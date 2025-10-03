2 cựu sao CLB Becamex TP.HCM tỏa sáng trong ngày giải hạng nhất có mưa bàn thắng

Nghiêm Xuân Tú sắm vai người hùng, CLB Quảng Ninh thắng 2 trận liền ở

Trên sân Thống Nhất, CLB Thanh Niên TP.HCM đã gây ra nhiều khó khăn cho ứng cử viên vô địch CLB Quảng Ninh. Dàn sao dày dạn kinh nghiệm trong tay HLV Nguyễn Văn Đàn gồm Bùi Văn Hiếu, Vũ Minh Tuấn, Đào Nhật Minh... giúp đội khách kiểm soát bóng tốt, nhưng họ cũng tương đối bế tắc trước lối đá phòng ngự phản công kỷ luật của đội chủ nhà.

Chính CLB Thanh Niên TP.HCM mới là những người mở tỷ số. Phút thứ 4, từ một pha phản công tốc độ, Trần Đắc Lộc tung cú sút quyết đoán, không cho thủ môn Bùi Long Nhật cơ hội cản phá. Phải đến phút 26, CLB Quảng Ninh có bàn gỡ hòa từ một pha đá phản lưới của Trần Mạnh Hùng.

Sang hiệp 2, CLB Quảng Ninh tung Nghiêm Xuân Tú vào sân để cải thiện khả năng tấn công. Phương án này phát huy hiệu quả khi phút 65, cựu tiền vệ CLB Bình Dương có pha xâm nhập vòng cấm rồi đánh đầu hiểm hóc, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng đất mỏ.

Vũ Minh Tuấn (thứ 3 từ phải sang) và các đồng đội có chiến thắng không dễ dàng ẢNH: KHẢ HÒA

CLB Thanh Niên TP.HCM chơi nỗ lực nhưng vẫn nhận thất bại ẢNH: KHẢ HÒA

Nghiêm Xuân Tú có bàn thắng đầu tiên cho CLB Quảng Ninh ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

CLB Quy Nhơn thắng tưng bừng, Trẻ PVF-CAND và Bắc Ninh rượt đuổi hấp dẫn

Trên sân Quy Nhơn, CLB Quy Nhơn có nhiều động lực thi đấu khi vẫn chưa có chiến thắng nào ở giải hạng nhất mùa này. Ngoài ra, họ còn muốn trả món nợ đã vay trước CLB Long An. Ở vòng loại Cúp quốc gia, đội bóng đất võ đã để thua đối thủ này trong loạt đá luân lưu.

Thanh Phong ghi bàn vào lưới đội bóng cũ Long An ẢNH: CLB QUY NHƠN

Với động lực đó, CLB Quy Nhơn đã thi đấu nỗ lực và giành chiến thắng xứng đáng. Cú đúp của Thanh Phong và pha lập công của Thaileon, Ngọc Toàn đã giúp thầy trò HLV Trịnh Duy Quang giành chiến thắng 4-1. Bên kia chiến tuyến, Kha Tấn Tài ghi bàn danh dự cho CLB Long An.

Trong khi đó, trên sân PVF, một màn rượt đuổi tỷ số kịch tính đã được diễn ra giữa CLB Trẻ PVF-CAND và đội Bắc Ninh. Trong hiệp 1, đội chủ nhà 2 lần vươn lên dẫn trước nhờ các bàn thắng của Như Tuấn và Khalio thì CLB Bắc Ninh gỡ hòa 2 lần nhờ cú đúp của Hải Huy. Đến phút 49, Quang Trường nâng tỷ số lên 3-2 cho CLB PVF-CAND nhưng đến phút 90+8, Trần Văn Trung lập công để giữ lại 1 điểm cho CLB Bắc Ninh.