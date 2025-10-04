Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam
V-League 2025 - 2026:

HAGL vẫn chưa biết thắng, rơi tụt xuống vị trí áp chót: Hiểm nguy vẫn rình rập

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
04/10/2025 05:07 GMT+7

Khi trọng tài Xuân Hùng thổi còi khép lại trận đấu trên sân Pleiku Arena, các cầu thủ HAGL ôm đầu tiếc nuối. Chỉ hơn 1 phút trước đó, đội trưởng Jairo đã đá văng 3 điểm đầu tiên của đội bóng phố núi ở V-League 2025 - 2026.

HAGL bỏ lỡ cơ hội quý hơn vàng

HAGL đã có cơ hội quý như vàng khi tài năng trẻ Gia Bảo vừa vào sân đã đem về quả phạt đền ở phút 90+6. Jairo nhận lãnh quả đá phạt nhưng anh lại sút lên trời. Sẽ có nhiều điều HLV Lê Quang Trãi phải giải quyết sau trận hòa này, dù bàn thắng của Minh Tâm ở phút thứ 7 đã giúp đội bóng phố núi giải tỏa được cơn khát bàn thắng kéo dài hơn 450 phút trước đó.

HAGL vẫn chưa biết thắng, rơi tụt xuống vị trí áp chót: Hiểm nguy vẫn rình rập- Ảnh 1.

HAGL (giữa) đã để vuột cơ hội giành trọn 3 điểm trong trận đấu với SLNA

ẢNH: MINH TRẦN

Thực tế mà nói trận đấu giữa HAGL và SLNA rất cực khổ, không chỉ vì tâm trạng căng thẳng của 2 đội bóng đang trong cuộc khủng hoảng của riêng mình, mà còn vì cơn mưa như trút nước khiến sân Pleiku Arena trở nên lầy lội, sũng nước. Trong trận đấu chất lượng chuyên môn bị ảnh hưởng khá lớn (tỷ lệ chuyền bóng chính xác của 2 đội chỉ là 44,4% và 51,9%), ý chí và quyết tâm đã đóng vai trò quyết định. Cầu thủ HAGL ra sân như thể đây là trận đấu cuối cùng. Còn phía SLNA thi đấu như những chiến binh. Đây cũng là trận đầu tiên HLV Huy Hoàng trở lại băng ghế huấn luyện SLNA sau 2 năm.

Một kịch bản quen thuộc: trong hoàn cảnh khó khăn, SLNA đã được giải cứu bởi người hùng Olaha - lần này từ pha chớp thời cơ sút chéo góc đánh bại tuyển thủ VN Trung Kiên ở phút 69. Trong trận đấu này Trung Kiên và tuyển thủ U.23 VN Văn Bình đều chơi rất tốt, có nhiều pha cản phá xuất sắc.

Tỷ số hòa chung cuộc 1-1 trên sân Pleiku Arena khiến đội chủ nhà tiếc nuối, nhưng về bản chất nó là cơ hội bị bỏ lỡ của cả 2 đội HAGL và SLNA, khiến họ níu chân nhau ở khu vực nguy hiểm. Việc chỉ có 3 điểm sau 6 trận khiến HAGL tiếp tục nằm ở vị trí áp chót (trên đội Thanh Hóa nhờ hiệu số phụ). Quan trọng hơn, cảm giác khó có được chiến thắng sẽ khiến họ thiếu đi sự tự tin, bước vào kỳ FIFA Days tháng 10 với tâm trạng trĩu nặng.

Ở bên kia chiến tuyến, tình hình vẫn chưa thể khả quan với SLNA, đội bóng vừa thay HLV Như Thuật bằng HLV Huy Hoàng. Mọi thứ chưa thể ổn định cho SLNA vì HLV Huy Hoàng chỉ đồng ý tạm quyền trong trận gặp HAGL để SLNA có thời gian tìm "thuyền trưởng" mới. Quá khó để sẵn sàng ngồi ghế nóng ở đội bóng có tiếng là giàu truyền thống nhưng lại đang eo hẹp tài chính. Ngoài ra, có một thực tế là HLV ở Nghệ An không sợ áp lực, chẳng sợ ảnh hưởng danh tiếng nhưng rất mệt mỏi khi sau mỗi trận đấu phải chứng kiến cơn bão chỉ trích của rất đông CĐV xứ Nghệ - phần lớn không lên sân cổ vũ đội bóng.

Ở trận đấu cuối cùng của vòng 6, trung vệ Hiểu Minh đã đánh dấu việc được gọi lên đội tuyển VN bằng cách đem về quả 11 m giúp PVF-CAND ra về với tỷ số hòa 1-1 trước CLB Hà Tĩnh

HAGL vẫn chưa biết thắng, rơi tụt xuống vị trí áp chót: Hiểm nguy vẫn rình rập- Ảnh 2.

Bảng xếp hạng sau vòng 6

Tin liên quan

V-League: CLB Hà Tĩnh hòa kịch tính PVF-CAND, Trọng Hoàng suýt ghi bàn

V-League: CLB Hà Tĩnh hòa kịch tính PVF-CAND, Trọng Hoàng suýt ghi bàn

CLB Hà Tĩnh và CLB PVF-CAND tạo ra một màn so tài kịch tính và bất phân thắng bại ở trận đấu thuộc vòng 6 V-League.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Bắt đầu tách tốp, HAGL lại đẩy Thanh Hóa xuống dưới đáy

2 cựu sao CLB Becamex TP.HCM tỏa sáng trong ngày giải hạng nhất có mưa bàn thắng

Khám phá thêm chủ đề

HAGL V-League SLNA CLB Hà Tĩnh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận