Highlight HAGL 1-1 SLNA: Hỏng phạt đền, chia điểm đáng tiếc

HAGL có bàn mở tỷ số V-League 2025-2026 nhờ cú dứt điểm của Minh Tâm, nhưng vẫn lỡ cơ hội giành 3 điểm khi Olaha gỡ hòa 1-1 và Jairo sút hỏng quả phạt đền ở phút bù giờ cuối.