Để cứu vãn tình hình, HLV Peter Cklamovski đã triệu tập 29 cầu thủ, có đến 15 cái tên nhập tịch cho kỳ FIFA Days tháng 10, với 2 trận gặp Lào ở vòng loại Asian Cup 2027 vào các ngày 9 (tại Lào) và 14.10 (tại Malaysia).

Trong đó, Harimau Malaya kỳ vọng vào tiền đạo tân binh nhập tịch gốc Ghana Jordan Mintah (đã ở Malaysia 5 năm). Đến trước khi bị treo giò, Joao Figueiredo đã ghi 6 bàn thắng, 6 kiến tạo sau 6 trận ở giải VĐQG Malaysia, cùng với 3 bàn sau 2 trận tại ASEAN Club Championship.

