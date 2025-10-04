HAGL vẫn chưa biết thắng, rơi tụt xuống vị trí áp chót: Hiểm nguy vẫn rình rập

HAGL bỏ lỡ cơ hội quý hơn vàng

HAGL đã có cơ hội quý như vàng khi tài năng trẻ Gia Bảo vừa vào sân đã đem về quả phạt đền ở phút 90+6. Jairo nhận lãnh quả đá phạt nhưng anh lại sút lên trời. Sẽ có nhiều điều HLV Lê Quang Trãi phải giải quyết sau trận hòa này, dù bàn thắng của Minh Tâm ở phút thứ 7 đã giúp đội bóng phố núi giải tỏa được cơn khát bàn thắng kéo dài hơn 450 phút trước đó.

HAGL (giữa) đã để vuột cơ hội giành trọn 3 điểm trong trận đấu với SLNA ẢNH: MINH TRẦN

Thực tế mà nói trận đấu giữa HAGL và SLNA rất cực khổ, không chỉ vì tâm trạng căng thẳng của 2 đội bóng đang trong cuộc khủng hoảng của riêng mình, mà còn vì cơn mưa như trút nước khiến sân Pleiku Arena trở nên lầy lội, sũng nước. Trong trận đấu chất lượng chuyên môn bị ảnh hưởng khá lớn (tỷ lệ chuyền bóng chính xác của 2 đội chỉ là 44,4% và 51,9%), ý chí và quyết tâm đã đóng vai trò quyết định. Cầu thủ HAGL ra sân như thể đây là trận đấu cuối cùng. Còn phía SLNA thi đấu như những chiến binh. Đây cũng là trận đầu tiên HLV Huy Hoàng trở lại băng ghế huấn luyện SLNA sau 2 năm.

Một kịch bản quen thuộc: trong hoàn cảnh khó khăn, SLNA đã được giải cứu bởi người hùng Olaha - lần này từ pha chớp thời cơ sút chéo góc đánh bại tuyển thủ VN Trung Kiên ở phút 69. Trong trận đấu này Trung Kiên và tuyển thủ U.23 VN Văn Bình đều chơi rất tốt, có nhiều pha cản phá xuất sắc.

Tỷ số hòa chung cuộc 1-1 trên sân Pleiku Arena khiến đội chủ nhà tiếc nuối, nhưng về bản chất nó là cơ hội bị bỏ lỡ của cả 2 đội HAGL và SLNA, khiến họ níu chân nhau ở khu vực nguy hiểm. Việc chỉ có 3 điểm sau 6 trận khiến HAGL tiếp tục nằm ở vị trí áp chót (trên đội Thanh Hóa nhờ hiệu số phụ). Quan trọng hơn, cảm giác khó có được chiến thắng sẽ khiến họ thiếu đi sự tự tin, bước vào kỳ FIFA Days tháng 10 với tâm trạng trĩu nặng.

Ở bên kia chiến tuyến, tình hình vẫn chưa thể khả quan với SLNA, đội bóng vừa thay HLV Như Thuật bằng HLV Huy Hoàng. Mọi thứ chưa thể ổn định cho SLNA vì HLV Huy Hoàng chỉ đồng ý tạm quyền trong trận gặp HAGL để SLNA có thời gian tìm "thuyền trưởng" mới. Quá khó để sẵn sàng ngồi ghế nóng ở đội bóng có tiếng là giàu truyền thống nhưng lại đang eo hẹp tài chính. Ngoài ra, có một thực tế là HLV ở Nghệ An không sợ áp lực, chẳng sợ ảnh hưởng danh tiếng nhưng rất mệt mỏi khi sau mỗi trận đấu phải chứng kiến cơn bão chỉ trích của rất đông CĐV xứ Nghệ - phần lớn không lên sân cổ vũ đội bóng.

Ở trận đấu cuối cùng của vòng 6, trung vệ Hiểu Minh đã đánh dấu việc được gọi lên đội tuyển VN bằng cách đem về quả 11 m giúp PVF-CAND ra về với tỷ số hòa 1-1 trước CLB Hà Tĩnh.