Highlight HAGL 1-1 SLNA: Hỏng phạt đền, chia điểm đáng tiếc

HAGL có bàn mở tỷ số V-League 2025-2026 nhờ cú dứt điểm của Minh Tâm, nhưng vẫn lỡ cơ hội giành 3 điểm khi Olaha gỡ hòa 1-1 và Jairo sút hỏng quả phạt đền ở phút bù giờ cuối.
Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
Bình luận
(0)
Hotline
0906 645 777
Liên hệ quảng cáo
0908 780 404
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn
Phó tổng biên tập: Hải Thành
Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng
Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng
Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung
Bình luận
(0)
Bình luận (0)