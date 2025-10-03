Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu V-League cực nóng hôm nay: SLNA vừa thay ‘tướng’, có thắng nổi HAGL đang khát điểm?

Nghi Thạo
Nghi Thạo
03/10/2025 01:06 GMT+7

CLB Ninh Bình dù dẫn bàn và có lợi thế chơi hơn người trong suốt hiệp 2, nhưng vẫn không thể giành trọn 3 điểm trước Thể Công Viettel. Hôm nay, 2 trận còn lại của vòng 6 V-League cũng hứa hẹn nhiều hấp dẫn, trong đó HAGL cố tìm chiến thắng tại sân nhà.

Tân binh Ninh Bình giữ vững ngôi đầu V-League

Trận đấu tâm điểm của vòng 6 V-League 2025 - 2026 diễn ra tối qua 2.10 là màn đối đầu giữa công cường và thủ chắc. CLB Ninh Binh có hàng công mạnh nhất giải (ghi 14 bàn sau 5 trận) so tài với hàng thủ chắc chắn bậc nhất của đội Thể Công Viettel (chỉ để thủng lưới 4 bàn sau 5 trận). Trận đấu này còn trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết, khi những ngôi sao đã thành danh từ Thể Công Viettel như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến có dịp trở về mái nhà xưa. Một trong những ngoại binh được đánh giá hay nhất tại V-League là Geovane Magno cũng từng cống hiến cho đội bóng áo lính trong giai đoạn 2022 - 2023.

Lịch thi đấu V-League cực nóng hôm nay: SLNA vừa thay ‘tướng’, có thắng nổi HAGL đang khát điểm?- Ảnh 1.

CLB Ninh Bình (trái) vẫn duy trì được mạch bất bại

Ảnh: VPF

Hàng phòng ngự Thể Công Viettel chắc chắn là thế, nhưng trong một ngày mà các cầu thủ đội bóng áo lính phải chống đỡ liên tục trước sức tấn công mạnh mẽ của đối phương, họ cuối cùng cũng mắc sai lầm. Cặp trung vệ Thể Công Viettel thi đấu lúng túng, tạo điều kiện cho Gustavo Henrique (CLB Ninh Bình) có cơ hội đối mặt với thủ môn Văn Việt. Trung vệ Bùi Tiến Dũng ngay sau đó buộc phải phạm lỗi và nhận thẻ đỏ trực tiếp, trong khi CLB Ninh Bình được hưởng phạt đền. Người gieo sầu cho Thể Công Viettel trên chấm phạt đền là "người cũ" Đức Chiến ở cuối hiệp 1.

Thể Công Viettel rơi vào thế khó khi bị dẫn bàn và phải chơi thiếu người, nhưng không hề nao núng. Ngoại binh Lucao tiếp tục biết cách tỏa sáng đúng lúc, khi kiến tạo thuận lợi cho Đinh Xuân Tiến sút vô lê đẹp mắt quân bình tỷ số 1-1. Bàn thắng của cựu vua phá lưới giải U.23 Đông Nam Á giúp Thể Công Viettel giành được 1 điểm quý giá trước khi rời sân Ninh Bình. Việc hai đội bất phân thắng bại khiến cục diện nhóm đầu bảng được giữ nguyên sau vòng 6. CLB Ninh Bình vẫn duy trì được mạch bất bại và đứng nhất bảng (14 điểm), Thể Công Viettel hạng 4 (12 điểm). CLB Công an Hà Nội và CLB Công an TP.HCM cùng sở hữu 13 điểm, lần lượt xếp hạng 2 và 3.

Ở trận đấu cùng ngày, CLB Thanh Hóa và CLB Becamex TP.HCM cũng hòa nhau 1-1. CLB Becamex TP.HCM hiện đứng hạng 12 (4 điểm), còn đội bóng xứ Thanh đứng áp chót (3 điểm).

V-League tạm nghỉ sau 2 trận đấu cuối của vòng 6

Hai tên tuổi lớn một thời của “kỷ nguyên V-League” – HAGL và SLNA – sẽ đối đầu nhau trong trận đấu hứa hẹn đầy kịch tính và quyết liệt ở vòng 6. 

Cả hai đội đều đang ở khu vực nguy hiểm trên bảng xếp hạng, và trận cầu này được xem như một “cuộc chiến sinh tử” trong cuộc đua trụ hạng mùa giải năm nay.

HAGL hiện mới chỉ có 2 điểm sau 5 vòng, đứng cuối cùng bảng xếp hạng, nhưng phong độ gần đây không quá tệ. Đội bóng phố núi đã cầm hòa Hà Nội FC và PVF-CAND, đồng thời chỉ để thua sát nút 0-1 trước CLB CA TP.HCM trong 3 trận sân khách gần nhất. 

Trở về sân Pleiku lần này, thầy trò HLV Quang Trãi hoàn toàn có thể nghĩ đến 3 điểm khi tiếp đón một đối thủ vừa sức là SLNA.

Lịch thi đấu V-League cực nóng hôm nay: SLNA vừa thay ‘tướng’, có thắng nổi HAGL đang khát điểm?- Ảnh 2.

HAGL muốn có 3 điểm trên sân nhà

Lịch thi đấu V-League cực nóng hôm nay: SLNA vừa thay ‘tướng’, có thắng nổi HAGL đang khát điểm?- Ảnh 3.

Trong khi đó, SLNA đang trải qua một giai đoạn đầy biến động. Trận thua ngược 2-3 trước CLB CA TP.HCM ngay trên sân Vinh đã khiến HLV Phan Như Thuật phải chia tay ghế nóng. Dưới sự dẫn dắt tạm quyền của HLV Nguyễn Huy Hoàng, SLNA (4 điểm) sẽ đặt mục tiêu giành ít nhất 1 điểm trong chuyến hành quân lần này. 

Tuy nhiên, với phong độ bất ổn cùng tâm lý bị ảnh hưởng bởi biến động thượng tầng, đội bóng xứ Nghệ sẽ không dễ để làm nên chuyện tại Pleiku.

Cũng trong hôm nay, Hà Tĩnh (7 điểm) sẽ tiếp đón PVF-CAND (5 điểm) trên sân nhà. Dù không còn lực lượng hùng hậu như mùa trước, cùng sự chia tay của HLV Nguyễn Thành Công, nhưng Hà Tĩnh vẫn đang có sự khởi đầu không tệ với 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại sau 5 vòng đấu. Mới đây, họ đã để thua 0-2 trên sân của Bình Định – một kết quả không quá bất ngờ.

Về phía PVF-CAND, dù chỉ là tân binh của V-League và có thời gian chuẩn bị ngắn, nhưng đội bóng của HLV Thạch Bảo Khanh đang cho thấy sự ổn định đáng khen ngợi. Sau 5 trận, họ thắng 1, hòa 2 và chỉ thua 2 trận – thành tích đủ để giúp đội bóng này nuôi hy vọng trụ hạng nếu giữ được phong độ hiện tại.

Trận đấu tại sân Hà Tĩnh được dự báo sẽ nghiêng về phía đội chủ nhà.

2 CLB của Việt Nam tưng bừng ở Cúp C2 châu Á

Cùng ngày 2.10, CLB Nam Định ra sân ở trận đấu thuộc lượt trận thứ 2 bảng F giải AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á). Đại diện đến từ VN dù phải chơi trên sân khách nhưng đã thi đấu đầy tự tin và giành chiến thắng trước CLB Eastern với tỷ số sít sao 1-0. Ngoại binh Kristoffer Hansen ghi bàn duy nhất giúp đội bóng thành Nam giành trọn 3 điểm trước đại diện của Hồng Kông. Như vậy, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đã thắng 2 trận liên tiếp tại Cúp C2 châu Á. Trước đó ở trận ra quân, đương kim vô địch V-League đánh bại CLB Ratchaburi (Thái Lan) với tỷ số 3-1 hôm 17.9.


Cũng tối qua, CLB Công an Hà Nội thắng đội đại diện của Hồng Kông với tỷ số đậm 3-0 trên sân nhà, đứng đầu bảng Cúp C2 châu Á.

