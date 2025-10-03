Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

V-League: CLB Hà Tĩnh hòa kịch tính PVF-CAND, Trọng Hoàng suýt ghi bàn

Thu Bồn
Thu Bồn
03/10/2025 19:59 GMT+7

CLB Hà Tĩnh và CLB PVF-CAND tạo ra một màn so tài kịch tính và bất phân thắng bại ở trận đấu thuộc vòng 6 V-League.

Chiều 3.10, CLB Hà Tĩnh tiếp đón CLB PVF-CAND, ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 6 V-League 2025 – 2026. Đây được đánh giá là trận đấu khá cân tài cân sức ở thời điểm này. Trong giai đoạn nhập cuộc, hai đội thi đấu khá chậm rãi, thăm dò đối thủ.

Khi hiệp 1 trôi qua khoảng một nửa thời gian, CLB Hà Tĩnh mới bắt đầu tăng tốc, đẩy cao đội hình lên tấn công. Tình huống đáng chú ý đầu tiên của trận đấu được tạo ra bởi cầu thủ kỳ cựu Nguyễn Trọng Hoàng. Phút 27, cựu tuyển thủ Việt Nam tung cú nã đại bác từ ngoài vòng cấm, nhưng thủ môn Phí Minh Long (của PVF-CAND) đã xuất sắc bay người cản phá.

V-League: CLB Hà Tĩnh hòa kịch tính PVF-CAND, Trọng Hoàng suýt ghi bàn- Ảnh 1.

CLB Hà Tĩnh có lợi thế dẫn bàn trước khi bước vào giờ nghỉ giải lao

ẢNH: PVF-CAND

Không lâu sau đó, đội Hà Tĩnh đã có thể khai thông bế tắc. Phút 33, Mai Sỹ Hoàng có đường tạt bóng chuẩn xác cho Atshimene chọn vị trí và bật cao đánh đầu hiểm hóc, mở tỷ số cho đội bóng núi hồng.

Sang hiệp 2, CLB PVF-CAND buộc phải dâng đội hình lên nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Nỗ lực tấn công của đội bóng tân binh V-League được đền đáp ở phút 71, khi Amarildo thực hiện thành công quả phạt đền để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Trước đó, trong một tình huống cố định, hậu vệ CLB Hà Tĩnh đã phạm lỗi trong vòng cấm với cầu thủ lên tham gia tấn công của PVF-CAND.

Cuối trận, hai đội chơi ăn miếng trả miếng với tham vọng giành trọn 3 điểm. Trong đó, CLB Hà Tĩnh suýt có bàn thắng vươn lên dẫn 2-1 ở phút 90+2, khi Atshimene đánh đầu hiểm hóc nhưng một lần nữa thủ môn Phí Minh Long (PVF-CAND) bay người và dùng những đầu ngón tay cứu thua. Chung cuộc, CLB Hà Tĩnh hòa 1-1 PVF-CAND.


Tin liên quan

HAGL phải 'mở tài khoản' ở V-League, nếu không muốn rơi vào khủng hoảng

HAGL phải 'mở tài khoản' ở V-League, nếu không muốn rơi vào khủng hoảng

HAGL vẫn đang khát bàn thắng sau 5 vòng đấu V-League. Cuộc tiếp đón SLNA ở vòng 6 là cơ hội để đội bóng phố núi 'mở tài khoản' bàn thắng, qua đó tạm thoát khỏi tình cảnh khó khăn. Nếu không tận dụng, đội bóng phố núi sẽ chìm sâu hơn trong khủng hoảng.

Thể Công Viettel thắng ấn tượng Hà Tĩnh: Sao Brazil rực sáng, vừa ghi bàn vừa kiến tạo hoàn hảo

Lê Viktor tỏa sáng, Hà Tĩnh bị thẻ đỏ vẫn ‘bắt’ SLNA chia điểm: 2 bàn thắng giống hệt nhau

Khám phá thêm chủ đề

V-League CLB Hà Tĩnh PVF-CAND
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận