Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Bắt đầu tách tốp, HAGL lại đẩy Thanh Hóa xuống dưới đáy

HAGL chỉ biết tự trách mình khi bị SLNA cầm hòa ảnh: Minh Trần

HAGL ngóng FIFA Days

Quả phạt đền hỏng ở những phút bù giờ cuối trận đã khiến HAGL lỡ mất cơ hội quý giá để thoát khỏi vị trí nguy hiểm ở V-League. Từ chỗ có thể lọt vào tốp 10, thầy trò HLV Lê Quang Trãi đành tiếc nuối nhìn đối thủ SLNA ngồi vào vị trí này sau 1 điểm rời sân Pleiku Arena.

Việc tiếp tục chìm sâu ở vị trí áp chót (bằng 3 điểm nhưng tạm hơn hiệu số bàn thắng so với CLB Thanh Hóa) sẽ khiến HAGL bước vào kỳ FIFA Days tháng 10 với tâm trạng buồn vui lẫn lộn.

Dù sao, việc có bàn thắng đầu tiên sẽ giúp HAGL giải tỏa phần nào áp lực sau 5 trận đầu tiên không ghi nổi bàn thắng nào. Trong khi đó, SLNA về lý thuyết có thể hài lòng ở vị trí thứ 10.

V-League phân tốp

HLV Huy Hoàng tái xuất V-League bằng trận hòa nghẹt thở tại Pleiku Arenaa ảnh: Minh Trần

Cũng trong đêm 3.10, vòng 6 LPBank V-League 2025 - 2026 đã khép lại với một trận hòa khác, khi PVF-CAND có trận hòa 1-1 nhờ quả phạt đền trong hiệp 2 trên sân Hà Tĩnh.

Kết quả này khiến cả đội bóng PVF-CAND và CLB Hà Tĩnh cùng khựng chân ở khu vực giữa bảng, với vị trí lần lượt là 9 và 7 ở khu vực trung bình khá được đánh giá phù hợp với năng lực và phong độ của họ.

Như vậy, V-League 2025 - 2026 đã chính thức phân tốp khá rõ ràng trước khi bước vào kỳ FIFA Days tháng 10. Nhóm đầu sẽ là cuộc đua tứ mã giữa Ninh Bình FC (14 điểm), Công an Hà Nội, Công an TP.HCM (cùng có 13 điểm) và Thể Công Viettel (12 điểm).

Đội xếp hạng 5, CLB Hải Phòng dẫn đầu nhóm "trung lưu" với 4 điểm kém hơn, tiếp theo đó là CLB Hà Nội, CLB Hà Tĩnh có cùng 8 điểm, tiếp sau là CLB Nam Định (7 điểm), PVF-CAND (6 điểm).

Trương Tiến Anh giúp Thể Công Viettel kìm chân Ninh Bình FC ảnh: Thể Công Viettel

SLNA vào lúc này đang dẫn đầu nhóm "khốn khổ" với 5 điểm (bằng CLB Đà Nẵng), nhưng chưa biết được vòng đấu sau mình sẽ thế nào.

Phía dưới, sức nóng đang phả vào nhóm Becamex TP.HCM (4 điểm) và 2 đội nằm dưới đáy là HAGL và CLB Thanh Hóa. Sẽ không bất ngờ nếu trong thời gian tới 2 đội bóng này sẽ tiếp tục là đôi bạn dìu dắt nhau trong vai trò "cầm đèn đỏ". Với trận hòa SLNA ngày 3.10, HAGL tạm đứng thứ 13, đẩy Thanh Hóa xuống vị trí cuối cùng.