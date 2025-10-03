Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Bắt đầu tách tốp, HAGL lại đẩy Thanh Hóa xuống dưới đáy

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
03/10/2025 20:44 GMT+7

HAGL chỉ biết tự trách mình vì vuột mất cơ hội quý giá để thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm trong khi V-League 2025 - 2026 đã nhìn rõ sự phân tốp.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Bắt đầu tách tốp, HAGL lại đẩy Thanh Hóa xuống dưới đáy- Ảnh 1.

HAGL chỉ biết tự trách mình khi bị SLNA cầm hòa

ảnh: Minh Trần

HAGL ngóng FIFA Days

Quả phạt đền hỏng ở những phút bù giờ cuối trận đã khiến HAGL lỡ mất cơ hội quý giá để thoát khỏi vị trí nguy hiểm ở V-League. Từ chỗ có thể lọt vào tốp 10, thầy trò HLV Lê Quang Trãi đành tiếc nuối nhìn đối thủ SLNA ngồi vào vị trí này sau 1 điểm rời sân Pleiku Arena.

Việc tiếp tục chìm sâu ở vị trí áp chót (bằng 3 điểm nhưng tạm hơn hiệu số bàn thắng so với CLB Thanh Hóa) sẽ khiến HAGL bước vào kỳ FIFA Days tháng 10 với tâm trạng buồn vui lẫn lộn.

Dù sao, việc có bàn thắng đầu tiên sẽ giúp HAGL giải tỏa phần nào áp lực sau 5 trận đầu tiên không ghi nổi bàn thắng nào. Trong khi đó, SLNA về lý thuyết có thể hài lòng ở vị trí thứ 10.

V-League phân tốp

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Bắt đầu tách tốp, HAGL lại đẩy Thanh Hóa xuống dưới đáy- Ảnh 2.

HLV Huy Hoàng tái xuất V-League bằng trận hòa nghẹt thở tại Pleiku Arenaa

ảnh: Minh Trần

Cũng trong đêm 3.10, vòng 6 LPBank V-League 2025 - 2026 đã khép lại với một trận hòa khác, khi PVF-CAND có trận hòa 1-1 nhờ quả phạt đền trong hiệp 2 trên sân Hà Tĩnh.

Kết quả này khiến cả đội bóng PVF-CAND và CLB Hà Tĩnh cùng khựng chân ở khu vực giữa bảng, với vị trí lần lượt là 9 và 7 ở khu vực trung bình khá được đánh giá phù hợp với năng lực và phong độ của họ.

Như vậy, V-League 2025 - 2026 đã chính thức phân tốp khá rõ ràng trước khi bước vào kỳ FIFA Days tháng 10. Nhóm đầu sẽ là cuộc đua tứ mã giữa Ninh Bình FC (14 điểm), Công an Hà Nội, Công an TP.HCM (cùng có 13 điểm) và Thể Công Viettel (12 điểm).

Đội xếp hạng 5, CLB Hải Phòng dẫn đầu nhóm "trung lưu" với 4 điểm kém hơn, tiếp theo đó là CLB Hà Nội, CLB Hà Tĩnh có cùng 8 điểm, tiếp sau là CLB Nam Định (7 điểm), PVF-CAND (6 điểm).

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Bắt đầu tách tốp, HAGL lại đẩy Thanh Hóa xuống dưới đáy- Ảnh 3.

Trương Tiến Anh giúp Thể Công Viettel kìm chân Ninh Bình FC

ảnh: Thể Công Viettel

SLNA vào lúc này đang dẫn đầu nhóm "khốn khổ" với 5 điểm (bằng CLB Đà Nẵng), nhưng chưa biết được vòng đấu sau mình sẽ thế nào.

Phía dưới, sức nóng đang phả vào nhóm Becamex TP.HCM (4 điểm) và 2 đội nằm dưới đáy là HAGL và CLB Thanh Hóa. Sẽ không bất ngờ nếu trong thời gian tới 2 đội bóng này sẽ tiếp tục là đôi bạn dìu dắt nhau trong vai trò "cầm đèn đỏ". Với trận hòa SLNA ngày 3.10, HAGL tạm đứng thứ 13, đẩy Thanh Hóa xuống vị trí cuối cùng.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Bắt đầu tách tốp, HAGL lại đẩy Thanh Hóa xuống dưới đáy- Ảnh 4.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tin liên quan

HAGL giải hạn bàn thắng, nhưng tiếc đứt ruột vì đá hỏng phạt đền phút 95: Hòa nghiệt ngã SLNA

HAGL giải hạn bàn thắng, nhưng tiếc đứt ruột vì đá hỏng phạt đền phút 95: Hòa nghiệt ngã SLNA

HAGL đã có bàn thắng đầu tiên ở V-League 2025 - 2026 nhờ pha lập công của Minh Tâm, nhưng chưa thể có 3 điểm đầu tiên sau bàn gỡ 1-1 của Olaha và Jairo sút hỏng quả penalty ở phút bù giờ cuối trận.

Báo Indonesia chỉ thẳng đội tuyển Malaysia sẽ yếu ớt vì thiếu 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu'

Bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup mới nhất: Việt Nam và Malaysia thế nào khi AFC chưa phán quyết?

Khám phá thêm chủ đề

V-League HAGL FIFA Days SLNA Ninh Bình FC Khu vực nguy hiểm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận