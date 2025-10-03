Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Highlight HAGL 1-1 SLNA: Hỏng phạt đền, chia điểm đáng tiếc
Highlight HAGL 1-1 SLNA: Hỏng phạt đền, chia điểm đáng tiếc

Quỳnh Phương
03/10/2025 21:29 GMT+7

HAGL có bàn mở tỷ số V-League 2025-2026 nhờ cú dứt điểm của Minh Tâm, nhưng vẫn lỡ cơ hội giành 3 điểm khi Olaha gỡ hòa 1-1 và Jairo sút hỏng quả phạt đền ở phút bù giờ cuối.

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Highlight Phúc Huỳnh 2-0 Thomas Yu: Xuất sắc tiến vào chung kết

Phúc Huỳnh xuất sắc đánh bại tay vợt Trung Quốc Thomas Yu với tỷ số 2-0 (11/7, 11/5), qua đó ghi tên mình vào trận chung kết đơn nam PPA Tour Asia Vietnam Cup 2025. Ở trận đấu quyết định, anh sẽ chạm trán đồng hương Trương Vinh Hiển – người vừa tạo cú lội ngược dòng ngoạn mục trước Lý Hoàng Nam.

Highlight Trương Vinh Hiển 2-1 Lý Hoàng Nam: Chiến thắng tranh cãi

Highlight Nguyễn Vinh Hiển 2-0 Jack Wong: Chiến thắng áp đảo

Highlight CLB HAGL CLB SLNA Phạt đền chia điểm LPBank V-League 1-2025-2026
