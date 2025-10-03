V-League: CLB Hà Tĩnh hòa kịch tính PVF-CAND, Trọng Hoàng suýt ghi bàn

Chiều 3.10, CLB Hà Tĩnh tiếp đón CLB PVF-CAND, ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 6 V-League 2025 – 2026. Đây được đánh giá là trận đấu khá cân tài cân sức ở thời điểm này. Trong giai đoạn nhập cuộc, hai đội thi đấu khá chậm rãi, thăm dò đối thủ.

Khi hiệp 1 trôi qua khoảng một nửa thời gian, CLB Hà Tĩnh mới bắt đầu tăng tốc, đẩy cao đội hình lên tấn công. Tình huống đáng chú ý đầu tiên của trận đấu được tạo ra bởi cầu thủ kỳ cựu Nguyễn Trọng Hoàng. Phút 27, cựu tuyển thủ Việt Nam tung cú nã đại bác từ ngoài vòng cấm, nhưng thủ môn Phí Minh Long (của PVF-CAND) đã xuất sắc bay người cản phá.

CLB Hà Tĩnh có lợi thế dẫn bàn trước khi bước vào giờ nghỉ giải lao ẢNH: PVF-CAND

Không lâu sau đó, đội Hà Tĩnh đã có thể khai thông bế tắc. Phút 33, Mai Sỹ Hoàng có đường tạt bóng chuẩn xác cho Atshimene chọn vị trí và bật cao đánh đầu hiểm hóc, mở tỷ số cho đội bóng núi hồng.

Sang hiệp 2, CLB PVF-CAND buộc phải dâng đội hình lên nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Nỗ lực tấn công của đội bóng tân binh V-League được đền đáp ở phút 71, khi Amarildo thực hiện thành công quả phạt đền để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Trước đó, trong một tình huống cố định, hậu vệ CLB Hà Tĩnh đã phạm lỗi trong vòng cấm với cầu thủ lên tham gia tấn công của PVF-CAND.

Cuối trận, hai đội chơi ăn miếng trả miếng với tham vọng giành trọn 3 điểm. Trong đó, CLB Hà Tĩnh suýt có bàn thắng vươn lên dẫn 2-1 ở phút 90+2, khi Atshimene đánh đầu hiểm hóc nhưng một lần nữa thủ môn Phí Minh Long (PVF-CAND) bay người và dùng những đầu ngón tay cứu thua. Chung cuộc, CLB Hà Tĩnh hòa 1-1 PVF-CAND.



